Feijóo reprocha a Sánchez que "los independentistas mandan en España cuando quieren irse de España"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes que con Pedro Sánchez en la Moncloa "los independentistas mandan en España, cuando lo que quieren es irse de España".

"No parece muy razonable", ha agregado el líder de la oposición, "que mande en España alguien que no quiere ser español, que vive fuera de España y que está buscado por el Tribunal Supremo para juzgarle".

Feijóo ha pronunciado estas palabras durante un mitin ofrecido en el teatro de Ortigueira (La Coruña), en el que ha participado junto al alcalde de la población, Valentín Calvín, y el presidente del PP de La Coruña, Diego Calvo.

Durante su intervención, Feijóo ha pedido a los simpatizantes del Partido Popular que no se confíen porque, "si gana el PP, pero nos falta un puñado de votos para la mayoría absoluta", habrá en la Xunta un gobierno presidido por los independentistas del BNG con el PSOE como socio.

"No hemos ganado nada, aún no se han instalado las urnas, no tenemos un voto, no tenemos ninguna garantía", ha señalado, "puedes tener un buen barco, el PP, un buen capitán como Rueda y una buena tripulación, el equipo de la Xunta. Pero si no sales a por los peces, no pescas".

"A veces no es fácil, porque se desatan tormentas", ha advertido. De este modo, Feijóo ha instado a los gallegos a pelear hasta el último voto para lograr que Alfonso Rueda obtenga una mayoría absoluta, como las cuatro que logró el actual líder nacional del PP durante su etapa en Galicia.

Feijóo también ha criticado que el Gobierno español no haya defendido los productos del campo, frente a las críticas de la exministra socialista francesa Segolène Royal, que calificó los tomates ecológicos españoles de "incomibles".

"Nuestros agricultores se están viendo vilipendiados, estamos viendo que vuelcan en las carreteras europeas los productos de su huerta, mientras el Gobierno de España muestra un enorme desdén ante esta situación", ha dicho el líder del PP. También ha atribuido al Ejecutivo falta de previsión para desarrollar infraestructuras hídricas, lo que ha dejado desamparado al campo ante la actual situación de sequía.

En la carrera de las elecciones del 18-F, Feijóo ha defendido el "modelo gallego" de "estabilidad y moderación, sin recurrir la descalificación, el exabrupto y el muro", ha afirmado. Porque "no es necesario insultar a nadie cuando uno tiene razón".

Tras más de una década de gobiernos del PP, ha destacado, Galicia es hoy la comunidad autónoma con el mejor sistema sanitario de España, con menos listas de espera, y con el mejor modelo educativo, junto a Madrid y Castilla y León, ha añadido apelando a los resultados del último informe PISA.

A ello se suma, ha indicado Feijóo, que Galicia es la única comunidad autónoma en la que cada bebé que nace tiene garantizada la escuela infantil gratuita de cero a tres años. Rueda ha anunciado en esta campaña que la gratuidad se extenderá hasta la matrícula universitaria.

El presidente nacional del PP ha denunciado que, mientras el precio de los alimentos se ha disparado un 30% en los tres últimos años, los españoles han pagado 62.000 millones de euros más en impuestos desde que Sánchez está en la Moncloa. Un dinero que el Gobierno necesita, ha dicho, para pagar sus pactos con los independentistas.

Feijóo ha advertido que, si BNG y PSOE logran gobernar en la Xunta, trasladarán a Galicia este "sablazo fiscal" y anularán todas las rebajas de impuestos que ha aplicado el PP en el Impuesto de Sucesiones, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el IRPF.

También ha dirigido críticas a la vicepresidenta Yolanda Díaz, "una ministra que nació en Ferrol y que anda presumiendo por ahí de que baja el paro. Porque ahora a la gente que trabaja dos días a la semana se le llama fijo discontinuo y no aparece en el paro". Por ello, ha señalado, en España hay hoy "más de medio millón de personas con contratos fijos discontinuos, que no aparecen en el paro".

