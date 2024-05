Mazón, Azcón, Guardiola, Prohens... un año después: las rebajas fiscales, santo y seña del cambio del PP

Las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, cuyo primer aniversario se cumple hoy, provocaron un vuelco político que estaba llamado a empedrar el camino de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

El poder autonómico del PSOE quedó reducido a sólo tres regiones (Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha), mientras el PP se hizo con el poder en 14 comunidades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y algunas de las principales capitales de provincia. Buena parte del mapa de España se tiñó de azul.

Un año después, todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP bonifican el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, han deflactado el IRPF para hacer frente a la crisis inflacionaria y promueven medidas para incentivar la economía como la "cuota 0" para autónomos.

Aquellos comicios marcaron la llegada de una nueva hornada de políticos. Unos gobiernan hoy con mayoría absoluta (como Gonzalo Capellán en La Rioja), otros en solitario con apoyos externos (como Marga Prohens en Baleares y María José Sáenz de Buruaga en Cantabria) y otros en coalición con Vox (como Jorge Azcón en Aragón, Carlos Mazón en Comunidad Valenciana y María Guardiola en Extremadura).

Sin embargo, aquella revolución política quedó a medio camino. Tras convocar unas elecciones anticipadas que ganó Feijóo, Pedro Sánchez protagonizó una difícil pirueta para mantenerse en el Gobierno, al conceder la amnistía a los independentistas a cambio del apoyo de ERC y Junts.

EL ESPAÑOL ha preguntado a siete protagonistas de aquel seísmo electoral qué herencia encontraron, cómo se ha transformado su región en los últimos 365 días y por qué creen que el cambio no fue posible, luego, en las elecciones generales del 23-J.



Carlos Mazón

Presidente de la Comunidad Valenciana

"Ha sido un año de trabajo duro para cumplir la palabra", afirma el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a preguntas de EL ESPAÑOL, "hemos eliminado el impuesto de la muerte [sucesiones], la tasa turística, la policía lingüística y cientos de trabas burocráticas. Hemos puesto en marcha la educación de cero a tres años gratuita para el próximo curso. La libertad de elección de centro y de lengua ya es una realidad".

Fueron las prioridades que se fijó cuando asumió la presidencia del Ejecutivo autonómico, el pasado 17 de julio, mediante un pacto con Vox, el más temprano de los suscritos por el PP tras los comicios del 28-M.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Europa Press

"Hemos cambiado muchísimas cosas", afirma a este diario, "pero no es suficiente. No nos conformamos. En los próximos meses, el Plan Simplifica de eliminación burocrática será una realidad. Presentaremos nuevas inversiones extranjeras que se quieren instalar en la Comunidad. La sanidad, la vivienda, la educación son los pilares básicos de este gobierno y tienen prioridad ante todo. Lo mejor en la Comunidad Valenciana está por venir".

Licenciado en Derecho, Carlos Mazón (Alicante, 1974) desempeñó distintos cargos en la Generalitat Valenciana antes de convertirse, en 2019, en presidente de la Diputación de Alicante. Un año después fue elegido presidente provincial del PP y en julio de 2021 asumió el liderazgo del PP en la región.

Según asegura, su Ejecutivo se ha visto obligado a hacer frente a facturas que llevaban tres o cuatro años en los cajones: "Llaman poderosamente la atención los impagos de sanidad, servicios sociales y educación. Llevamos más de 1.000 millones. La desidia con la gestión de los fondos europeos puso en riesgo miles de millones para la Comunidad Valenciana. El sector público instrumental era una trituradora de dinero publico y enchufismo, nos hemos visto obligados a realizar una auditoría que nos cuente la verdad a los valencianos, alicantinos y castellonenses".

En cuanto al clima político, Mazón afirma que los partidos que integraban el acuerdo del Botànic "intentan contagiar la crispación". "Tratan de bloquear las instituciones con excusas de mal perdedor. Acaban de perder el poder y es su modo de operar. Pero como les dije en les Corts Valencianes, no me conocen. No voy a dejar nunca de intentar llegar a un acuerdo que sea bueno para la Comunidad. Nos quedan muchos retos por delante y juntos somos más fuertes. La financiación que merecemos, las pistas de los aeropuertos de Alicante y Valencia o el agua para nuestros regantes y L’Albufera… Muchos retos para los que yo prefiero acordar un frente común, pero si nos dejan solos, los lucharemos solos. Sin dudar".

