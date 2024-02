Detención de Koldo, asesor de Ábalos, en directo | Patxi López aboga por dejar actuar a la justicia tras la detención del asesor de Ábalos

Primera reacción de José Luis Ábalos en el Congreso: "No tengo ni idea, me he enterado ahora, estoy estupefacto. Me cuesta creerlo, es un golpe. Me parece increíble. Ya me gustaría dar explicaciones como me pide ahora el PP, pero el que las quiero dar soy yo. No tengo ni idea de nada y estoy muy decepcionado y sólo deseo que esto quede en nada, ojalá, pero es que tampoco puedo saberlo. Ojalá no les pase a ustedes lo mismo".

"Cómo voy a conocer el pago de comisiones, todo se hizo bien y revisado por el Tribunal de Cuentas. Ojalá pueda informarme de todo bien", añade.