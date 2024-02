El PP pide a Armengol que no tramite la amnistía tras ser rechazada porque iría contra el Reglamento

El Partido Popular estudia todas las vías políticas y legales para evitar que la amnistía continúe con su trámite en el Congreso de los Diputados tras el rechazo de Junts el pasado martes. Por lo pronto, el grupo parlamentario ha registrado en las últimas horas un escrito en el que pide a la presidenta, Francina Armengol, que frene la devolución de la ley a la Comisión de Justicia.

La interpretación que hace el principal partido de la Cámara, basándose en el artículo 131.2 del Reglamento, es que al ser rechazado el texto por la mayoría absoluta del Pleno, el texto decayó de forma categórica. Por lo que el PSOE, directamente, tendría que volver a la casilla de salida, no es posible retroceder con el proceso legislativo a la fase anterior, como está previsto que suceda.

El PP llevará este órdago a la próxima reunión de la Mesa del Congreso, que se celebrará el martes en la Carrera de San Jerónimo. Las esperanzas de los populares con que Armengol atienda a razones son nulas, por lo que el grupo que dirige Miguel Tellado piensa ya en el siguiente escenario: pedir amparo en el Tribunal Constitucional. De momento, todo está en el aire.

"La Ley de amnistía ha sido tumbada por mayoría absoluta en el Congreso. Por tanto, ayer registramos un escrito advirtiendo a Armengol de que su tramitación ha finalizado. El PSOE debe abandonar esta huida hacia adelante. Utilizaremos todos los instrumentos del Estado de derecho", ha recalcado el portavoz de los populares este viernes, en una entrevista en Antena 3.

Concretamente, el pasado martes, el Pleno de la Cámara sometió a debate y votación el texto final de la amnistía. Era el último paso antes de dar el salto al Senado. Fue entonces cuando se dio una casuística sin precedentes: se aprobó el dictamen de la norma, pero después, cuando llegó la votación final, Junts impidió la aprobación definitiva con un voto en contra. En total fueron 179 "noes" frente a 171 "síes".

El objetivo de los independentistas con esta maniobra era devolver la ley a la Comisión de Justicia, para así poder introducir nuevas enmiendas que garanticen que la amnistía cubre la totalidad de los delitos que están siendo investigados en el marco del procés, incluidos los relacionados con el terrorismo y el de alta traición.

Una vez leído el resultado de la votación fallida, como consecuencia del "no" de Junts, la presidenta Armengol, anunció: "Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara a la Proposición de ley orgánica de amnistía (...), se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento".

No obstante, el PP sostiene que la amnistía no puede volver a la Comisión. En el escrito remitido a la Cámara, Tellado reclama a Armengol que no reactive el proceso legislativo rechazado por el Pleno. De lo contrario, advierte de "consecuencias irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional ejecutar una decisión arbitraria y contraria a Derecho", ya que la iniciativa "ha decaído".

Fuentes populares admiten que en estos días han contactado con Letrados de la Cámara y juristas expertos en Derecho constitucional para corroborar su tesis. En el hipotético caso de que Armengol diese su brazo a torcer, el PSOE tendría que empezar de cero y registrar una nueva proposición de ley.

En caso de que Armengol ignore el requerimiento del PP, como todo apunta que acabará ocurriendo, el siguiente paso que vislumbran en Génova es acudir al Tribunal Constitucional. De esta forma, también se podría abrir una vía para retrasar la tramitación de la amnistía, que, a fin de cuentas, es el objetivo último de los populares.

