Catalá: "Por primera vez en nuestra democracia un presidente prioriza su sillón al marco constitucional"

María José Catalá atiende a EL ESPAÑOL cuando se cumplen cien días de su llegada a la alcaldía de Valencia. Los celebra satisfecha. Expone un profuso balance de las medidas adoptadas por su equipo de Gobierno para zanjar la etapa de Joan Ribó (Compromís), a quien le afea haberle dejado 22.000 expedientes de licencias por resolver.

La líder del PP quiere que Valencia compita con las dos grandes ciudades de España en la captación de inversiones. "Lo que nos dará ventaja sobre Barcelona será la seguridad jurídica. Lo que nos dará ventaja sobre Madrid será la competitividad fiscal", augura.

Su intención era gobernar la ciudad en solitario, pero reconoce sin ambages que la entrada de Vox en el Gobierno municipal es una posibilidad real. "No lo descarto. Veremos si cambiamos la situación o no. Ahora mismo no hay una decisión tomada", expone.

A nivel nacional, contempla con estupor las exigencias de los independentistas a Pedro Sánchez para investirle como presidente del Gobierno. "Por primera vez en nuestra democracia un presidente prioriza su sillón al marco constitucional", lamenta.

Y lanza una advertencia al respecto. "Los valencianos podemos ser los grandes damnificados del chantaje de los separatistas".

¿Qué piensa de la posible amnistía para los líderes del procés a cambio de la investidura de Pedro Sánchez?

Tengo que enmarcar mi contestación en mi formación como constitucionalista, y debo decir que retorcer la Constitución y retorcer nuestro marco constitucional para someterse a un chantaje político me parece lo peor que se puede hacer en democracia en este momento. Nuestra Constitución es el mejor marco que nos hemos dado los españoles, es el resultado de un consenso político de mucha altura de miras. Es la primera vez en toda nuestra democracia en la que un presidente prioriza su sillón de presidente a la estabilidad y a nuestro marco constitucional.

La posibilidad de un referéndum, desde mi punto de vista y en opinión jurídica, no cabe una modificación de la Constitución que no tenga una mayoría agravada en este tema y dudo que la tenga. Y en cuanto a la amnistía, no sé cómo los españoles verían que unos ciudadanos tengan que cumplir unas penas y estén sometidos a la ley y que otros no, me parece que la desigualdad y la diferencia de trato de unos respecto de otros es totalmente inconstitucional.

¿Cómo ve las contrapartidas que piden desde Cataluña, como la condonación de su deuda, después de años de reivindicación sin 'quitas' para la Comunitat Valenciana y sin la reforma del sistema de financiación?

Peligrosas. Los valencianos podemos ser los grandes damnificados del chantaje al que quieren someter los separatistas a Pedro Sánchez. Es verdad que lo hemos sufrido durante mucho tiempo. Siempre se quiere paralizar nuestro puerto, pero no el de Barcelona; y se pone en duda nuestra deuda, pero no la de Barcelona. Estoy convencida de que la competitividad y la competencia que genera Valencia sobre Cataluña, en malas manos, puede resultar fatal para los intereses de los valencianos.

¿Hay aspectos concretos en que el Ayuntamiento no pueda avanzar en la gestión por el hecho de tener un gobierno en funciones?

La ampliación norte del Puerto de Valencia, la necesidad de crear un ente jurídico entre Estado, Generalitat y Ayuntamiento para gestionar la Marina, soterramiento de las vías de Serrería, todo el trabajo que queda por hacer en el Parc Central y todo el del Corredor Mediterráneo... Hay muchos temas complejos sobre la mesa que requieren de un diálogo con el Estado, que hoy está parado porque el Gobierno está en funciones y es muy difícil avanzar.

Hoy se cumplen 100 días desde su llegada a la alcaldía. ¿Qué balance hace?

