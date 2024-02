Las consignas mediáticas de Tsunami: "La violencia es un desastre inevitable durante una semana"

"La violencia es un desastre, pero creo que es inevitable estar en esta fase durante una semana". La frase está escrita por Oriol Soler, empresario de medios y editor catalán, muy cercano a Esquerra Republicana y, según la investigación del llamado caso Tsunami, uno de los "dirigentes" del movimiento independentista nacido al calor del juicio y la sentencia condenatoria del procés, en 2019.

Soler envió ésa y muchas otras consignas al grupo de Telegram dos días después de la toma violenta del aeropuerto de El Prat, una de las acciones violentas que el juez Manuel García-Castellón investiga como terrorismo.

En aquel momento, surgieron tensiones en el chat, porque una de sus participantes, Laura Pinyol -miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña-, temía que la cosa se podía "ir de las manos".

[El cerebro de Tsunami coordinaba con ERC y 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos]

Este foro lo había montado Soler incluyendo a otros tres dirigentes de Esquerra Republicana -Marta Vilalta, Marc Colomer y Sergi Sabrià-, y a una veintena larga de periodistas y directivos de grandes medios de comunicación catalanes del entorno independentista. Entre ellos, dirigentes de TV3, como David Bassa; de Catalunya Ràdio, como Saül Gordillo; el subdirector de Nació Digital Ferran Casas; el presidente de la Associació Catalana de Ràdio hasta 2022, Miquel Miralles...

Así queda acreditado en un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario del llamado caso Tsunami, que instruye en la Audiencia Nacional García-Castellón.

El peso de las consignas de Soler en el grupo, tal como se desprende de las conversaciones intervenidas en su móvil tras su detención, el 28 de octubre de 2020, hizo concluir a la Guardia Civil que desempeñó "labores directivas en el seno" de Tsunami, "teniendo especial peso en la estrategia comunicativa del movimiento".

Y para ello, se valió "de su posición social y laboral con ocasión de la cual mantiene una extensa red de colaboradores y contactos". Prueba de ello es el chat del grupo, que estuvo activo, al menos, entre el 8 de abril de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Soler lo bautizó con el nombre "INDIS GRUP 1 O".

Además de haber formado parte del equipo fundacional del diario independentista Ara, Soler es la actual pareja de Marina Llansana, periodista, miembro del Parlament y portavoz nacional de ERC entre 2004 y 2008. Llansana es otra de las integrantes del grupo de Telegram.

Numerosos viajeros tuvieron que caminar por la carretera para llegar al aeropuerto de El Prat por las protestas tras la sentencia del procés en 2019. Efe

En el foro, las conversaciones de los 27 participantes buscaban coordinarse para darle una cobertura mediática "adecuada" a las acciones violentas de protesta del autodenominado Tsunami Democràtic.

O como concluye el informe de los investigadores, Indis Grup 1-O servía para la "manipulación de información, noticias, etcétera. Desde los diferentes estamentos a los que pertenecen y, que conforman los medios de comunicación más importantes de Cataluña, fijando sus declaraciones, opiniones y redacciones sobre todos los sucesos ocurridos".

Las consignas

En el informe de la Guardia Civil queda acreditado que Soler conocía acciones de Tsunami, como la toma de El Prat, de antemano. Y que se las comunicaba a los integrantes del chat con antelación para que preparasen una cobertura informativa y de opinión acorde a los objetivos independentistas y "antirrepresivos".

Horas antes de que Tsunami publicitara el asalto a El Prat, Oriol Soler anuncia la acción en el grupo de Telegram, en una serie de cuatro mensajes consecutivos:

—Ha llegado la hora de hacer oír nuestra voz en el mundo.

—Objetivo: parar la actividad del aeropuerto de Barcelona. Todos los medios de transporte para ir son válidos.

—Nos lo intentaran impedir. Solo con la fuerza de la gente lo conseguiremos.

Al poco, el periodista de El Punt Avui Ferran Espada consulta por el grupo a Roger Heredia, mosso en ejercicio y miembro de la directiva de la ANC (Assemblea Nacional Catalana).

