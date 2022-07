Carlos Mazón: "Con la propuesta del PP, 1.500 M se quedarían en el bolsillo de los valencianos"

Carlos Mazón (Alicante, 1974) regresó a la política activa en las elecciones municipales de 2019 después de diez años en la iniciativa privada como gerente de la Cámara de Comercio de Alicante.

Previamente había sido director general del Instituto Valenciano de la Juventud (1999-2003), director general de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana (2003-2007) y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Alicante (2007-2009).

Desde hace más de un año es presidente regional del PP en la Comunidad Valenciana y por tanto, candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas autonómicas.

[Mazón, el corredor de fondo que resistió a Camps y pelea por devolver al PP la Comunidad Valenciana]

El lehendakari Urkullu ha anunciado que deflacta el 4% el IRPF a todos los ciudadanos vascos ya este año.

No conozco la propuesta concreta. Nosotros tenemos una propuesta para rebajar el tramo autonómico del IRPF que básicamente que oscila entre el 5 y el 31%, el último, para los salarios más bajos. Para estos salarios más bajos, no sólo es bajar los tipos, también es subir el mínimo personal exento de tal manera que podamos llegar a rebajas netas del 31% del tramo. Estamos hablando de más de 1.500 millones que se quedarían en el bolsillo de la gente.

¿Cómo se puede rebajar impuestos y mantener servicios?

Hay un mantra absurdo de socialistas, comunistas y nacionalistas que dice que los servicios públicos sólo se pueden mantener con altos impuestos. Eso es mentira. Solamente hay que ver el estado de colapso que tiene la sanidad pública valenciana y ver los altos impuestos que hay para comprobar que no hay relación. Al revés, haciendo una política fiscal dirigida hacia los que más lo necesitan y hacia la economía productiva, se puede recaudar más, con más justicia, mejor redistribución y de manera más eficaz.

¿Qué otros impuestos rebajaría?

Supresión de Donaciones, de Sucesiones, grandes rebajas en Actos Jurídicos Documentados, y una revolución en el Impuesto de Transmisiones. Seremos la primera comunidad de España que convierta en progresivo el impuesto de transmisiones. En vez de pagar un fijo al comprarnos una vivienda del 10%, el impuesto bajará en función del valor de la vivienda. Y habrá incluso tipos superreducidos para los jóvenes, familias numerosas, municipios en despoblación, los umbrales de pobreza y riesgos de vulnerabilidad y para los discapacitados, del 3%. La rebaja de impuestos en la Comunidad Valenciana será de hasta el 70% y acabaremos recaudando más, porque activando el mercado de la vivienda como corresponde y luchando contra los altos precios del alquiler y compra, estaremos impulsando una actividad que nos reportará ingresos de una manera justa, no como hasta ahora.

"Seremos la primera comunidad de España que convierta en progresivo el impuesto de transmisiones. Bajará en función del valor de la vivienda"

El Gobierno ya ha anunciado que no habrá reforma sistema financiación autonómica esta legislatura. ¿Es un fracaso de la Comunidad Valenciana, de todas las autonomías, de Ximo Puig?

Es un fracaso de todos, pero hay una principal responsabilidad que es la de Sánchez y el PSOE, que es quien no ha cumplido, si es que alguna vez pensó en cumplir. Fue la principal promesa con la que Puig asumió la presidencia de la Generalitat en 2015. Y a pesar de algunos gestos, la Comunidad Valenciana sigue siendo la peor financiada de todas. No se ha conseguido nada.

¿Va a prometerlo como hizo Puig si llega a la Generalitat?

No sólo ya lo hemos hecho, sino que lo ha reconocido todo el PP, desde el presidente Alberto Núñez Feijóo que ha dicho tres cosas que son fundamentales: el reconocimiento de que nuestra comunidad es la peor financiada de todas. También, que debe calcularse en base al coste de los servicios en función de la población. Y por último, que hay que resarcir a los perjudicados durante todos estos años. El PP, con Feijóo a la cabeza, se compromete a lo que no se ha comprometido Sánchez: a que será un nuevo sistema acordado por todos y nos solo en el cuarto oscuro con la exclusividad del PSOE y los independentistas catalanes, el sistema que tenemos hoy.

Carlos Mazón, en el salón de plenos de la Diputación de Alicante. Iván Villarejo

Pero Feijóo quería mantener el statu quo de la financiación cuando era presidente de Galicia.

