El cerebro de Tsunami coordinaba con ERC y 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos

Oriol Soler, cerebro de Tsunami Democràtic, fue detenido el 28 octubre de 2020 como uno de los responsables del asalto al aeropuerto de El Prat en Barcelona y del corte de la carretera AP-7 en noviembre de 2019.

El empresario del sector de la comunicación y fundador del diario Ara creó, además, un chat en la aplicación de mensajería Telegram junto a periodistas, directivos de medios y diferentes cargos de ERC. Llevaba por nombre Indis Grup 1-O.

A través de ese grupo, según el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Tsunami al que ha tenido acceso a EL ESPAÑOL, Soler dirigía la estrategia y daba instrucciones sobre las acciones de la plataforma independentista. El objetivo era controlar el mensaje que se difundía y coordinar con esos periodistas afines cómo tratar, por ejemplo, sus acciones violentas en los medios de comunicación.

La Guardia Civil concluye que los directivos y periodistas de Indis Grup 1-O "manipularon información y noticias" desde "los diferentes estamentos a los que pertenecen" en los "medios de comunicación más importantes de Cataluña", "fijando sus declaraciones, opiniones y redacciones sobre todos los sucesos ocurridos".

Entre los 26 miembros del grupo creado por Oriol Soler se encuentran directivos de TV3 y de Catalunya Ràdio, medios determinantes a la hora de formar la opinión pública en Cataluña. También formaban parte periodistas y columnistas de diarios independentistas como Ara, Nació Digital, Vilaweb o El Punt Avui.

Junto a ellos destaca la presencia de Marta Vilalta (portavoz de ERC), Sergi Sabrià (actual viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat), Raúl Murcia Tobalo, (jefe de gabinete del Conseller de Interior) y Carlos A. Foguet (director de comunicación de la Generalitat).

El 17 de octubre de 2019, tres días después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los principales líderes del procés, Soler afirmó en Indis Grup 1-O que "la violencia es un desastre", pero que era "inevitable estar en esta fase durante una semana". Aún no habían pasado 72 horas del asalto a El Prat que el juez Manuel García-Castellón investiga como terrorismo en la Audiencia Nacional.

Directivos de medios

David Bassa (jefe de informativos de TV3 desde 2016), Saül Gordillo (director de Catalunya Ràdio entre 2016 y 2022), Jordi Margarit (presidente del Consejo Rector de Ràdio Associació de Catalunya y director adjunto de RAC1 desde 2016), Miquel Miralles (presidente de la Associació Catalana de Ràdio hasta 2022), Marc Colomer (director de la Agencia Catalana de Noticias entre 2016 y 2022) y Enric Marín Otto (presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales entre 2010 y 2012) están entre los señalados por la Guardia Civil por ejercer de brazo mediático de Tsunami, quedando "patente la manipulación de información".

Toni Soler, director del programa Polònia y presentador de Està passant en TV3 desde 2017, también aparece entre los nombres del informe de la Guardia Civil. El periodista mantuvo, además, un chat privado en la aplicación Signal con Oriol Soler.

Este popular presentador de TV3 mantuvo un diálogo con el cerebro de Tsunami sobre la protesta que se organizaba para el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid en diciembre de 2019. Los agentes destacan que Toni Soler conocía de antemano los actos que tenía previstos llevar a cabo Tsunami, ya que la conversación tiene lugar nueve días antes del partido y no se había hecho pública dicha acción.

De hecho, Toni Soler, que también es colaborador del diario Ara, afirma estar "inquieto" por el día de El Clásico en el Camp Nou y pregunta "si se lo han pensado bien". Oriol contesta que él "también" está inquieto, y, añade: "Pero hasta el final, a tope".

La Guardia Civil reúne también los mensajes en los que Oriol Soler se encargaba de informar de los planes de Tsunami a los 26 periodistas y directivos de medios presentes en Indis Grup 1-O. Así sucedió con los intentos de asalto a El Prat y Barajas, y con los cortes en la AP-7 los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2019.

El informe de la Benemérita también recoge una discusión entre Oriol Soler y Lluís Pérez Lozano, presidente de la Fundación Josep Irla, en el grupo. El cerebro de Tsunami impone su criterio ante la presencia del resto de periodistas por una crítica de Pérez Lozano a los graves altercados organizados por Tsunami.