Gonzalo Capellán

Presidente de La Rioja

Gonzalo Capellán (Haro, 1972) se convirtió en presidente de La Rioja tras obtener una mayoría absoluta de 17 de los 33 diputados en los comicios del 28-M. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, ha sido vicerrector de la Universidad de Cantabria y consejero de Educación y Cultura (2011-2014) del Gobierno de La Rioja que presidió el popular Pedro Sanz.

Tras un año al frente del Ejecutivo, señala a preguntas de EL ESPAÑOL, que La Rioja ya ha cambiado "de forma contundente", con medidas para "recuperar la confianza de los empresarios, rebajar la presión fiscal a todos los sectores de la población, buscar el consenso en la mejora de las infraestructuras y apoyar a los autónomos, ganaderos, agricultores y la industria agroalimentaria", vital para la región.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Respecto a la herencia recibida al tomar posesión de su gobierno, Gonzalo Capellán afirma haber encontrado "un desastre de gestión: con un incremento desmedido de cargos de confianza y estructuras paralelas de nula utilidad pública; una fundación creada para gestionar Fondos Next Generation con proyectos fantasma que no se han concretado en ninguna realidad material y no han gestionado un solo euro de fondos europeos. La gestión de algunos de estos proyectos ha sido sometida a auditorías externas que han constatado numerosas irregularidades (ya veremos las consecuencias finales)…", deja caer.

Capellán lamenta que La Rioja, junto a Cataluña, "está a la cola de España en la ejecución de los Fondos Europeos". Y también augura que la región va a tener que asumir un esfuerzo extraordinario para revertir las listas de espera quirúrgica, que amenazaban con colapsar el sistema de salud.

[El historiador que se gastó 1.600 € en cajas de cerillas del XIX presidirá La Rioja: "Jamás pactaría con Vox"]

El presidente de La Rioja asegura que el clima de "crispación" que inunda la política nacional no ha llegado a su región ("a mí, personalmente, nunca me encontrarán ahí", aclara) y lamenta que el cambio histórico del 28-M no se contagiara luego a las elecciones generales.

"En nuestra región", señala, "hemos sido fieles a nuestro modelo de política moderada, coherente y cercana a las personas, y los resultados han respondido también en las elecciones nacionales: el Partido Popular obtuvo en La Rioja el 45,6% de apoyo ciudadano".

María José Catalá

Alcaldesa de Valencia

"Valencia ha recuperado su liderazgo dentro de las grandes capitales del Mediterráneo y Europa", afirma la alcaldesa María José Catalá, "tras ocho años de gobiernos municipales que nunca creyeron en el potencial de esta ciudad, y que empequeñecieron hasta tal punto sus ambiciones que se perdieron grandes oportunidades, como el retorno a Valencia la Copa América, o se bloquearon actuaciones tan importantes para activar la economía y generar empleo como es la ampliación del puerto, la zona logística del puerto (ZAL)".

Frente a la "cicatería" mostrada por el anterior equipo, la alcaldesa presume de haber impulsado "la mayor bajada de impuestos que se ha aprobado entre las grandes ciudades españolas, con una reducción de la presión fiscal de la que ya se beneficia el 99% de vecinos, y que supone un ahorro para sus bolsillos de 70 millones de euros".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Efe / Ana Escobar Ana Escobar EFE

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha un plan de choque para desbloquear licencias municipales, ha reactivado "proyectos de iniciativa privada de más de 300 millones de euros y desbloqueado dos planes urbanísticos que llevaban ocho años en el cajón y que suponen 4.000 viviendas, de ellas más de 800 públicas. En una frase: Valencia ha vuelto a la primera división nacional y ha recuperado el liderazgo inscrito en nuestro ADN".