Feijóo ha sido un gran defensor de Galicia durante todos estos años porque era su obligación. Ya hubiera querido yo que Puig defendiera la Comunidad Valenciana como él defendió a Galicia. Pero siempre ha dicho lo mismo. Es el verdadero coste de los servicios en función de una población ajustada sobre la que hay que pivotar. La premisa es la no exclusividad del independentismo catalán. Hay que alcanzar un nuevo acuerdo en base al consenso de todos. Porque todos salvo el independentismo catalán nos hemos visto perjudicados.

Este sistema ha lastrado más a la Comunidad porque anualmente se ha incorporando a los presupuestos deuda por lo no ingresado.

La deuda que tiene la Comunidad Valenciana tiene un doble origen, en primer lugar, una mala gestión. No se puede entender que los SAMU en la Comunidad Valenciana vayan sin médico mientras el presidente se gasta 23 millones de euros en un palacete para hacer fiestas VIP con sus invitados. No se puede sostener. Es verdad que la infrafinanciación contribuye, pero el récord de deuda de la Comunidad Valenciana en España tiene que ver con una pésima gestión de los recursos públicos. Se inventa los ingresos para cuadrar las cuentas y no se lo gasta en Sanidad ni en Educación ni en Servicios Sociales, sino en palacetes y en el Gobierno de la Generalitat más caro de la historia, con más asesores, con más cargos, chiringuitos y consellerias de la historia.

En su opinión, ¿ha hecho algo bien el Botánico en 7 años?

De momento no ha cesado a Francesc Colomer que es el único socialista que se ha opuesto a la tasa turística. Veo positivo también la Conselleria de Innovación en Alicante, que una vez más se ha quedado coja porque el complemento de la Agencia Valenciana de la Innovación no se ha producido. Al final la descentralización no se trata solo de comprar o levantar edificios para hacer gestos a territorios, son las decisiones del reparto de los fondos dentro de esos edificios lo que importa.

Con Ximo Puig ha llegado una gran inversión de Volkswagen a Sagunto y Ford ha renovado su apuesta por Almussafes. ¿Cree que los socialistas y Compromís han gestionado bien estos asuntos?

Son dos decisiones empresariales que hay que respaldar y agilizar. Yo me he reunido personalmente con los ejecutivos de estas dos inversiones y lo que espero ahora es que la Generalitat no sea a lo que nos tiene acostumbrados de parálisis, burocracia, prejuicios y divisiones dentro del Gobierno. Dicho esto, no tiene sentido decir que se está a favor y que algunos miembros del Gobierno estén en contra de la ampliación norte del Puerto de Valencia y quieran llevarlo a los tribunales. Ya me dirá usted por dónde entrarán y saldrán las mercancías que necesite la gigafactoría. Nosotros estamos apoyando sin matices y sin reservas estas grandes inversiones porque son políticas de Estado.

¿Qué opina de la situación sanitaria en la Comunidad?

Estamos asistiendo al peor verano de la sanidad en la Comunidad Valenciana. Nunca había habido tantos consultorios cerrados, tanto abandono de sanitarios, caceroladas y protestas públicas conjuntas de sanitarios y pacientes. Nunca habíamos tenido la mitad de los SAMU sin médico y nunca se había producido un aumento de las listas de espera como el que se ha producido en estos años. Antes de la pandemia ya se había aumentado un 30%.

"Vamos a aprobar una norma de un tiempo máximo de espera en Sanidad con derivaciones a la privada sin ningún coste"

¿Qué propone para solucionarlo?

Nosotros vamos a poner todos los recursos sanitarios públicos y privados a disposición de un sistema sanitario gratuito y universal, sin prejuicios y sin mirarle la cartera a nadie. Y vamos a aprobar una norma de un tiempo máximo de espera, y si a partir de un momento determinado la sanidad pública no le ha atendido, usted se va a derivar a la sanidad privada sin ningún coste para poder ser atendido.

¿Eso no es enriquecer a las empresas privadas sanitarias?

Se trata de tener una condiciones claras y ahorrarle sobrecostes a la Administración con una buena gestión. No haber tenido previstas las vacaciones de los médicos o que todos los servicios de la planta de Medicina Interna del hospital de Ontinyent desaparezcan es mucho más caro que poner recursos privados al servicio de los públicos.

¿Y en Educación?

Hay que cambiar la mentalidad, los prejuicios y la imposición catalanista. La palabra es: libertad. Tiene que haber libertad para que los padres elijan la educación de sus hijos, tiene que haber libertad para escoger el centro, tiene que haber un distrito único en toda la Comunidad, libertad para entender que la Concertada forma parte y complementa al sistema público y no es un enemigo del éste. Tiene que haber un respeto a las zonas castellanohablantes en la Comunidad, un mapa escolar serio… Hoy hay más barracones que cuando llegaron Compromís y el PSOE a la Generalitat y se rasgaban las vestiduras. Y el proceso de construcción de colegios, el "edificant" se está convirtiendo en uno de sus mayores fracasos.