He de decir que estoy muy contenta y muy ilusionada, y cada día me gusta más el trabajo que desempeño por la ciudad de Valencia. A veces pienso que me sobran hasta las horas de sueño porque seguiría trabajando. Lo único que me falta es un poquito más de tiempo para dedicarle a mis hijos, pero que si las horas de sueño fueran prescindibles, iría tachándolas. Estoy muy contenta.

¿Qué se ha encontrado tras ocho años de gobierno de Joan Ribó?

Me he encontrado un ayuntamiento peor de lo que pensaba. 22.000 expedientes de licencias paralizados, por ejemplo. Con colas del padrón que podrían resolverse en una semana, como yo he hecho. Proyectos urbanísticos importantes bloqueados por cuestiones ideológicas, como el de Benimaclet, que comportaban vivienda de protección oficial que no se ha puesto a disposición de los jóvenes en los últimos años. Me he encontrado un ayuntamiento con muchas carencias y con mucho desorden.

Después de estos 100 días estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. En ocho años, el anterior gobierno solo puso a disposición de los jóvenes 7 viviendas de Protección Oficial, y en 100 días he comprado 131 Viviendas de Protección Oficial para ponerlas a disposición de los jóvenes.

También he eliminado las colas del padrón, he bajado los impuestos en 70 millones de euros para los valencianos en el IBI, agua, vehículos de tracción mecánica, en todos los impuestos. He bonificado en 99% la plusvalía en el caso de transmisiones entre herederos, alineada a la eliminación de sucesiones y donaciones.

He recuperado tradiciones como el Te Deum en el 9 d'Octubre y he realizado gestos necesarios como ponerle al puente de las flores el nombre de la alcaldesa Rita Barberá o declararla alcaldesa honoraria. Hemos aprobado de la mano de nuestro socio preferente el cambio del nombre de la ciudad para que adopte una forma bilingüe en castellano y valenciano.

Desconectamos en una semana 65 conexiones irregulares de okupas en el barrio de Orriols. El plan antiokupas está en marcha y está dando buenos resultados. Y hemos reforzado la seguridad en la calle poniendo en marcha la policía de barrio y poniendo todos los medios contra el botellón.

En fin, no hemos parado, hemos puesto a trabajar en las juntas municipales a todo el mundo, hemos reactivado el centro de Nou Moles... No hemos parado de trabajar y de forma paralela a aterrizar y buscar los mejores equipos. Estoy satisfecha.

¿Salda el Ayuntamiento su deuda con Rita Barberá al nombrarla alcaldesa honoraria a título póstumo y otorgar su nombre al Puente de las Flores?

Valencia siempre va a tener una deuda con Rita. La deuda de quien ha entregado su vida a una ciudad y quien ha hecho que la ciudad se transformara y ganara una viabilidad y fortaleza impresionante. Había que hacer un gesto, hablando con su familia y entorno, por el cariño de Rita a ese puente y por su simbolismo, era el adecuado. En cuanto a nombrarla alcaldesa honoraria, será la primera, y no hay nadie mejor que ella. Si alguien ha hecho mucho por Valencia ha sido Rita, y reconocérselo es lo justo.

¿Qué le queda por delante? ¿Qué balance espera poder hacer en 2027? ¿Veremos materializados proyectos como la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento?

La intención es que la remodelación de la plaza sí esté culminada. Estamos trabajando para lograrlo. El proyecto que pretendía ejecutar el anterior gobierno no coincide al 100% con lo que nosotros queremos para esta plaza. Lo estamos puliendo. La visibilidad de los edificios del Ayuntamiento y de Correos tiene que quedar despejada, la gente tiene que ver que no hay obstáculos para la celebración de las mascletàs, porque pretendo hacer mascletàs fuera de fallas. Esto es la catedral de la pólvora, no solo una semana o 20 días. Somos los artífices de la pólvora 365 días del año, por eso haremos una mascletà en Madrid.