(FE) — Parece que lo tenemos esto del aeropuerto?

(RH) — 18:30h nueva movilización.

Mientras se estaba desarrollando el asalto y cientos de personas acudían al aeropuerto de El Prat, provocando el colapso de sus actividades, cancelación de vuelos, pérdidas de más de dos millones de euros y el perjuicio a miles de ciudadanos, Soler volvió a animar a los integrantes del chat:

—¿Sois conscientes de la importancia de colapsar el aeropuerto para una gran repercusión internacional?

Ese mismo día, Tsunami también llamó a un bloqueo del aeropuerto de Madrid-Barajas. Horas después de la anterior conversación, el policía autonómico Heredia habla en el foro con Oriol Soler sobre ese asalto. Primero, lo confunde con el de El Prat; después, da por hecho que Soler está detrás de la organización de ambos ataques; y finalmente, celebra el éxito de la movilización.

(OS) — ...es en Madrid.

(RH) — Aaaa vale. Si sé que estás tú detrás ya estoy tranquilo.



(OS) — No. Sólo me han pedido ayuda en una cosa. No estoy



(RH) — Aa oj!! Okk Muy grande eso de hoy. Han caído las acciones de Aena.

Al día siguiente, dentro del grupo de Telegram, hay quien empieza a temer que el movimiento independentista esté infiltrado por las autoridades "del Estado". Y que, si los móviles están pinchados, todas las conversaciones del chat puedan delatarlos. Esta conversación entre el periodista independentista valenciano Francesc Viadel y el jefe de prensa de ERC Marc Colomer es reveladora:

(FV) — crees que nos pueden estar controlando, Marc.

(MC) — Puigcercós decía siempre una cosa muy sensata (que no sé si es suyo o de alguien): que yo sea un paranoico no excluye que me sigan. Yo elimino a menudo el histórico de grupos. No porque se diga nada raro, pero sabemos todos cómo actúan esta gente. Y si no lo sabemos deberíamos de saberlo.

Pasadas ya 48 horas del asalto a El Prat, las imágenes de barricadas, sentadas, enfrentamientos violentos con los Mossos e incendios, han dado la vuelta al mundo. Y en el chat se abre un debate animado por la citada Pinyol, y seguido por Lluís Pérez Lozano, director académico de la Fundación Josep Irla, ambos contrarios al uso de la violencia en las reivindicaciones independentistas.

En la discusión intervienen también Bassa (TV3) y Jordi Margarit, presidente del Consejo Rector de Ràdio Associació de Catalunya.

(LPL) — Y bueno, hoy ya arden coches. Supongo que hasta que no haya una desgracia no habrá modo que ANC, Òmnium, JxCat y ERC digan contundentemente BASTA sin miedo al qué dirá la CUP.



(DB) — Tiene mucha pinta de infiltrados, eso de ir haciendo hogueras y marcharse sistemáticamente.

(JM) — No lo sé, pero en Rubí en la concentración para recordar los 2 años de los Jordis, jóvenes con banderas de Arran gritan "Visca Terra Lliure". Por suerte el millar de manifestantes les ha ahogado con gritos de libertad. El hecho es que ya se ven las orejas y están exaltados!!



(LPL) — Pues si son infiltrados, no veo a que vienen tantas reservas de ANC, Òmnium y Torra a hacer una condena dura y explícita.



(LP) — Se nos escapará de las manos.



(LPL) —Hoy todo el movimiento habría tenido que salir en tromba a condenar los altercados de ayer. Sólo lo han hecho ERC y los presos, y de aquella manera. O mañana se corta de raíz, o si seguimos preocupados por lo que dirá la CUP, la cosa se desmadrará, efectivamente.

Fue aquí donde Oriol Soler intervino con determinación, reprochándole a Pérez Lozano que hubiera puesto en duda la estrategia de Tsunami. Lo hace al día siguiente, ya 17 de octubre de 2019, de manera personal, pero en el foro público, para que la reprimenda sea visible para todos los participantes y sirva de escarmiento. Incluso le recuerda que "mientras tú jodes estas broncas, la mitad de la buena gente de Esquerra está detrás de Tsunami".

