Feijóo: "Sánchez trabaja para que gobierne el BNG, le da igual que el PSOE saque su peor resultado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que al presidente Pedro Sänchez "le da igual el pésimo resultado que va a sacar el PSOE" en las elecciones gallegas del domingo, "lo único que le importa es que el PP no pueda gobernar".

"Hoy todos en el PSOE", ha añadido Feijóo durante un acto celebrado en La Coruña, "están trabajando para que gobierne el BNG", a la espera de que luego la coalición que dirige Ana Pontón dé a los socialistas las "migajas" para gestionar alguna Consejería de su Ejecutivo.

Sin embargo, ha advertido el líder de la oposición, "la mayoría de los votantes socialistas no están de acuerdo con entregar Galicia a los nacionalistas" del BNG. Un partido, ha recordado, cuyo programa electoral incluye "la autodeterminación, no a la Constitución, no al Estatuto, no a Europa, fuera la Guardia Civil y la Policía Nacional, que el Tribunal Constitucional no opere en Galicia", además de recuperar el Impuesto de Sucesiones y anular las rebajas de impuestos aprobadas por el PP".

Feijóo: "Cualquier voto que no vaya al PP es para que gobierne el BNG"

[Así sería la 'Galiza ceibe' del BNG: sin Guardia Civil, escuela 100% en gallego y referéndum de secesión]

En la jornada final de la campaña electoral, Feijóo se ha preguntado: "¿Cómo se puede decir que hay que echar a la Guardia Civil de Galicia, cuando han cuidado la seguridad de las calles y los pueblos? Lo que necesitamos es más Guardia Civil y Policía Nacional para garantizar la seguridad".

Varios dirigentes del PP han asistido precisamente este viernes, en distintas poblaciones españolas, a la celebración de un minuto de silencio en memoria de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados el pasado fin de semana por los narcos en Barbate (Galicia).

Feijóo ha asegurado que, tras recorrer toda la región durante la campaña, hay "olor a mayoría absoluta en Galicia". Pero ha pedido la máxima movilización del partido porque, ha dicho, en los comicios del 18-F todas las papeletas, salvo la del PP, servirán para que haya un gobierno del BNG.

"Si estamos todos, si nadie se queda en casa, si no damos un voto por perdido, Galicia seguirá funcionando cuatro años más con el PP y Alfonso Rueda como presidente", ha señalado el dirigente popular, "somos más los gallegos que queremos que Galicia, que los que quieren que se averíe".

Si finalmente sale de las urnas un gobierno del "multipartito", encabezado por el BNG y con el PSOE como simple comparsa, se verá amenazado el actual modelo de "concordia, dignidad y libertad" de Galicia, según Feijóo.

"Cuando se ponen cuatro marineros al timón, el barco se va a pique", ha dicho gráficamente, "se gripa la maquinaria y el timón se rompe".

Feijóo ha contrapuesto este modelo de una Galicia "amplia e integradora", que presume de ser "española y europea", con la Galicia "cerrada, ensimismada y tensionada" por unos nacionalistas que pretenden "imponer su ideología a la mayoría del pueblo".

A su juicio, el problema de los dirigentes del BNG es que "no aceptan ser españoles" y que no consideran gallegos a los que hablan castelano.

Alberto Núñez Feijóo ha realizado estas manifestaciones durante una comida mitin en Cee, junto al presidente del PP de La Coruña, Diego Calvo, y el presidente del PP de Cee, Jesús Picallo.

