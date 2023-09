María José Catalá, sobre la entrada de Vox en el Gobierno local de Valencia: "No lo descarto"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se pronunció abiertamente sobre la entrada de Vox en el Gobierno municipal en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL con motivo de sus primeros cien días en el poder. "No lo descarto", reconoce abiertamente la dirigente.

Preguntada sobre si puede garantizar que mantendrá el Ejecutivo monocolor del PP toda la legislatura, Catalá contestó que "esas cosas no se pueden asegurar nunca, porque la relación va evolucionando y se va afianzando la confianza".

"No puedo decir ni que no vayamos a seguir igual ni que vayamos a cambiarlo. Trabajamos mes a mes, punto por punto. Estamos aterrizando todos, nosotros en nuestra responsabilidad de Gobierno y ellos, salvo Pepe Gosálbez, que ya estaba en la anterior legislatura, aterrizando en lo que es el Ayuntamiento", argumentó.

[El Español refuerza su apuesta por el periodismo de proximidad con el lanzamiento de 'De Valencia']

"Por tanto, conforme vayamos evolucionando, ellos vayan teniendo un conocimiento más profundo del Ayuntamiento y la confianza se vaya reafirmando, veremos si cambiamos la situación o no. Ahora mismo no hay una decisión tomada sobre eso", agregó.

Este razonamiento, según Catalá, no implica que tenga prevista la incorporación de concejales de Vox en el Ejecutivo local, sino que no cierra la puerta a esta posibilidad. "No lo descarto. No es que sí que lo contemple, sino que no lo descartaría", aclaró.

La razón por la que no lo descarta es la complejidad de un gobierno local en minoría, que requiere infinidad de negociaciones específicas para aprobar cada asunto en las comisiones o los plenos, según la primera edil.

"No descartaría nada"

"En efecto, el Ayuntamiento lo aprueba todo por pleno y por comisión, y requiere de una negociación importante. No sé cuántos puntos se han negociado esta semana, pero si te hablo de cien puntos seguro que no me quedo lejos. ¿Qué estamos ahora bien? Sí, siempre digo que estoy muy contenta con mi equipo de Gobierno, pero si me pregunta si lo descartaría, no descartaría nada", añadió Catalá en la misma línea.

No obstante, insistió en que no está "segura de que vaya a pasar". De momento, hemos hecho este pleno, ha salido bien y vamos a seguir trabajando. No es una cuestión de que Vox presione o no, amenace o no -que no es el caso-. Es una cuestión de darle normalidad y de ver cómo se hace más sólida la relación de confianza o no".

La dirigente del PP enmarca las recientes subidas de tono de Vox en la normalidad de la competencia política entre dos formaciones distintas. "De Vox siempre digo que son mis socios preferentes. He de agradecerles el apoyo que han prestado a la corporación en las comisiones de la semana pasada", manifestó.

María José Catalá. Vicent Bosch

"Pero cuando hay dos partidos, que aunque a veces lleguen a acuerdos, no son el mismo partido, ambos tienen todo el derecho del mundo a hacer política. Yo tampoco me privo de dar mi opinión y, por tanto, creo que no hay ningún chantaje. Llegamos a acuerdos y luego cada uno dice su opinión", contrapuso.

Sobre si la dedicación exclusiva que brindó a los cuatro concejales de Vox fue el paso previo a incorporarlos al Ejecutivo local, argumentó que la decisión respondió realmente a que "los cuatro concejales de Vox tienen que posicionarse en los expedientes de las comisiones informativas, analizándolos como si formaran parte del Gobierno porque son el socio preferente del Gobierno".

"Desde ese punto de vista, me pareció normal darles esa posibilidad. Ahora bien, creo incluso que alguno de ellos no han optado a la dedicación exclusiva, alguno de ellos ha pedido dedicación parcial", puntualizó.

Sigue los temas que te interesan