—Lluís, me parece inaceptable tu planteamiento. Increíble que el director de la Fundación de las ideas del independentismo tenga a este nivel en momentos como este.

...

—Cuando al agua no le das una salida la busca. Hoy, en Hong Kong y en cualquier lugar con gente decente. Nos han condenado a 100 años, cien, en una humillación que los precedentes que tiene en la historia provocan mucha más tensión que la que tenemos.

...

—Acusar a TD de ser una organización clandestina, en la situación que vivimos y camino de tener 200 presos, es ridículo.

...

—¿Y yo que pienso de la violencia? Pues que fatal. Que es un desastre pero creo que es inevitable estar en esta fase durante una semana. No haber dado otra salida al agua tiene a estas consecuencias.



Esta situación deriva, al día siguiente por la noche, en otra conversación que se desarrolla casi como una consulta. Ferran Espada, columnista de Avui, charla con David Minoves, miembro del Secretariado Nacional de la ANC, y le consulta en busca de guía para saber qué debe opinar del asalto a El Prat.

(FE) — Lo del aeropuerto era alboroto sí o no?



(DM) — No, era acción de desobediencia civil



(FE) — Debemos de estar en contra?



(DM) — De lo que propone Tsunami Democràtic? no

Es entonces cuando Lluís Pérez Lozano interviene en la conversación, ya redirigido después de la bronca que el día anterior le había dado públicamente Oriol Soler. Ahora, el ideólogo de la Fundación Irla ya no ve que el asalto a El Prat fuera siquiera agresivo... y la discusión deriva hacia la contradicción de que los Mossos, "a los que dirigimos nosotros", hubieran establecido en sus atestados que sí fue una algarada violenta.

(LPL) — No me lo pareció. Comportaba el riesgo que lo aconteciera, pero no fue el caso



(FE) — Pero los Mossos dicen Que sí. Ellos fijan cuál es el 'frame' de la violencia. Y están dirigidos por nosotros. Ergo el movimiento dirige a una Policía que fija un 'frame' de violencia que incluye el aeropuerto. ¿Cómo puede el movimiento fijar posición sólida y entendible contra la violencia si la Policía que dirige el movimiento dice que aeropuerto es violencia?



(LPL) —No me preocupa lo que piensen o digan los Mossos, sino lo que piense o diga la gente a la que debemos convencer. Yo no vi el martes mucha preocupación/indignación por el tema aeropuerto. Sí que lo estoy viendo por eso de los disturbios.

Las discrepancias de enfoque llevaron, ya el 22 de octubre de 2019, a Minoves a plantear una solución. Dejar la comunicación virtual por unas horas y reunir a los 27 integrantes del chat para coordinar mensajes:

—Buenas, ya sé que el tema lo hemos tocado un montón de veces, pero... con el estruendo que estamos viviendo y la situación de incertidumbre política, no sería hora de fijar día lugar y hora para un almuerzo de indi’s y coordinarnos sobre el qué y el cómo debemos comunicar desde el espacio político que formamos parte? propongo.

Las sospechas de que las investigaciones policiales y judiciales ya cercaban al independentismo, y que los disturbios del Tsunami Democràtic se podían llevar desde la Audiencia Nacional, por si había indicios de terrorismo, alimentó el nerviosismo a finales de octubre de 2019. El 30 de ese mes, uno de los menos activos del chat, Miquel Miralles, pone un mensaje de advertencia:

—Alerta con los móviles, han salido de cacería.

Pero las acciones violentas siguieron. Menos de dos semanas después, el 11 de noviembre, la AP-7 era cortada en diversos puntos, incomunicando Cataluña con la frontera francesa... y volviendo a provocar incidentes, enfrentamientos con la Policía y cuantiosos perjuicios a ciudadanos y trabajadores.

Los independentistas de Tsunami Democràtic en el corte de la frontera de la AP7 por la Jonquera. Efe

Sigue los temas que te interesan