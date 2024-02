Los últimos 'trackings' en Galicia estrechan aún más el margen del PP para lograr la mayoría absoluta

La suerte está echada. En 24 horas, se destaparán las urnas en Galicia. Son las elecciones más ajustadas que se celebran en la región desde 2009. Es más, con los trackings aún echando humo, nadie se aventura a hacer una apuesta cerrada: todo seguirá en el aire hasta que se cuente la última papeleta.

En los últimos días, el Partido Popular ha visto estrecharse su margen para revalidar la mayoría absoluta. El pasado lunes, la probabilidad era alta: dos tercios. Ayer viernes, el porcentaje que ofrecían esos trackings era revelador: Alfonso Rueda tiene las mismas opciones de seguir al frente de la Xunta que Ana Pontón de estrenarse.

Especialistas en demoscopia consultados por EL ESPAÑOL, que manejan datos sobre la evolución del voto en la recta final de campaña, confirman esa incertidumbre. Confirman una fuerte subida del BNG, que por primera vez se presenta con opciones de liderar un bipartito.

[Fin de campaña en Galicia: Sánchez se ensaña con Feijóo y el líder del PP ni siquiera lo menciona]

Otro factor que podría poner en jaque la continuidad del PP en Galicia, y que se ha agudizado en los compases definitivos de la campaña, es la expectativa de que Democracia Ourensana obtenga un representante, o incluso dos, en su provincia. Según los analistas, la irrupción de los de Gonzalo Pérez Jácome sería a costa de los populares.

Ahora bien, una participación comprendida entre el 60% y el 64% del electorado, que es la que ofrecen algunos estudios, podría beneficiar a Alfonso Rueda. De ser más alta, recalcan los expertos, el riesgo del PP de perder la Xunta sería mayor. En las últimas autonómicas gallegas, en las que Feijóo consiguió la mejor marca de la formación, acudió a votar un 48,9% del censo.

El último sondeo de SocioMétrica publicado el lunes por EL ESPAÑOL daba a los populares una horquilla de entre 37 y 39 escaños. La mayoría absoluta son 38. Es decir, en el peor de los supuestos para el PP, podría perder la Xunta.

[El PP, en riesgo de perder su mayoría absoluta en Galicia en la recta final: entre 37 y 39 escaños]

Hasta esa fecha del 12 de febrero, último día en que se podían publicar encuestas, sólo dos empresas demoscópicas privadas entre más de una docena abrían la posibilidad a que el PP no alcanzase la mayoría absoluta: la de SocioMétrica (37-39) y la de 40dB (36-40).

El CIS de Tezanos es el que peores pronósticos daba a la candidatura que encabeza Alfonso Rueda, al adjudicarle entre 34 y 38 diputados; es decir, que sólo en el mejor de los supuestos para los populares podrían mantener el gobierno.

El PP, en vilo

Tal y como publicó ayer este periódico, el apoyo que pueda recibir el impredecible Jácome y, sobre todo, el voto a Vox son las dos variables que mantienen en vilo al PP. Ningún estudio publicado hasta la fecha augura que los de Santiago Abascal puedan tener representación, pero su porcentaje, aseguran fuentes populares, es decisivo.

Por eso, la estrategia final de campaña del PP ha consistido en apelar al voto útil. Ayer mismo Alberto Núñez Feijóo, en el mitin de cierre del partido en La Coruña, dijo: "Que no nos engañen, si los gallegos quieren una Galicia unida, si quieren que no gobierne el conjunto de partidos soberanistas, sólo hay una papeleta, la del PP; sólo votando el PP ganará el PP, que no os engañen, que no os llenen la cabeza de falsas informaciones".

Los populares, ante el auge notorio del BNG en esta cita con las urnas, se han propuesto dos objetivos. El primero: desenmascarar a Ana Pontón y alertar de su radicalismo. El segundo: convencer a todos los gallegos que no quieren una Galicia en manos de una formación independentista de que sólo hay una opción para evitarlo, el voto al PP.

En el bloque progresista, el PSOE ha diseñado una campaña más centrada en derribar a Alfonso Rueda que en conseguir rédito electoral para sus siglas. Este viernes, Pedro Sánchez dedicó la mitad de su intervención en el mitin de Santiago de Compostela a cargar contra el líder del PP: "La única verdad de Feijóo es que todo en él es una gran mentira".

Mientras tanto, la líder del BNG, Ana Pontón, también en la capital gallega y rodeada por unas 3.000 personas, resumió: "Este domingo, con el voto al BNG, podemos abrir un nuevo ciclo en el país, podemos hacer historia. Quiero pedirle a todos los gallegos y gallegas que llevan el país en la cabeza y en el corazón que el próximo domingo cojan la papeleta del BNG".

Sigue los temas que te interesan