Cuando la entrevistamos antes de las elecciones nos habló de la oportunidad de aprovechar el 'mal momento' de Barcelona para situar a Valencia como segunda capital española en captación de inversiones. ¿Cómo lo ve ahora con el PSOE en la Ciudad Condal?

Lo veo igual que antes, como cuando os dije que Valencia podría aprovechar una situación de inestabilidad social y económica en Barcelona para poder captar inversión e intentar concentrar cuanto más talento posible. Ahora bien, este Ayuntamiento tiene que hacer su parte. Esos 22.000 expedientes de licencias paralizadas, con un plazo medio de casi una legislatura para una licencia de actividad y todo el colapso que aquí me he encontrado, no ayuda.

He tenido que poner en marcha un plan de choque inmediato para visibilizar que somos ágiles y he bajado los impuestos para ser competitiva a nivel fiscal. Lo que nos dará la ventaja sobre Barcelona es la seguridad jurídica, y la ventaja sobre Madrid será la competitividad fiscal. Si queremos ser competitivos y albergar cuantos más proyectos posibles, tendremos que dar seguridad jurídica y ser competitivos desde el punto de vista fiscal.

¿Le gustaría ser la alcaldesa con la que se culminen proyectos como el Nou Mestalla o la Ampliación Norte del Puerto de Valencia?

Sería maravilloso, te añadiría la prolongación del paseo de la Alameda, y con eso quedaría el círculo cerrado.

¿Cree que El Valencia CF acabará la obra del nuevo estadio?

Lo he dicho muchas veces. No estoy contenta con la gestión de Meriton. Creo que el propietario del club debe cumplir con la ciudad y con la afición. Estoy trabajando, pero el Nuevo Mestalla no es un tema en el que yo tenga que intervenir más allá de una licencia, que es el punto de arranque. Este Ayuntamiento puede trabajar para intentar desbloquear una situación de indefinición, incertidumbre y descontento que nos preocupa mucho.

Su concejal José Marí Olano ya se ha reunido con el Valencia CF. Algunos valencianistas critican los contactos con el club y piden mano dura para forzar la salida de Peter Lim. ¿Debe el Ayuntamiento contribuir en esa causa?

La ley es muy clara, está claro lo que podemos hacer y lo que no sobre una sociedad anónima deportiva como Ayuntamiento. Lo que tenemos que hacer es cuando entra una licencia es analizarla y trabajar, otorgarla o no, y hacerlo según parámetros técnicos y jurídicos.

Ojalá pudiéramos hacer mucho más, pero esto es un ayuntamiento. Soy valencianista y me encantaría hacer más, pero soy realista y entiendo hasta donde puedo llegar. Entiendo el descontento, pero tengo que cumplir la ley. No quiere decir que vayamos a darle facilidades a Meriton, pero si hay un expediente que se inicia, lo normal es que los equipos técnicos lo analicen y decidan.

Hizo la campaña electoral con un embarazo avanzado, dio a luz solo 5 días después de ganar las elecciones y ha comenzado a gestionar con un recién nacido. ¿Cómo fue vivir momentos tan importantes a nivel personal y político de forma tan simultánea?

Me ayudó mucho mi hijo, porque no me dio nada de guerra durante el embarazo, y no me da nada de guerra ahora. Nació cinco días después de las elecciones y dos semanas antes de tomar posesión, parece que lo hizo adrede, no le puedo pedir nada más. Es cierto que ahora los inicios están siendo complejos en cuanto a la conciliación, que es una de las grandes asignaturas pendientes de esta sociedad, porque es muy difícil conciliar. Estas aquí o estás allí, esa es la realidad de los padres ante cualquier responsabilidad empresarial o política. Pero estoy dedicando tiempo de calidad a mis hijos, he aprendido a decir que no y a priorizar, a no volverme loca. Creo que mi ejemplo solo es uno más entre muchas mujeres que hacen lo mismo que yo.

Usted ha asumido un rol discreto. Otras dirigentes como Carolina Bescansa optaron por visibilizar la maternidad llevando a su bebé al Congreso.

