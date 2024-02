Así será la comisión del Senado sobre 'Koldo': en marzo y con interrogatorio "a fondo" a Sánchez

El Senado tiene margen para poner en marcha la comisión de investigación que pide el Partido Popular "sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19 relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre" en unos "diez días", aseguran fuentes de la dirección de Génova a EL ESPAÑOL.

La petición entró ayer en el registro de la Cámara Alta y será analizada por la Mesa, a más tardar, la semana que viene. Después, la iniciativa tendrá que ser aprobada por la mayoría absoluta del Pleno. La previsión que manejan los mandos del PP es que en el mes de marzo se empiece a perfilar un calendario de comparecencias.

En este organismo, los populares llamarán a declarar, entre otras personas, a Pedro Sánchez. Según sostienen en la dirección del grupo parlamentario, el presidente del Gobierno está obligado a acudir a la comisión. Allí le esperará un tercer grado en toda regla.

[Koldo vivía en un piso propiedad de Ábalos en La Latina durante los años en que cobró comisiones]

Los populares piensan someterle a un interrogatorio "a fondo". La intención final es evidenciar que Sánchez cesó a José Luis Ábalos de todos sus cargos en Moncloa y Ferraz en julio de 2021 porque tenía conocimiento de las fechorías de su asesor, detenido en la conocida como operación Delorme.

Hasta la fecha, el exministro de Transportes no ha sido investigado en el marco de esta trama, pero él mismo reconoció en una entrevista en La Sexta que existe una responsabilidad. Este lunes, el PSOE recogió el guante de sus palabras y le dio un plazo de 24 horas para entregar el acto de diputado.

Lo cierto es que Ábalos fue la persona que introdujo a Koldo en el Ministerio, dándole galones como asesor estrella, lo que permitió al aizkolari navarro intermediar con la compra de material sanitario en los primeros días de la pandemia y llevarse mordidas millonarias, tal y como figura en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

En la dirección del PSOE tratan de minimizar el incendio en la figura del que fue su número tres. No obstante, en el PP hacen todo lo posible por extender la sombra de sospecha en otros pesos pesados, como el propio presidente del Gobierno, tres de sus ministros, la presidenta del Congreso de los Diputados y el líder del PSC, Salvador Illa.

El PP busca culpar a Sánchez

En el caso de Sánchez, en la cúpula popular jalean la teoría de que tiene un grado de culpabilidad en este caso de corrupción porque tenía constancia de la trama que se gestó en el Ministerio de Ábalos e hizo la vista gorda. En la comisión de investigación, los populares centrarán sus esfuerzos en corroborar esta tesis.

Además del jefe del Ejecutivo, la Cámara Alta citará a Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, por sus posibles vínculos con la empresa móvil de la trama, Soluciones de Gestión, de la que supuestamente se benefició Koldo.

Los populares pondrán la lupa en todos y cada uno de los contratos que firmaron distintos ministerios y administraciones que entonces estaban dirigidas por el PSOE con la compañía para la que intermediaba el exasesor de Ábalos.

Como ha desvelado este periódico, el ejecutivo balear de Francina Armengol, presidenta del Congreso, incluso fue estafado por la trama corrupta con unas mascarillas falsas. Mientras tanto, los contratos del gobierno canario de Ángel Víctor Torres, ahora responsable del Ministerio de Política Territorial, fueron nulos a efectos de la Audiencia de Cuentas de la región.

Todas estas pistas serán clave en la investigación que abrirá la Cámara Alta en las próximas semanas. Los populares quieren poner en un brete a los pesos pesados del Gobierno y el PSOE. Por eso pedirán explicaciones también a los responsables de Interior y Transportes. Sus ministerios fueron clave en la adjudicación de contratos sanitarios.

Otra persona que el PP tiene en su punto de mira es Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y principal negociador con Carles Puigdemont. En el equipo de Alberto Núñez Feijóo recuerdan que fue él quien trajo a Koldo a Madrid, por lo que también resulta inverosímil que no estuviera al tanto de sus negocios turbios.

Este lunes, en rueda de prensa, Borja Sémper denunció que en todo este entramado "las responsabilidades no acaban en el señor Ábalos, empiezan en él". Si el PSOE buscaba "un cortafuegos" con el diputado, el portavoz del PP vino a decir que todavía queda mucho hilo del que tirar. "No es creíble que quien trajo a Koldo de Navarra y viajaba en coche con él y con el presidente no esté implicado", defendió con relación a Cerdán.