"La violencia es inevitable"

"¿Y yo qué pienso de la violencia? Pues que fatal. Que es un desastre, pero creo que es inevitable estar en esta fase durante una semana. No haber dado otra salida al agua tiene estas consecuencias. Y por tanto, asume tu responsabilidad por lo que tienes un cargo que te obliga a dar luz, a hacer, no a meter la bronca", recrimina Oriol Soler a Lluís Pérez Lozano en el chat.

En otra conversación recuperada por la Guardia Civil, Ferran Espada (analista en TV3 y Catalunya Ràdio y que dirige la edición de Público en Cataluña) conversa con David Minoves (tertuliano político en diversos medios catalanes) sobre los altercados de El Prat.

"Lo del aeropuerto era alboroto, ¿sí o no?", pregunta Espada en el grupo. Minoves responde: "No, era acción de desobediencia civil". Entonces, Ferran Espada plantea si tienen que "estar en contra" y, de nuevo, Minoves dice que de aquello que propone Tsunami, no.

"Pero los Mossos dicen que sí. Ellos fijan cuál es el frame de la violencia, y están dirigidos por nosotros. Ergo el movimiento dirige a una Policía que fija un frame de violencia que incluye el aeropuerto. ¿Cómo puede el movimiento fijar posición sólida y entendible contra la violencia si la Policía que dirige el movimiento dice que lo del aeropuerto es violencia?", responde contrariado Espada antes de plantear que "hay que definir qué es disturbio".

Esta conversación del chat de periodistas y directivos de los medios de comunicación con el cerebro de Tsunami y cargos de ERC demuestra que los integrantes del nutrido grupo debatían sobre cómo tratar informativamente la violencia que se produjo en los actos organizados por la plataforma.

El mismo día de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, el 14 de octubre de 2019, el propio Ferran Espada escribe en el grupo: "Parece que lo tenemos esto del aeropuerto, ¿no?". Roger Heredia Jornet, mosso d'esquadra de profesión vinculado al independentismo y colaborador de diferentes medios catalanes, afirmó: "18:30 horas, nueva movilización".

"Han salido de cacería"

Todos los periodistas participantes estaban al tanto de la información confidencial de Tsunami a través de ese grupo. Tal es el caso, que Oriol Durán, actual secretario de Medios de Comunicación del Govern, da la orden de "eliminar el historial" en Telegram de Indis Grup 1-O.

No sería tampoco la única vez que se avisaba en el grupo de tomar medidas de seguridad. El 30 de octubre de 2019, Miquel Miralles, presidente de la Associació Catalana de Ràdio hasta el año 2022, mandó un mensaje advirtiendo de una posible intervención de la Guardia Civil: "Alerta con los móviles, han salido de cacería".

El antes mencionado David Minoves había propuesto una semana antes una quedada entre los miembros del grupo: "Con el estruendo que estamos viviendo y la situación de incertidumbre política, ¿no sería hora de fijar día lugar y hora para un almuerzo de Indis y coordinarnos sobre el qué y el cómo debemos comunicar desde el espacio político que formamos parte?".

La Guardia Civil destaca en su informe que esta reunión tenía como objetivo "influir en la opinión pública, posiblemente, en pos del relato promovido por campañas de desobediencia civil como la de Tsunami Democràtic".

Lo cual también demuestra como los 26 periodistas y directivos del grupo creado por Oriol Soler compartían mesa y mantel para trazar las estrategias comunicativas y blanquear las acciones violentas tramadas por la plataforma que está siendo investigada por un delito de terrorismo.

El Instituto Armado recuerda también en una parte de su informe "las buenas relaciones" que mantienen los responsables de la comunicación corporativa de Tsunami Democràtic con medios de comunicación como Vilaweb o TV3.

Las "conversaciones de Oriol Soler con el jefe de informativos de TV3, David Bassa Cabanas, o con Toni Soler, que actualmente es el presentador del programa Està passant de TV3, son una clara muestra de los estrechos vínculos entre Oriol Soler, Tsunami Democràtic y los precitados medios de comunicación", sentencia la Jefatura de Información de la Dirección General de la Guardia Civil.

