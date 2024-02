Marlaska se 'borra' de la gala de los Goya por el trágico asesinato de dos guardias civiles en Barbate

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, finalmente, no ha acudido a la gala de los Goya que se celebra este sábado en Valladolid. El titular de la cartera ha cancelado su asistencia, que estaba prevista inicialmente, con motivo de la tragedia que tuvo lugar este viernes en Barbate (Cádiz).

Dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados y uno más se encuentra herido grave tras protagonizar un altercado con narcolanchas. Los agentes iban a identificar a los narcotraficantes a bordo de las embarcaciones, cuando comenzó una persecución en la que, de manera premeditada, la narcholancha pasó por encima de la embarcación de la Benemérita.

El ministro del Interior ha estado todo el sábado en Cádiz manteniendo una serie de reuniones con motivo del trágico incidente. Marlaska ha considerado finalmente que acudir en esas circunstancias a la gala de los Goya no es un asunto de buen gusto.

Sí han acudido, en cambio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y el titular de Cultura, Ernest Urtasun. Tanto Puente como Redondo provenían del Ayuntamiento de Valladolid antes de dar el salto al Ejecutivo.

Sánchez es el único que ha hablado y ha dicho que este año ha sido "un buen año para el cine" español. Además, ha lanzado un mensaje de "compromiso y determinación" contra la violencia machista, después de que se conozcan casos de abusos sexuales en la industria. "Hay que ser muy conscientes de que queremos una igualdad real entre hombres y mujeres", ha añadido.

Como el evento se ha celebrado en Valladolid, también han contado con la presencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Quien no ha acudido ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Suele ser habitual que a esta ceremonia anual acuda también el líder de la oposición.

Tampoco han acudido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ni del portavoz y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper. Estaba previsto que ambos fueran, pero no se les ha visto por la alfombra roja.

También se esperaba que acudieran miembros de Vox, aunque no se les ha visto en la alfombra roja. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, protagonizó recientemente una polémica al decir que los "señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros", algo que ha provocado malestar en el sector.

Marlaska asiste al funeral

El ministro del Interior no ha acudido porque, finalmente, este sábado fue a la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para reunirse con el coronel Luis Martín Velasco. Después, presidió una Mesa técnica de Coordinación con el delegado del Gobierno en Andalucía, el director general de la Guardia Civil y representantes de la Policía Nacional.

Su visita a Cádiz también ha sido polémica, ya que en un inicio había anunciado que acudiría a Barbate, al lugar de los hechos, algo que finalmente no ha sucedido.

Este domingo, el titular de Interior acudirá a la catedral de Pamplona para asistir a la misa funeral por David Pérez Carracedo, uno de los agentes de la Guardia Civil que fallecieron este viernes.

