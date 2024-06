Sánchez con la gorra de UGT: "Las mujeres son las primeras que tienen que votar a favor del PSOE"

El presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes, último día de campaña, que tiene "buenas vibraciones" de cara a las elecciones europeas de este domingo y ha hecho un llamamiento a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores para que voten al PSOE para ganar a una derecha "más que mala".

"Hace un mes dijeron 'vamos a arrasar' al PSOE, decía Feijóo y el PP y hoy está en 'vamos a empatar'. Pues nosotros estamos preparados para ganar y es lo que vamos a hacer el próximo 9 de junio", ha señalado en un mitin celebrado en la Escuela Julián Besteiro de UGT, en Madrid.

Con la gorra de la UGT y aplaudiendo sin cesar durante buena parte del mitin, Sánchez ha estado arropado por el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, que le ha expresado su apoyo tanto a él como a su mujer, Begoña Gómez, que ha sido llamada a declarar como investigada por un presunto caso de tráfico de influencia y corrupción.

En su intervención, Sánchez ha aludido al vídeo difundido por el PP en redes sociales en el que los populares llaman a "desempatar" y advierten de que el PSOE quiere un empate para que la gente "se resigne y piense que nunca podrá ganar un país mejor" y que pretende hacerlo dividiendo el voto en su contra.

"Yo tengo muy claro, nos atacan por lo que nos atacan, porque defendemos lo que defendemos y hacemos lo que hacemos desde el Gobierno de España. No soy ingenuo", ha declarado Sánchez.



En el mitin, con muchas alusiones al presidente de Argentina, Javier Milei, el líder socialista ha asegurado que "no hay una ultraderecha buena y mala" y que "lo que hay es una derecha peor que mala, la que sufrimos nosotros en España y a la cual vamos a volver a derrotar el próximo 9 de junio".

"Hay que preguntar sobre todo a aquellos que todavía no tienen decidido el voto y, sobre todo, si ir o no a votar este domingo con el tiempo que hace y piensan 'pues me voy al campo, me voy a la playa, llevo ya demasiadas elecciones a mis espaldas' (...) los jóvenes que saben lo que nos estamos jugando el próximo 9 de junio, ¿se tienen que quedar en casa o deben ir a votar y votar al PSOE?", ha preguntado para animar el voto entre los indecisos.

Un mensaje para las mujeres

Además, ha comentado que las mujeres sobre todo "tienen que ser las primeras en votar a favor del PSOE para frenar este avance reaccionario del PP con Vox" y también las personas mayores porque, según ha dicho, son las que sufren en primera personas las consecuencias sociales de los gobiernos de derechas.

En un mitin de nuevo con muchas alusiones a la política exterior, Sánchez se ha mostrado orgulloso una vez más por el reconocimiento del Gobierno a Palestina como estado y ha criticado que Milei vaya a suprimir el ministerio de la Mujer en Argentina.



"Hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer Milei", ha asegurado Sánchez en el acto, donde han intervenido también la cabeza de lista del PSOE para las europeas, Teresa Ribera; el sindicalista argentino Héctor Daer, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto.

Pedro Sánchez este viernes durante el mitin. Europa Press

Sánchez, que se ha declarado "más teresarriberista que nunca" tras el debate electoral del día anterior, ha respondido al expresidente del Gobierno José María Aznar cuando dijo tras al acuerdo para aprobar la ley de amnistía que 'quien pueda hacer, que haga'.

"Quien pueda votar, que vote, que vote al PSOE para ganar a la derecha y a la ultraderecha", ha pedido el líder socialista.

Teresa Ribera

Por su parte, Ribera ha dicho estar "enormemente positiva", ya que asegura que "se huele la remontada" del PSOE frente a un PP con un líder, Alberto Núñez Feijóo, que, según ha señalado, "no sabe dónde está" y piensa por ejemplo que "hay un Puigdemont bueno y un Puigdemont malo".



"Tenemos que hacer que nuestras voces se oigan de aquí a que acabe la campaña esta noche, que active la reflexión de quien todavía está dudando y el domingo se oiga un estruendoso resultado en favor del europeísmo y la justicia social", ha comentado la socialista, que le ha dicho a Sánchez que en España tienen que seguir gobernando "no solo esta legislatura, sino por lo menos dos más".



En el mitin el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado a Sánchez su apoyo con su mujer y ha agradecido la labor del PSOE con las políticas laborales impulsadas por el Gobierno, así como la labor del resto de la izquierda, con menciones expresas a Podemos, a Sumar y la líder de este partido, Yolanda Díaz.

"¿Alguien pensaba que iba a salir gratis convertir más de tres millones y medio de contratos temporales en contratos indefinidos? ¿Pensáis que les gusta? Sabéis que están rabiando y están deseando ver cuándo pueden llegar otra vez para volver a la situación que tenían de explotación indigna de una parte muy importante de los trabajadores", ha lanzado a continuación.