Los miembros de Indis Grup 1-O que formaban parte de la trama mediática de Tsunami son los siguientes:

Oriol Soler

Oriol Soler

Fundador de Ara y del grupo cooperativo COM. Fue presidente de Ara entre 2009 y 2012. Actualmente es el director de general de Abacus y se ha asociado con Jaume a principios de este 2024 para reflotar los sellos editoriales de Enciclopèdia Catalana y formar el segundo grupo editorial en catalán. Es considerado el 'cerebro' de Tsunami Democràtic, coordinando la comunicación de la plataforma junto al diputado de ERC, Ruben Wagensberg, fugado a Suiza. Fue detenido en 2020 por ser uno de los responsables tanto de los asaltos a El Prat y Barajas como de los cortes en la carretera AP-7.

Lluís Pérez Lozano

Lluís Pérez Lozano

Director académico de la Fundación Josep Irla, considerada el think tank de ERC desde 2015. Profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra y miembro del Grupo de Investigación en Teoría Política. Secretario de Innovación Política de ERC desde 2011 hasta 2015. Colaborador en diversas revistas catalanas.

Oriol Durán

Oriol Durán

Secretario de Comunicación y Medios del Govern desde el año 2021. En el campo de la comunicación corporativa, el periodista fue jefe de comunicación de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y en el Senado y también fue el responsable de comunicación del grupo republicano en el Ayuntamiento de Barcelona. Además, ha ejercido como jefe de la Oficina de Comunicación del Departamento de Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia y director general de Análisis y Planificación Estratégica de Acción Exterior de la misma Consellería, cargo que ocupó entre 2019 y 2021.

Tayssir Azouz

Tayssir Azouz

Periodista del diario Ara. Miembro de la plataforma a favor de un

Estado catalán independiente, denominada LIBERAIS PEL SI, que apuesta por los valores liberales en la constitución de una nueva Cataluña y que incluya a los refugiados.

Enric Rimbau

Enric Rimbau Alfonso

Periodista, miembro de ANC y del Grupo de Periodistas Ramon Barnils. Actualmente director de comunicación a La Xarxa Audiovisual Local.

Marta Vilalta

Marta Vilalta Torres

Periodista y política. Diputada y portavoz de ERC en el Parlament de Cataluña desde 2021. Militante de ERC desde 2004. Ejerció como secretaria nacional de comunicación (2011-2013) y fue candidata de la organización a las elecciones al Parlament de Cataluña del 2012, en las que fue elegida diputada. En 2015 entró a formar parte de la Ejecutiva Nacional de ERC como Secretaria de Entorno y en 2018 fue elegida portavoz de ERC. Miembro de Òmnium Cultural y de Asamblea Nacional Catalana.

Enric Marín

Enric Marín Otto

Periodista y profesor. Fue presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales entre 2010 y 2012. Desde 2016 es vocal de la Fundación Josep Irla. En 2018 formó parte del comité de expertos para evaluar a las candidaturas al concurso público para el elegir el nuevo Consejo de Administración de RTVE. Decano de Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2021.

Marc Colomer

Marc Colomer Flores

Periodista que formó parte del equipo fundacional del diario Ara. El 12 de abril de 2016 fue nombrado director de la Agencia Catalana de Noticias a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, cargo que ocupó hasta marzo de 2022. Colaborador de RAC1. Vicesecretario general de Comunicación y Estrategia de ERC desde 2022.

Saül Gordillo

Saül Gordillo

Periodista que fue nombrado director de Catalunya Ràdio el 12 de enero de 2016, donde permaneció hasta 2022. Director de la Agencia Catalana de Noticias de 2007 a 2011. Director de Principal entre 2022 y 2023, donde fue denunciado por agresión sexual a una trabajadora de 23 años.

Joan Manuel Tresserras

Joan Manuel Tresserras

Profesor de comunicación y escritor. Fue conseller de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat entre 2006 y 2010. Presidente de la Fundación Josep Iria desde 2016.

Cristian Agudo

Cristian Agudo

Periodista. Trabajó en los diarios deportivos El 9 Esportiu y Sport. Jefe de prensa de ERC en la Diputación de Barcelona.

Ferran Casas

Ferran Casas

Periodista y subdirector del grupo de comunicación digital Grup Nació Digital. Presidente del Grupo de Periodistas Ramon Barnils entre 2016 i 2021.