Doctora en Derecho Público y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad CEU-Cardenal Herrera, María José Catalá (Valencia, 1981) fue con anterioridad consellera de Educación y Cultura (2012-2015) en el Consell presidido por Alberto Fabra. Se convirtió en alcaldesa de Valencia el pasado 17 de junio, mediante un pacto por el que entregó tres concejalías a Vox.

[Catalá: "Por primera vez en nuestra democracia un presidente prioriza su sillón al marco constitucional"]

Catalá asegura que intenta evitar que el clima de polarización que reina en el conjunto de España afecte a su labor municipal: "Trato de entablar puentes de diálogo". "Desafortunadamente", apostilla, "en ayuntamientos como el de Valencia nos encontramos con una izquierda que rinde pleitesía a los intereses personales y partidistas de Pedro Sánchez, y que sigue a pies juntillas un discurso que solo persigue crear muros entre los españoles".

No le sorprende, dice a EL ESPAÑOL, la herencia que encontró al llegar al Consistorio: "Sabíamos que la ciudad estaba muy sucia, que sus jardines estaban descuidados, que había barrios con una inseguridad ciudadana creciente, que la EMT no dejaba de perder pasajeros y que la calidad del transporte público era cada vez peor; sabíamos que el Ayuntamiento había dejado de exigir al gobierno central la financiación necesaria para infraestructuras ferroviarias fundamentales para la ciudad, como el soterramiento de las vías de Serrería, unas inversiones que otras ciudades como Bilbao o Barcelona sí que estaban recibiendo".

Y lamenta que el cambio político que se ha fraguado en Valencia no llegara al ámbito nacional, debido al resultado de las elecciones del 23-J: "El PSOE de Sánchez no tuvo reparo alguno en pactar con independentistas, con Bildu, que jamás ha condenado los asesinatos terroristas de ETA, y con un fugado de la justicia como Puigdemont".

María Guardiola

Presidenta de la Junta de Extremadura

La investidura más traumática fue probablemente la de María Guardiola (Cáceres, 1978), que se había negado en declaraciones públicas al pacto con Vox que finalmente la convirtió en la primera mujer que preside la Junta de Extremadura.

Un año después, muestra su satisfacción por el camino recorrido: "Extremadura ahora es más justa, innovadora, igualitaria y ambiciosa".

"Hemos dejado de ser la región que más gravaba a las rentas medias y bajas; contamos con la primera Tarifa Cero para nuevos autónomos y planes en materia de empleo y de igualdad. Avanzamos hacia la conciliación, la gratuidad en guarderías y centros de educación infantil para niños de 0-3 años… Y lo hacemos con más medidas y menos pancartas. Nuestra oferta turística y cultural es competitiva y tenemos muy presente el campo. Los agricultores y ganaderos son ahora una prioridad en la agenda de gobierno", defiende.

María Guardiola, presidenta de Extremadura. Carlos Ramos / Europa Press

Para los tres años que restan de legislatura, Guardiola anuncia que su objetivo es convertir a Extremadura en "tierra de oportunidades". "Vamos a luchar para poner fin a viejos agravios, desmontar mitos y ocupar el lugar que merecemos. Extremadura va a exigir mejoras infraestructuras y comunicaciones. Queremos atraer inversión y proyectos industriales, porque tenemos suelo, sol, agua y una Administración que va a dar todas las facilidades posibles a quien quiera iniciar un proyecto empresarial o un proyecto de vida en una tierra que tiene los brazos abiertos", añade.

María Guardiola es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y, con anterioridad, fue secretaria general de las áreas de Economía y Hacienda de la Junta, en el Ejecutivo presidido por José Antonio Monago.

[Guardiola, la apuesta de Feijóo en Extremadura: "Lo tengo claro, seré la próxima presidenta"]

A preguntas de EL ESPAÑOL, asegura que huye de la "crispación" en su labor diaria: "Desde que asumí la Presidencia, tengo una idea fija en mi cabeza: que no me distraigan. No quiero alejarme de la realidad ni entrar en debates impostados que nada tienen que ver con el día a día de la gente. Estoy centrada en el bienestar de los extremeños y en gestionar para atender sus necesidades. Siempre defenderé el diálogo, el acuerdo y el trabajo común".