¿Terminará el proceso de inmersión lingüística de los últimos 7 años?

Hemos tenido que irnos a los tribunales para paralizar la policía lingüística en la Comunidad, para paralizar el decreto de imposición lingüística, para parar el asedio a la educación concertada. Creo que es un mapa bastante dramático. Por si fuera poco en el nuevo currículum prepara la Generalitat se elimina la música, la religión y se da un golpe de muerte a la atención especial, los niños que más lo necesitan. No he encontrado ninguna medida en esta materia positiva porque está hecha desde el prejuicio, la copia e importación de un procés en la Comunidad, porque hay un procés a la valenciana que definitivamente se ha quitado la careta y que más allá de imponer el valenciano, directamente impone el catalán.

"Hay un 'procés a la valenciana' que definitivamente se ha quitado la careta y que más allá de imponer el valenciano, directamente impone el catalán"

¿Ha hablado de esto con Feijóo? Porque en Galicia también ha habido un proceso de inmersión lingüística.

Feijóo no ha tenido ningún tipo de conflictividad en Galicia. Ha desarrollado una convivencia cordial entre dos idiomas que están perfectamente extendidos allí. Son casos muy distintos. En la Comunidad Valenciana hay zonas exentas por ley. Con Feijóo lo padres podían elegir la educación de sus hijos y con Puig no. Nosotros estamos en los principios compartidos por todo el PP de una convivencia cordial de las lenguas. Como presidente de la Diputación estoy muy orgulloso de haber doblado el presupuesto para la promoción del valenciano porque es una lengua propia y forma parte de nuestro patrimonio. Y la mejor manera de que se aprecie el valenciano en las zonas donde no se habla es promocionarlo. Pero la vía directa para la falta de convivencia, es imponerlo. No quiero decirte si además es catalán y ni siquiera valenciano.

Académicamente en las universidades se considera catalán, ¿no?

Nuestro Estatuto habla del valenciano, igual que dice que nuestra comunidad es la Comunidad Valenciana, no el País. Del mismo modo que los municipios deciden si quieren denominarse una manera o de otra, nuestro Estatuto dice cuál es el idioma propio de la Comunidad Valenciana, el valenciano. Conviene respetar el Estatuto, es lo mínimo que debería hacer alguien que quiere ser presidente de la Generalitat.

Esas políticas de promoción del valenciano que hace la Diputación bajo su presidencia, ¿podrían darse si tiene que gobernar con Vox?

Yo voy a promocionar el valenciano en cualquier caso. Nosotros, como partido de Gobierno, aspiramos a gobernar en solitario con una mayoría suficiente que apueste por el cambio que lidera el PP. No estamos haciendo previsiones de ningún tipo de coalición, sino para desarrollar nuestro propio Gobierno.

Mazón, en el Palacio provincial de Alicante. Iván Villarejo

Anteriormente ha dejado abierta la posibilidad de pactar con Vox.

No, yo he dicho que yo pacto todos los días en la Diputación de Alicante con gente que opina muy distinto a mí. He pactado presupuestos, planes de obras, decretos, ayudas extraordinarias. La política es pacto, pero mi vocación es el gobierno en solitario del PP. Poder hablar con todo el mundo siempre es bueno y aunque gobernemos en solitario practicaremos el diálogo con todo el mundo, con Vox, con Podemos…

¿No prevé un escenario en el que tenga que pactar un Gobierno con Vox?

No. Estoy centrado en el programa del PP y tendrán que ser los ciudadanos de la Comunidad los que nos darán su veredicto. Yo aspiro a un cambio real, de moderación, liberal, progreso y encuentro. Un cambio por la autonomía para desarrollarla como corresponde, europeísta, de bajada de impuestos, de defender nuestro modelo turístico, agua e inversiones. Quien se apunte a eso y apoye al PP, que tenga la seguridad de que lo vamos a desarrollar sin ningún tipo de condición o cortapisa.

Hablando de agua, los últimos gobiernos del PP y del PSOE no han favorecido mucho a la provincia de Alicante. ¿Feijóo tiene otro tipo de mentalidad a la de Rajoy en materia hídrica?

