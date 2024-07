El único consejero de Vox en el Gobierno de Extremadura desobedece a Abascal y sigue en su cargo

La ruptura de Vox con el PP en las autonomías en las que gobernaban juntos ya ha provocado la primera fuga del partido de Santiago Abascal. El único consejero de Vox en el Gobierno de Extremadura, Ignacio Higuero de Juan, ha decidido continuar en su cargo pese a la ruptura de su partido con todos los gobiernos autonómicos del PP.

"Es una decisión dura, muy meditada y creo que hago lo mejor", ha declarado ante los medios junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, líder del PP en la región. Higuero es el titular de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Junta de Extremadura.

El consejero ha desobedecido a la decisión que Vox tomó este jueves por la noche en su sede nacional y se dará de baja del partido -al que se afilió en septiembre- la próxima semana.

"Acabo de hablar con Vox para comunicarles que mi intención es seguir al frente de la consejería. Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Me uní a este proyecto para defender a Extremadura y sacarla de las políticas de izquierdas", ha explicado ante los medios Higuero.

"Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad del partido y a mí no me parece leal ni honrado. Mi ilusión y lucha diaria siempre ha sido por los extremeños", ha concluido.

Abascal ha sido muy claro este viernes por la mañana al ser preguntado sobre la posibilidad de que miembros de Vox siguieran en su cargo pese a la ruptura con el PP, tal y como finalmente ha hecho Higuero. "Si alguien de Vox se queda en los gobiernos, desde luego que ya no será de Vox", ha declarado en La Mirada Crítica.

"El partido me ha respondido que es una decisión personal, pero la conversación se queda entre mi partido y yo", ha desvelado Higuero.