Guardiola reprocha la "desidia" que mostró el anterior Ejecutivo a la hora de exigir que se corrijan las enormes carencias de las infraestructuras ferroviarias de Extremadura y constata la "ejecución ínfima" de fondos europeos: " Se han perdido oportunidades, tiempo y dinero, y siempre lo denunciamos. Pero no gobernamos para echar la vista atrás: lo que otros dejaron a medias ya es pasado, y por eso no los eligieron los extremeños para construir su futuro".

Y rechaza la pirueta que Pedro Sánchez utilizó para evitar que gobernara Feijóo, como ganador de las elecciones del 23-J: "Estamos viviendo una legislatura agónica, sin leyes y sin presupuestos por parte del PSOE. Pero esta inestabilidad pronto tendrá fin y el PP estará ahí, construyendo mayorías, escuchando a la ciudadanía y preparado para gobernar".

Marga Prohens

Presidenta de Baleares

A diferencia de lo ocurrido en Extremadura, Marga Prohens (Campos, 1982) logró un acuerdo para presidir en minoría el Govern balear, con el apoyo externo de Vox, un partido que en los últimos meses ha atravesado numerosas turbulencias en las Islas.

Como en otras regiones gobernadas por el PP, una de sus prioridades ha sido aliviar la carga fiscal que soportan las familias, en un momento en el que su poder adquisitivo se ha visto mermado por la inflación.

Este año, explica a EL ESPAÑOL, 6.000 familias se han ahorrado el Impuesto de Sucesiones, 400 menores de 30 años han comprado su primera vivienda sin pagar Impuesto de Transmisiones y los autónomos se benefician de la cuota cero durante sus dos primeros años de actividad.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, el pasado mes de abril durante su participación en el Wake Up, Spain! Rodrigo Mínguez El Español

Otro salto cualitativo, en su primer año al frente del Govern, ha sido la mejora de los servicios públicos: "Más de 12.000 familias se benefician de la educación gratuita de cero a tres años, se contratan profesionales sanitarios gracias a nuestra estrategia de captación y fidelización, que ha permitido cubrir más de 60 plazas deficitarias, y tenemos un plan de abordaje contra las listas de espera con el que hemos incrementado un 5% las operaciones en la sanidad pública".

Marga Prohens contrapone esta medida a la "parálisis" que encontró al llegar al Ejecutivo autonómico: "Había miles y miles de expedientes bloqueados sin tramitar, en energías renovables, en recursos hídricos, en medio ambiente; un absoluto descontrol en el pago de prestaciones sociales; y, sin duda, lo más sorprendente, más de un millón de mascarillas fake caducadas en un almacén compradas a la trama de Koldo y bajo investigación de la UCO, de lo que no se nos informó en el traspaso de poderes". El Parlament ya ha constituido una comisión de investigación para intentar esclarecer esta ramificación del caso Koldo.

[Prohens, la "moderna" del PP con tatuajes que lidia con la esclerosis múltiple desde los 19 años]

La presidenta balear no cree que los pactos con Vox afectaran al resultado de las elecciones generales, que fue insuficiente para que Feijóo lograra gobernar. Pero considera que el PSOE "trata de llevar de manera forzada y cada vez más aislado la política de la crispación y el barro a las instituciones, buscando permanentemente la división y la confrontación, pero ahí no nos encontrarán".

Marga Prohens es licenciada por la Universidad Pompeu Fabra, ha trabajado como traductora para entidades como la ONG Intermón Oxfam de Barcelona y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y asumió la presidencia del PP balear en julio de 2021, tras la etapa fallida de Biel Company.

Jorge Azcón

Presidente de Aragón

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) presume de haber centrado la atención en resolver los problemas cotidianos de los aragoneses. "La primera gran medida que adoptamos", relata, "fue revertir los graves recortes del Gobierno anterior en el servicio de ambulancias en el medio rural. Miles de aragoneses que viven en los pueblos de Aragón se habían quedado desatendidos entre las 21.00 horas y las 9.00. Ahora, todos los pueblos de Aragón vuelven a disponer del servicio de transporte sanitario urgente por carretera las 24 horas del día".

