Ábalos pone el foco en Santos Cerdán: sólo dejará el escaño si el PSOE lo pide por la vía orgánica

José Luis Ábalos se siente amparado por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, porque no aparece su nombre ni un solo indicio de que él sea ese “ex jefe” de Koldo Garcia Izaguirre que ofreció "un favor a cambio" de que la inspección de Hacienda hiciese la vista gorda con las irregularidades de Soluciones de Gestión SL.

El exministro, que también era secretario de Organización del PSOE cuando su asistente personal presuntamente cobró en comisiones ilegales por la venta de mascarillas a varios gobiernos autonómicos y ministerios controladas por el PSOE, desafía a Santos Cerdán, su sucesor, a que vaya a por él.

"En esa querella yo tengo nada de qué defenderme", responde a EL ESPAÑOL tras ser preguntado por si las palabras de Pedro Sánchez, este sábado ante el Consejo de la Internacional Socialista en la sede de Ferraz, le hacen sentirse interpelado.

Ábalos cree que quien fue su número dos, como vicesecretario de Política Territorial, y quien le "colocó" a Koldo como chofer en 2017, quiere utilizarlo de cortafuegos. Y María Jesús Montero, así lo demostró este viernes, enseñándole el camino de salida: “Yo sé lo que haría”, dijo la actual mano derecha de Sánchez en el partido y en el Gobierno, reclamando sin decirlo que Ábalos entregue su acta de diputado.

El hombre que más poder amasó en los primeros años de Pedro Sánchez al frente del PSOE (en su segunda etapa, desde 2017) desvía el foco hacia Cerdán.

¿Quién fue quien llevó a Koldo del PSOE Navarro al entorno del hoy presidente del Gobierno? Santos Cerdán, que comenzó de chofer de Sánchez, colocó al personaje clave de la presunta trama corrupta de comisiones ilegales con las mascarillas bajo las órdenes de Ábalos, también como chofer de inicio.

¿Quién es hoy el secretario de Organización? El hombre que, hasta el Congreso de Valencia de octubre de 2021, había sido su mano derecha, y entonces tomó su puesto. Es decir, la persona que orgánicamente debería asumir la responsabilidad de pedirle la dimisión.

“¡No se atrevería!”, apunta una persona del entorno del exministro, hoy señalado por tantos en el PSOE.

El llamado caso Koldo estalló el miércoles cuando se supo que la UCO de la Guardia Civil había practicado 26 registros y detenido a 20 personas en el marco de la operación Delorme, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

Desde entonces, la presión ha crecido sobre Ábalos y tanto Moncloa como Ferraz han pasado de amparar a su antiguo hombre fuerte a buscar su cabeza, para que ésta sirva como “control de daños”. Pero el exministro tiene fuertes apoyos internos, de la militancia e incluso de numerosos diputados y algún exministro, que ven cómo su posible responsabilidad política es extensible a otros que "hoy se esconden y tendrían la misma implicación".

Nadie pone la mano en el fuego por nadie en este PSOE acosado por la debacle en Galicia, el fracaso de Sánchez y José Manuel Albares en Marruecos y la reunión secreta pendiente, esta semana, con Carles Puigdemont en Ginebra. De hecho, el entorno de Ábalos confía en que "algo se filtre" de esa cita en la que Junts aprovechará para apretar a un Cerdán "muy debilitado" para que "esto se atempere y el escándalo sea otro".

Pero la última frontera de defensa del PSOE sanchista, la limpieza y la implacabilidad contra la corrupción, se ha derrumbado esta semana. Y Ábalos sabe que la oposición no parará en él.

El ex secretario de Organización mantiene aliados. Y su entorno critica la actitud de la actual cúpula de Ferraz dirigida por Cerdán, tratándose de exculpar de todo. “Fue él quien trajo a Koldo a Madrid, es él quien tiene colocados a todos los que iban a las fiestas el Tito Berni”, apunta un exdirigente territorial.

Y otra persona cercana a Ábalos añade que él siempre ha sido una persona leal, "sobre todo al partido, y por ello a Sánchez". Y que, si alguien sabe cosas, es él. Es decir, que la reunión a la que le convocó Cerdán este jueves, tras estallar el caso, no pudo ser para cantarle las cuarenta, porque si hay responsabilidades políticas, son compartidas: uno in vigilando, si; pero el otro, in eligendo.

Los más cercanos a Ábalos, además, critican que la ejecutiva de Sánchez esté queriendo entregar la cabeza de Ábalos "a la derecha". Aseguran que el que fue el hombre para todo del presidente ya fue fulminado en julio de 2021 y su cabeza “no vale nada”.

Y que el PP no se parará en él, teniendo en cuenta que en los meses de pandemia, inevitablemente, hubo contratos que hoy se verán irregulares y hasta ilegales. "Después de Ábalos irán a por Ángel Víctor Torres, o a por Francina Armengol". Es más, recuerdan que ya hay dos denuncias del Partido Popular contra Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad. Y otra ya judicializada de una asociación médica contra el actual líder del PSC.

