El PP crea una comisión de investigación en el Senado por el 'caso Koldo': llamará a Sánchez, Illa y Cerdán

Con José Luis Ábalos camino del matadero, el Partido Popular pone en el disparadero a otras piezas que, aseguran en la dirección de la formación, también tienen parte de culpa en la trama corrupta que, durante la pandemia, auspició en el Ministerio de Transportes el que era asesor estrella del ministro: Koldo García Izaguirre.

Este lunes, en la sede nacional de Génova, se ha reunido el comité de dirección del partido. Después, un grupo de "coordinación y seguimiento" que bajo la batuta de Cuca Gamarra analiza los pormenores del caso.

Con las últimas novedades de la investigación judicial encima de la mesa, los populares han decidido crear una comisión de investigación en el Senado (registrada esta misma mañana) para poner la lupa en "los contratos públicos realizados durante la pandemia relacionados con la intermediación de Koldo".

[Koldo vivía en un piso propiedad de Ábalos en La Latina durante los años en que cobró comisiones]

En rueda de prensa, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha anunciado que el PP pedirá en esa comisión en la Cámara Alta la comparecencia de todos los posibles implicados en el caso, empezando por el mismo Pedro Sánchez y siguiendo por otros pesos pesados del Gobierno y el PSOE que, en el momento de la pandemia, estaban al frente de administraciones o ministerios que contrataron con la empresa de la que presuntamente se benefició Koldo: Fernando Grande-Marlaska, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres y Salvador Illa.

Los populares, en la comisión de investigación en el Senado, también demandarán la presencia de otro ministro, Óscar Puente, porque es quien actualmente dirige el departamento de Transportes donde tiene origen la trama; y de Santos Cerdán, la persona que recomendó al PSOE la contratación de Koldo.

El PP señala a Cerdán

Una vez más, la dirección del PP ha apuntado a la teoría de que el presidente del Gobierno cesó a Ábalos como ministro y responsable de Organización del PSOE porque sospechaba de las fechorías de Koldo. De ahí la intención de que Sánchez pase por la Cámara Alta para aclarar todas las dudas al respecto.

Sémper ha sostenido que, en este caso, "las responsabilidades no acaban en el señor Ábalos, empiezan en él". Sobre el órdago que ha lanzado Ferraz esta mañana al que fue número tres del partido, pidiéndole que entregue el acta de diputado en 24 horas, el portavoz del PP ha afirmado: "El PSOE busca un cortafuegos en torno a Sánchez".

No obstante, en la cúpula de Génova están convencidos de que Ábalos "está tan imputado como Santos Cerdán", sucesor de Ábalos al frente de Organización y persona clave en el equipo de Sánchez en este momento. Sémper ha recordado en varias ocasiones que el que llevó a Koldo a Madrid es quien ahora se sienta a negociar con Carles Puigdemont en Waterloo en nombre del PSOE.

Por ello, en el PP creen que Ábalos y Cerdán tienen el mismo nivel de responsabilidad política en esta trama. Eso sí, Sémper hoy no ha pedido la dimisión del número tres de los socialistas, se ha limitado a exigirle explicaciones. "No es creíble que quien trajo a Koldo de Navarra y viajaba en coche con él y con el presidente no esté implicado", ha reiterado.

Los populares han decidido constituir su propia comisión de investigación en el Senado justo después de que el PSOE haya anunciado que pedirá lo propio en el Congreso, para fiscalizar toda la compra de mascarillas durante la pandemia, no sólo las del Gobierno. De entrada, en Génova dicen no a la propuesta de los socialistas porque la presidenta de la Cámara Baja, ha apostillado Sémper, "está supuestamente salpicada también por esta trama".

