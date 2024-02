Yolanda Díaz, tras reunirse con el Papa en el Vaticano: "Defiende la reducción de la jornada laboral"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido este viernes con el Papa en el Vaticano por segunda vez desde diciembre de 2021, cuando se vieron por primera vez. Tras la cita, Díaz ha asegurado que el Pontífice "defiende la reducción de la jornada laboral".

"Hemos tenido una larga conversación sobre la necesidad del tiempo de vida, del tiempo de trabajo y del tiempo de descanso", ha explicado tras su reunión, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este viernes en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano.

"Hemos hablado de los grandes retos que tenemos, insisto, con la humanidad. Tenemos que hacer todo lo posible para garantizar nuevos derechos sociales, reducir la desigualdad y poner en común los recursos públicos y privados para que tener un poco de justicia en el mundo", ha afirmado Díaz.

"El Papa Francisco es hoy el mejor embajador del trabajo decente en el mundo", ha destacado Yolanda Díaz.

Al no tratarse de una visita oficial de un jefe de Estado o de Gobierno, el Papa no ha dado declaraciones tras el encuentro ni su departamento de prensa emitirá un comunicado. La vicepresidenta, sin embargo, no sólo ha comparecido ante los medios sino que también ha contestado a preguntas de varios periodistas.

La vicepresidenta segunda ha afirmado que han hablado de "la vulneración de derechos humanos", "las guerras" y la "crisis de los pellets en Galicia". Yolanda Díaz no ha tratado la Ley de Amnistía en su conversación con el Papa.

También se ha mostrado "optimista" ante una posible visita del Papa a Canarias.

"Debo ser discreta en torno a la visita del Papa Francisco a Canarias, pero hemos hablado de ello; soy optimista siempre soy una mujer optimista, la esperanza no defrauda", ha zanjado ante los periodistas en la embajada de España ante la Sede.

