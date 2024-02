José Sacristán, sobre el caso de Carlos Vermut: "Que lo pague en lo personal, no en lo profesional"

A su paso por la alfombra de los Premios Goya 2024 este sábado, el actor José Sacristán ha opinado sobre el caso del cineasta Carlos Vermut, que ha sido acusado de violencia sexual por varias mujeres y con el que colaboró en la película Magical Girl.

Sacristán, galardonado con el Goya de Honor en 2022, ha defendido la obra de Vermut al margen de las acusaciones. "Me parece un error sacrificar el trabajo de quien ha cometido un error", ha asegurado al ser preguntado por el tema, informa Europa Press. "Que lo pague en lo personal, pero que en lo profesional no tiene por qué sufrir las consecuencias. Me parece una estupidez, una necedad", ha puntualizado.

En cualquier caso, ha precisado que "lamenta" lo ocurrido. "Y si realmente eso ha ocurrido, que reciba lógicamente la reprimenda o el castigo que merezca. Pero, insisto, no debe trascender en ninguno de los casos a la obra del que comete un delito", ha reiterado.

[Premios Goya en directo: Los nominados y estrellas invitadas llegan a la gala de Valladolid]

En este sentido, Sacristán ha tenido palabras de elogio para Vermut ya que, como ha destacado, se portó "formidablemente" con él y ha recordado que le está "agradecido por la oportunidad de Magical Girl", una "película fantástica".

Las declaraciones de José Sacristán van en la misma línea de las que hizo José Coronado en los Premios Feroz hace unos días, cuando dijo que "lo que no vale es denunciar al año o a los dos años", palabras que desataron numerosas críticas en las redes sociales, lo cual le llevó a pedir perdón días después: "Lamento mis palabras", dijo el actor.

Hoy, en la alfombra roja, Coronado ha declarado a El País: "Sé lo que pienso ahora y hace 15 días. Que se me malentendiera o que yo me expresase mal, eso puede ser".