Carlos A. Foguet

Carlos A. Foguet

Actual director de comunicación de la Generalitat. Cofundador de la revista Jot Down. Ha desarrollado gran parte de su carrera como consultor político. Desde junio de 2016 es jefe de comunicación de ERC.

Marina Llansana

Marina Llansana Rosich

Filóloga, periodista y política catalana de Esquerra Republicana de Catalunya. Ha sido diputada en el Parlament de Catalunya desde el año 2003 hasta el 2010 y portavoz de ERC entre 2004 y 2008. Columnista de El Puint Avui y colaboradora de diversos medios catalanes. Esposa de Oriol Soler.

Raúl Murcia Tobalo

Raúl Murcia Tobalo

Aparece con el pseudónimo de "Muto" en Indis Grup 1-O. Jefe de gabinete del conseller de Interior de la Generalitat. Fue coordinador de la oficina de Pere Aragonès como vicepresidente de la Generalitat entre 2018 y 2021.

Sergi Sabria

Sergi Sabria

Desde el pasado mes es viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern de la Generalitat. Diputado por ERC en el Parlament de Cataluña entre 2012 y 2021.

Roger Heredia Jornet

Roger Heredia Jornet

Mosso d'esquadra de profesión, que se presentó al secretariado nacional de ANC. Jurista y colaborador de TV3, Catalunya Ràdio y 8TV.

Ferran Espada

Ferran Espada

Periodista. Dirige la edición de Público en Cataluña y es analista en TV3 y Catalunya Ràdio.

Laura Pinyol

Laura Pinyol

Consejera desde 2022 del Consejo Audiovisual de Cataluña. Licenciada en Comunicación Audiovisual. Ha trabajado en el gabinete de comunicación de la CCMA (2003-2004) y en el Departamento de la vicepresidencia de la Generalitat de Catalunya como responsable de prensa (2006-2010). En 2012 fundó una agencia de comunicación y creación de contenidos, en la que desarrolló su carrera hasta 2022. Como periodista ha colaborado con Catalunya Ràdio, TV3, RAC1, TVE, Ara, Descobrir Catalunya, Sàpiens y Vallesos. Columnista y analista en Nació Digital, Mèdia.cat, Público, el semanario La República y El Punt Avui.

Jordi Margarit

Jordi Margarit

Presidente del Consejo Rector de Ràdio Associació de Catalunya. En RAC1 desde el año 2000, donde desempeña desde 2016 el cargo de director adjunto.

David Minoves

David Minoves

Activista político y del movimiento por la paz y la solidaridad internacional. Es presidente del Centro Internacional Escarré por las Minorías Étnicas y Nacionales (CIEMEN) desde 2015. Miembro del Secretariado Nacional y de la Comisión Permanente de la ANC. activista político y del movimiento por la paz y la solidaridad internacional. Ha colaborado como analista en diversos medios de comunicación como Ara, El Punt Avui TV, TV3, Catalunya Ràdio, Badalona Televisió y Nació Digital.

David Bassa Cabanas

David Bassa Cabanas

Director de informativos de Televisió de Catalunya desde 2016. Fue presidente del Grupo de Periodistas Ramon Barnils desde 2011 a 2016. Ha sido el responsable de la información política de los programas La noche a la mañana, Hora Q y Ágora de TV3. También ejerció de reportero del programa Catalunya Avui, de Televisión Española. Se encargó de la información política de La mañana de Catalunya Ràdio, dirigido por Mònica Terribas.

Francesc Viadel

Francesc Viadel

Periodista y escritor valenciano. Ha trabajado y colaborado con diversos medios. Comenzó su carrera como redactor en el periódico Levante. Profesor de periodismo en la Universidad Ramón Llull.

Miquel Miralles

Miquel Miralles

Presidente de la Associació Catalana de Ràdio hasta el año 2022. Desde entonces ejerce como consejero del Consejo Audiovisual de Cataluña. Director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Tele Taxi entre 1992 y 2022. Fundó en 2011 el portal digital de información local Rubitv.cat.

Toni Soler

Toni Soler

Periodista, escritor, productor de radio y televisión. Director del programa Polònia de TV3. Actualmente, es el presentador del programa Està passant, que se emite en TV3. Columnista del diario Ara.