Yo también he tenido que llevarme a mis hijos a actos, pero lo que no he hecho ha sido sobreactuar. Creo que a la maternidad hay que darle normalidad, y que hay que decir bien claro que la conciliación con el trabajo es un asunto por resolver. Pero a mí no me gusta sobreactuar. Yo le he dado el pecho a mi hijo en el despacho, pero no lo he hecho público ni he compartido una foto de ese momento. Creo que esa es la normalidad de la que hablo.

Vox está elevando el tono contra el PP en el Ayuntamiento ¿Lo interpreta como un chantaje para que los incorpore al gobierno municipal?

De Vox siempre digo que son mis socios preferentes. He de agradecerles el apoyo que han prestado a la corporación en las comisiones de la semana pasada. Pero cuando hay dos partidos, que aunque a veces lleguen a acuerdos, no son el mismo partido, ambos tienen todo el derecho del mundo a hacer política. Yo tampoco me privo de dar mi opinión y, por tanto, creo que no hay ningún chantaje. Llegamos a acuerdos y luego cada uno dice su opinión.

Otorgó dedicación exclusiva a los cuatro concejales de Vox ¿Fue esto el paso previo a incorporarlos al Ejecutivo local o cobrarán el máximo sin tener competencias?

Los cuatro concejales de Vox tienen que posicionarse en los expedientes de las comisiones informativas, analizándolos como si formaran parte del Gobierno porque son el socio preferente del Gobierno. Desde ese punto de vista, me pareció normal darles esa posibilidad. Ahora bien, creo incluso que alguno de ellos no han optado a la dedicación exclusiva, alguno de ellos ha pedido dedicación parcial.

¿Puede asegurar que mantendrá su gobierno en minoría durante toda la legislatura?

Esas cosas no se pueden asegurar nunca, porque la relación va evolucionando y se va afianzando la confianza. No puedo decir ni que no vayamos a seguir igual ni que vayamos a cambiarlo. Trabajamos mes a mes, punto por punto. Estamos aterrizando todos, nosotros en nuestra responsabilidad de gobierno y ellos, salvo Pepe Gosálbez, que ya estaba en la anterior legislatura, aterrizando en lo que es el Ayuntamiento.

Por tanto, conforme vayamos evolucionando, ellos vayan teniendo un conocimiento más profundo del Ayuntamiento y la confianza se vaya reafirmando, veremos si cambiamos la situación o no. Ahora mismo no hay una decisión tomada sobre eso.

Interpreto de su respuesta que sí contempla su entrada en el Gobierno local...

No. Que no lo descarto. No es que sí que lo contemple, sino que no lo descartaría.

¿No lo descarta por la complejidad del gobierno en minoría? ¿Le pesa tener que negociar cada cuestión con Vox para aprobar su gestión en los plenos y comisiones?

En efecto, el Ayuntamiento lo aprueba todo por pleno y por comisión, y requiere de una negociación importante. No sé cuántos puntos se han negociado esta semana, pero si te hablo de cien puntos seguro que no me quedo lejos. ¿Qué estamos ahora bien? Sí, siempre digo que estoy muy contenta con mi equipo de Gobierno, pero si me pregunta si lo descartaría, no descartaría nada.

Tampoco diría que estoy segura de que vaya a pasar. De momento, hemos hecho este pleno, ha salido bien y vamos a seguir trabajando. No es una cuestión de que Vox presione o no, amenace o no -que no es el caso-. Es una cuestión de darle normalidad y de ver cómo se hace más sólida la relación de confianza o no.

Vox presume de haberle forzado a poner cerrada y no abierta la tilde en el nombre de la ciudad, que pasaría a ser 'Valéncia' y no 'València'. ¿Fue así?