Pero las políticas de su Ejecutivo también han logrado atraer grandes proyectos como el de Amazon Web Services, que va a invertir 15.700 millones de euros en un centro de datos que supondrá 6.800 nuevos puestos de trabajo cualificados.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 6 de mayo durante el Wake Up Spain 2024! Jesús Umbría

Licenciado en Derecho, Azcón fue alcalde de Zaragoza entre 2019 y 2023, y se convirtió en presidente del PP de Aragón en 2021. Al frente del Ejecutivo regional, ha impulsado una revolución fiscal que ha ahorrado 52 millones a los aragoneses, con bonificaciones los impuestos de Sucesiones y Donaciones, y una rebaja del Impuesto de Patrimonio.

"Queda mucho por hacer", reconoce Azcón en conversación con EL ESPAÑOL, "esta va a ser la legislatura de la tecnología. Aragón va a convertirse en un gran hub tecnológico europeo mediante la atracción de más inversiones del sector TIC y la captación del talento tecnológico".

[Azcón anuncia que Aragón será la región europea con más inversión tecnológica "en los próximos años"]

En materia de vivienda ha impulsado el Plan Aragón Más Vivienda, con una inversión prevista de 300 millones de euros que se ejecutarán mediante la colaboración público-privada. Hoy hay 47.000 jóvenes en la región que no pueden emanciparse.

Jorge Azcón cree que el cambio no llegó a las elecciones generales del 23-J debido a "las mentiras de Pedro Sánchez, como la de que nunca impulsaría la amnistía".

María José Sáenz de Buruaga

Presidenta de Cantabria

"No tenemos una varita mágica, pero nadie ha hecho más en menos tiempo", afirma María José Sáenz de Buruaga (Suances, 1968), que asumió la Presidencia del Gobierno de Cantabria tras las elecciones del 28-M.

El plan para reducir las listas de espera, la tarifa cero para los autónomos y una ambiciosa rebaja de todos los impuestos de competencia autonómica son algunas de las medidas que ha impulsado su Ejecutivo durante el último año.

"Estamos movilizando más inversión pública que nunca, más incentivos a la innovación, hemos desbloqueado el desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica, y fomentado la construcción de vivienda social tras años a cero. Ahora trabajamos contra reloj en la primera Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria que va a suponer una auténtica revolución", relata a este diario.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Europa Press

"Desde que hemos llegado al Gobierno no hemos dejado de resolver problemas heredados, de desbloquear proyectos y la parálisis en la gestión", dice sobre la situación que encontró, tras 16 años de pactos entre el PSOE y el PRC.

"Nos hemos encontrado subvenciones sin tramitar, ayudas sin pagar, fondos europeos a punto de perderse, agujeros financieros en las empresas públicas, caos en la gestión y conflictos crónicos que han afectado gravemente al funcionamiento de nuestros servicios públicos esenciales. Mi Gobierno no podría ir al galope, pero avanza saltando muchos obstáculos", señala.

Tras las elecciones del 28-M, Sáenz de Buruaga fue investida presidenta del Gobierno cántabro gracias a la abstención de los ocho diputados del PRC (el partido de Miguel Ángel Revilla). Tanto el PSOE como Vox votaron en contra.

[Sáenz de Buruaga, la hija de marino que puso copas en el bar Varadero y ahora ha tumbado a Revilla en Cantabria]

Según asegura, gobernar en minoría le ha obligado a extremar la "centralidad" y la capacidad de diálogo para llegar a acuerdos, "sin vetos ni exclusiones". Sin embargo, sostiene que la relación no ha sido fácil con el PSOE, ya que "desde el primer momento ha levantado un muro contra a mayoría social de Cantabria y está en las barricadas, en el cuanto peor mejor". "La sobreactuación y la frivolidad, la mentira y la falta de alternativa definen su forma de hacer oposición", añade.

La presidenta de Cantabria atribuye a tres factores el hecho de que Feijóo no lograra aprovechar la ola del cambio del 28-M para llegar a la Moncloa: "Ahora todos sabemos que el exceso de confianza, la baja movilización y la fragmentación del voto sólo benefician a Pedro Sánchez. Creo que los españoles hemos aprendido la lección".