Los gobiernos Aznar y Rajoy fueron los que más agua han trasvasado a la Comunidad Valenciana históricamente. Mucho más que los de Felipe, los de Zapatero y por supuesto, los de Sánchez. Alguna decisión no me gustó, como la del tasazo, pero no es comparable a la guerra frontal del agua que ha resucitado Sánchez. Se ha creado algo que jamás pensamos que iba a suceder, la deuda del agua. Es una deuda que ha creado el PSOE, Pedro Sánchez con el silencio de Puig: los recortes políticos permanentes contra de la decisión de los técnicos. No solamente no renuncio al futuro del agua que nos corresponde, sino que no renuncio al agua que aún se nos debe y se nos ha recortado impune e injustamente.

La mayor parte del empleo que se ha generado en la Comunidad Valenciana ha sido público ¿Hay que reducir la Administración?

Nosotros tenemos estudiado un plan para evitar duplicidades, eliminar la grasa burocrática, chiringuitos y gasto inservible de 1.000 millones de euros anuales en la Generalitat valenciana. No hace ni 10 días a una consellera a la que se la había cesado se le ha creado un comisionado compensatorio que vamos a pagar todos los ciudadanos. Hay que refundir direcciones generales, me comprometo a reducir los asesores políticos a la mitad, a no tener más de 10 consellerias. Y ese dinero irá a políticas sociales de manera prioritaria.

Está el PP satisfecho con la dimisión de Mónica Oltra o deben producirse más salidas entre los imputados de su equipo?

Seguimos atónitos con que el presidente de la Generalitat todavía no haya reconocido ni un solo error en el caso de la tutela de los menores en la Comunidad Valenciana. Es una inmoralidad que el presidente de la Generalitat aún no haya pedido perdón a Teresa. No tiene un pase que todos los altos cargos que están en la misma situación de Oltra sigan en sus puestos. Y no tiene ningún pase que la tutela de los memores en la Comunidad Valenciana, gracias a Ximo Puig, esté en manos de una directora general que sigue imputada por supuestamente haber tapado abusos a menores.

¿Por qué debía dimitir Mónica Oltra y no debe hacerlo Jorge Bellver, imputado en el caso Azud?

Jorge Bellver no tiene ninguna situación procesal comprometida. Ninguna.

Otro momento en la entrevista de Mazón. Iván Villarejo

¿Teme que los avances en esta causa puedan restar al PP de cara a las autonómicas y municipales de 2023?

El caso Azud es el caso del PSOE. Las revelaciones que se están descubriendo sin ninguna explicación por parte del PSOE empiezan a ser estremecedoras. Las reuniones, las anotaciones, las amistades, las cantidades que estamos conociendo son sonrojantes y nadie ha dado ninguna explicación. Que el tesorero durante muchos años del PSOE guarde anotaciones de supuestas comisiones y reuniones de altos cargos, de adjudicaciones y prebendas con el membrete del PSOE, merece algo más que el atronador silencio del presidente de la Generalitat, que estaba allí. No hay ningún cargo del PP implicado procesalmente en Azud.

¿Sigue hablando con Inés Arrimadas? ¿Cómo está viviendo la crisis de Cs que afecta a la Diputación?

Al Gobierno de la Diputación no le está afectando en nada la vida interna de ningún partido. Me honro en presidir un equipo de Gobierno que es un equipo, que no es noticia cuando despacho con mi vicepresidenta porque hablamos todos los días. Trabajamos bien. Somos los únicos que hemos bajado los impuestos, los únicos que defendemos el turismo, haciendo bonos consumo para ayudar a la cesta de la compra de la gente, ayudando a los autónomos y profesionales más que la Generalitat, defendiendo el agua… Con Cs hablamos todos los días. Es cierto que hace tiempo que no hablo con Arrimadas. Pero a mí, más que las relaciones con los dirigentes, prefiero hacer un llamamiento a los votantes de centro, moderados para que miren al PP como opción de libertad, progreso, encuentro y de cambio en la Comunidad. Lo hago extensivo a conservadores, socialdemócratas y a toda la ciudadanía.

¿Qué retos le quedan como presidente de la Diputación estos 9 meses?

Encauzar definitivamente los palacios de congresos de Alicante y Elche, nuestro proceso de descentralización con la primera delegación de la Diputación que será en Elche, completar el mayor plan de inversión de la historia en la Diputación, el Plan Planifica, desarrollar nuestra estrategia contra despoblación, y acabar definitivamente con el impuesto del IAE en la provincia de Alicante. Lo cogimos en el 20% y ahora está en el 5%. En Valencia y Castellón está en el 30%.

¿Qué leyes del Botánico derogaría las primeras si llegase a la presidencia de la Generalitat?

La tasa turística, las leyes educativas de la inmersión catalanista, la normativa que está prohibiendo un uso razonable del medioambiente porque se puede proteger pero se puede disfrutar al mismo tiempo. Y por supuesto, la normativa fiscal.

Sigue los temas que te interesan