No. La moción del equipo de Gobierno trabajaba en dos fases. La primera era la denominación automática en castellano, que es una competencia municipal. Y la segunda fase, que no es una competencia exclusivamente municipal porque luego requiere una aprobación por parte del Consell, para después trabajar en la denominación en valenciano con la tilde cerrada. Pero Vox quiso integrarlo todo en el mismo párrafo y nos pareció que no tenía mayor importancia. Por eso lo integramos.

Compromís amenaza con llevar a los tribunales esta decisión. Advierten de que podría ser un caso de prevaricación, por escoger una fórmula que no reconoce la AVL. ¿Tiene el Ayuntamiento autonomía para elegir el nombre de la ciudad al margen de lo que diga el regulador oficial de la lengua?

El nombre de la ciudad, sí. En cuanto a la denominación en valenciano, hay un último trámite que tiene que ir al Consell. Veremos cómo se resuelve. De momento, todo lo que sale del Ayuntamiento cumple toda la legalidad. A mí lo que dicen Compromís y el PSOE me parecen más fuegos artificiales que una realidad jurídica.

Lo que sale de aquí es una propuesta, que se tiene que confirmar por la autoridad lingüística y por el gobierno autonómico. Aún así, he dicho siempre que la tilde de Valencia en valenciano es fonéticamente cerrada, no conozco a nadie que pronuncie 'València' con la tilde de la 'e' abierta, y si lo conozco es alguien que habla el valenciano de forma muy forzada o sobreactuada.

Los valencianohablantes -yo lo soy- decimos Valencia con la tilde cerrada, nunca estuve de acuerdo con ese dictamen de la AVL, y lo he dicho infinidad de veces. Hay académicos que están de acuerdo con esta opinión y siempre he defendido que, como alcaldesa, iba a trabajar para que se cambiara la tilde. ¿Que lo queremos poner en el mismo párrafo en la que le damos también la denominación a la ciudad en castellano? bien. ¿Que Vox quiere ponerse la medalla?, pues bien también. Lo importante es llegar al final del camino.

Está preparando con dedicación la capitalidad verde europea de Valencia ¿Considera una buena gestión del gobierno anterior haberla logrado?

Lo apoyamos desde el primer momento, pero no queremos que las capitalidades sean como un trofeo de estantería. Queremos que dure y se quede en Valencia, y por tanto, la estamos enfocando para que todas las políticas que estamos diseñando perduren y para que Valencia sea un ejemplo de buenas prácticas y un lugar donde se reflexiona sobre esta materia, sobre el uso de la tecnología, la apuesta por la sostenibilidad, el cuidado de los parajes naturales, sobre cómo diseñar una ciudad a futuro no solo para que sea más verde, sino también más resistente al calor. Hay mucho sobre lo que trabajar.

La capitalidad verde era un folio en blanco. Lo somos porque en su día se hizo un trabajo importante en la albufera, en la recuperación del antiguo cauce del rio. Te dan el reconocimiento y tienes que demostrar durante un año que no te quedas en el pasado, que tienes que avanzar.

¿Veremos a la alcaldesa de Valencia vestida de fallera?

No lo he decidido, porque para mí es muy importante que el protagonismo absoluto de estas fiestas sea de las falleras mayores. En caso de vestirme de valenciana, que estaría encantada de hacerlo, tendría que ser en un momento en el que esté segura de que no le quito ni una mirada a la fallera mayor de Valencia.

¿Sería la primera vez que una alcaldesa se viste de fallera?

Podría ser, porque no recuerdo a Rita Barberá ni a Clementina Ródenas vestidas de falleras. Pero ya le digo que no lo he decidido. Si me hace ilusión es por un tema muy personal. La primera vez que me vestí en la ofrenda de Valencia me hacía ilusión por ir con mi hija Júlia, y ahora que ha nacido Francesc me parece muy injusto haber salido con Júlia y no hacerlo con Francesc. Aunque él sabe que su vida tiene unos condicionantes específicos. Como alcaldesa de Torrent ya me mantuve un paso por detrás cuando iba la fallera mayor, y creo que ese es el mejor lugar.

