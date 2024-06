Sánchez aplaza 'sine die' el Debate de la Nación, pero reserva julio para su "plan de regeneración"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de comparecer en el Pleno del Congreso durante el mes de julio para exponer su plan de regeneración, que incluirá medidas contra la corrupción y sobre los medios de comunicación, según fuentes parlamentarias.

La decisión aún no es firme y, por ello, no hay fecha todavía para materializar la comparecencia que, una vez pactada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cerraría el curso político y el periodo de sesiones parlamentario.

Ese plan está siendo elaborado bajo la coordinación del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por empeño expreso del presidente del Gobierno.

Desde que Sánchez anunció el plan el pasado mes de mayo, el equipo de Bolaños ha recabado propuestas de todo el Gobierno para dar forma al conjunto de reformas que incluirá el proyecto. Por ejemplo, incluye el desarrollo y trasposición del reglamento europeo publicado el pasado mes de abril para regular medios de comunicación y establecer medidas de transparencia, autorregulación y control de la publicidad institucional, entre otras.

También incluirá cambios en la ley de protección del honor y del derecho de rectificación, tal y como anunció el presidente del Gobierno.

En principio, Sánchez no contempla la posibilidad de celebrar antes de verano el Debate sobre el estado de la Nación, que queda aplazado sine die. El Gobierno lo justifica en que aún no se ha cumplido un año de la investidura que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. El último debate de este tipo se celebró el julio de 2022, al año siguiente no se convocó por la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció ayer a los grupos parlamentarios su intención de celebrar plenos en la Cámara los días 4, 11, 17 y 23 de julio. Eso quiere decir que julio, que en teoría no es un mes hábil en el Parlamento, se habilita para celebrar de forma inusual cuatro plenos.

Moncloa quiere evitar la imagen de parálisis política y parlamentaria y, por eso, intenta cargar de actividad el mes de julio y los plenos.

En esos plenos, el Gobierno tiene previsto ejecutar el acuerdo sobre el CGPJ eligiendo a los vocales y tramitando la proposición de ley pactada con el PP. También espera aprobar la ley de paridad y convalidar el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros con medidas económicas, como la reducción del IVA para productos de primera necesidad.

En el pleno del 4 de julio, se tomará en consideración la proposición de ley pactada por PSOE y PP, y la Mesa calificará las candidaturas al CGPJ, para que se convoque la comisión de nombramientos en la que deben comparecer. El 11 se votarán las enmiendas de totalidad y el 23 se elegirán en el pleno los vocales del Consejo para que tomen posesión.