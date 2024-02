"Si no salen ya grabaciones es que no las hay": en Junts no creen que haya audios de encuentros con el PP

Estamos a sábado, día de reflexión antes de las elecciones en Galicia, y se disipa el temor que cundía en el PP el fin de semana pasado: que se publicasen grabaciones de las conversaciones entre dirigentes de los populares y de Junts, a cuenta de los indultos.

"Estáte atento", se leía en un mensaje enviado por un cuadro popular un día antes de la comida privada de Feijóo con periodistas en Lugo, "porque hay un runrún de que miércoles y jueves habrá noticias que intentarán hacernos daño".

¿Fue eso lo que animó al presidente del PP para anticiparse a una bomba, y hablar sobre amnistía e indultos ante 16 de los reporteros que lo han seguido en la caravana de las gallegas?

"Yo no creo que haya grabación alguna, y sólo sé de una reunión con el PP desde el 23-J, la que publicasteis vosotros. Y estoy seguro de que ahí no se grabó nada", explica un alto dirigente de Junts a EL ESPAÑOL. "Si Feijóo ha actuado por miedo a que haya grabaciones de algo, no es en esa cita, y si llegamos al domingo sin que se publiquen, es que no existen".

"Nosotros no grabamos... ¡nos graban!", concluye este dirigente de Junts. "Así que, o han grabado ellos y se les ha ido de las manos, o hubo más reuniones, y alguien se guarda algo. Porque todo lo que se ha publicado después se parece mucho a lo que se habló en agosto".

¿Y quién y de qué se habló en agosto?

En aquellas fechas, este periódico anticipó que, por orden de Feijóo, el PP hablaría "con todos menos con Bildu" antes de su investidura.

Esquerra se negó a hacerlo, como ha revelado Marta Rovira en una entrevista esta semana. Aunque fue por orden de Oriol Junqueras, según ha podido confirmar este diario: "Con el PP, nada. Por ideología no tendría sentido. Y por el procés... ellos son los que más han inflamado", sentenció el presidente republicano.

Pero Junts aceptó. El entorno de Carles Puigdemont lo explicó también en este periódico: "Nos iremos con la novia que pague la mejor dote". Es decir, con el candidato que asegurara la amnistía.

A la semana siguiente al encargo había pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, y se encontraron, en un salón del hotel Alma, el concejal del PP Dani Sirera, acompañado del consultor político Xavier Domínguez, con el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, y el portavoz de la Ejecutiva, Josep Rius. El edil popular, por su parte, y los juntaires, por la suya, personas de total confianza de sus jefes.

"No hubo más reuniones"

"Pedían barbaridades, y no hubo más contactos, que yo sepa", explicó Sirera a EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado septiembre. "Se les dijo que la amnistía era inconstitucional, que ni siquiera Pedro Sánchez se la podría dar", añade una fuente del entorno de Feijóo.

"Nadie en Junts conoce que haya habido más reuniones que aquélla", corrobora otro alto dirigente de la formación de derecha independentista.

Desde que el sábado pasado estalló la polémica sobre Feijóo y su presunta disposición a los "indultos condicionados", el Partido Popular se ha afanado en huir del debate sobre la amnistía a los responsables del procés independentista.

Fuentes cercanas al líder del PP trataron de desactivar el escándalo en la misma noche en que varios medios publicaron sincronizadamente la misma interpretación de un off con Feijóo.

"El PP nunca indultaría a quien no mostrara total arrepentimiento ni mostrara propósito de enmienda", explicaba un portavoz, "esas condiciones no se dieron con los indultos del procés. Y menos aún con los que no han abandonado nuestro país para escapar de la acción de la Justicia". Es decir, que pese a lo publicado, "ni amnistía, porque es inconstitucional, ni indultos, porque son injustos y arbitrarios, ni negociar impunidad por votos".

La preocupación en la cúpula de Génova ha sido evidente desde entonces, y ha alimentado la teoría de la "voladura controlada" que hasta algunos barones populares asumieron. Es decir, que el líder popular había dejado saber, en conversación privada con periodistas, cosas que temía que salieran publicadas reventándole al PP la última semana de campaña gallega.

Un partido político es una cosa muy grande. Y ninguna de las fuentes consultadas asegura, ni en el PP ni en Junts, que no haya habido alguien que haya vuelto a hablar con el otro lado. Pero todos aseguran que por orden del jefe, ninguna más.

"Canales de comunicación hay siempre abiertos", explica una persona conocedora de los contactos entre Junts y el PP, "pero ¿tú crees que Puigdemont quiere algo con Feijóo después de lo de noviembre, o lo de la semana pasada en Estrasburgo?".

En el PP y en Junts, aún más en el Gobierno y en el PSOE, e incluso en ERC, hay quien sostiene que las confidencias de Feijóo tenían precisamente el objetivo de desactivar. Pero no la bomba de unas grabaciones, inexistentes según los interesados, sino atemperar el enfado de Puigdemont.

"El PP ahora paga su lógica intención de explorar las posibilidades de formar gobierno" en algún momento con el apoyo de Junts, confiesa un dirigente de ese partido muy cercano al expresident. "Todo el mundo es más coherente de lo que parece, es la primera regla para entender por qué la gente se mueve en un sentido u otro".

