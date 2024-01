Los socios de Sánchez atacan y calumnian 25 veces a los jueces ante el silencio del Gobierno

El ataque a los jueces que este martes se vivió en el Pleno del Congreso que votó la ley de amnistía no tiene precedentes en la historia reciente, tanto por el número de portavoces que participaron en la ofensiva, como por la cantidad de improperios y la fiereza con la que fueron expresados.

Hasta en 25 ocasiones los socios de Gobierno y de investidura de Pedro Sánchez, a excepción del PNV, convirtieron al Poder Judicial en diana de insultos y calumnias, dirigidos, en más de una ocasión, a magistrados con nombre y apellidos.

Junts, ERC, Bildu, Sumar y Podemos atribuyeron el fracaso de la ley de amnistía no al voto en contra del partido de Puigdemont, sino a la "prevaricación" de los jueces y a su "persecución" a los encausados del procés. De forma coral, convirtieron a la Justicia española en el leitmotiv de sus discursos.

De esta forma, la tribuna del hemiciclo sirvió para que el Poder Legislativo atacara a otro poder del Estado, el Judicial, que en los últimos días ha seguido aportando indicios de la posible existencia de delitos de terrorismo y de traición en algunos de los encausados por el procés.

El aquelarre antijudicial se vivió en medio del silencio de los ministros del Gobierno, del propio Pedro Sánchez y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que desoyó las peticiones para retirar los insultos del Diario de Sesiones.

[Junts tumba la amnistía de Sánchez, le obliga a seguir negociándola y deja la legislatura en el aire]

El ataque de los políticos a los jueces en el Congreso ya vivió otro episodio escandaloso a mediados de diciembre, cuando Nogueras (), llamó "indecentes" a varios magistrados del Tribunal Supremo y pidió que fueran "cesados y juzgados de inmediato".

Entonces fue con ocasión del debate para la creación de una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña. El portavoz del PP, Miguel Tellado, reclamó sin éxito a Armengol que se retirasen esas "ofensas". Este martes su petición fue directamente hacia el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por "callar ante los insultos".

Nogueras (Junts)

La portavoz de fue, como cabía esperar, una de las más combativas en su ofensiva contra la cúpula judicial, a la que acusó de estar "politizada" y actuar con "arbitrariedad": " no puede dejar a todo el independentismo catalán expuesto a [1] las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española".

"Esta ley tiene agujeros, agujeros por donde [2] la Justicia prevaricadora española puede convertir la amnistía en papel mojado", acusó la portavoz.

"Ahora [tienen la opción de] votar favorablemente nuestras enmiendas y [3] combatir a los jueces prevaricadores que se rebelan contra el Estado de derecho y que sincronizan las agendas judiciales con la agenda política", añadió

En su discurso, la portavoz de Puigdemont en el Congreso acusó con nombres y apellidos a esa misma cúpula judicial, entre la que sitúa al juez Aguirre, al juez y a Manuel Marchena. "Se nos echarán al cuello", dijo, "¿y no haremos nada si [4] se sacan delitos del bolsillo?", dijo.

"[5] La adaptación de la agenda judicial a la agenda política es tan descarada que no hacen falta ni argumentos", expresaba, comparándola con una Justicia europea "en la que no hay ni ".

"[6] La política tiene que dejar de marcarla gente como y Aguirre", señaló en otro momento de su intervención.

"[7] No banalizamos el terrorismo como hacen algunos jueces prevaricadores. La cúpula judicial tiene impunidad; no debería tenerla. Los jueces tienen que ser imparciales y los jueces no pueden tener agenda política. Los jueces no pueden hacer lo que quieran, a pesar de que muchos han vivido muchos años pensando que sí", dijo casi para concluir.

Pedro Sánchez, en un receso del debate en pleno sobre la proposición de Ley de Amnistía. Efe

Pilar Vallugera (ERC)

La diputada Pilar Vallugera fue aún más agresiva en las formas que su predecesora en el turno de palabra.

A voz en grito, como si estuviera en un mitin en lugar de en la tribuna de oradores, acusó a los jueces de realizar "investigaciones prospectivas": "Esta ley está dotada de la fuerza suficiente como para no ir cambiando en función de [8] las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican, de unos jueces que claramente quieren hacer naufragar esta ley".

También dijo que los magistrados trataban de inmiscuirse en el Poder Legislativo. "Esta amnistía va de demostrar en Europa y en el mundo la falta de democracia subyacente en las raíces del Estado español, va de demostrar que [9] el [Poder] Judicial se cree que es el Legislativo, y si los jueces quieren hacer leyes que se presenten a las elecciones".

"Al Estado español le da igual lo que se ponga en la ley o lo que saquemos", dijo más adelante, "no tenemos que hacerlo pensando en [10] los jueces prevaricadores".

"No ha habido terrorismo, no ha habido traición. [11] Estos jueces están fabulando continuamente y estamos cayendo en su trampa de modificar [la ley] en función de unos intereses espurios completamente", manifestó.

[El PSOE no vota con Junts: "La ley de amnistía es sólida, no puede cambiarse con cada nueva noticia"]

Martina Velarde (Podemos)

Podemos tampoco se quedó atrás. La diputada Martina Velarde, representante de los morados, exprimió sus escasos tres minutos de intervención arremetiendo contra quienes se oponen a la amnistía. Entre ellos, al "[12] sector reaccionario del Poder Judicial, y el juez García Castellón", que querrían "mandar" más que el Parlamento.

"Existen jueces que intentan aplicar tipos de terrorismo que no lo son", arrancó en referencia al magistrado "que [13] dicta resoluciones al mismo ritmo que se tramita la norma" de la amnistía. "Quiere esquivarla", añadió.

La diputada acusó a los jueces de "[14] pasarse dosieres sobre cómo esquivar la aplicación" de la amnistía. "Amplios sectores del Poder Judicial [15] dedican todo su tiempo y sus esfuerzos a impedir que las decisiones que emanan de la voluntad popular se hagan efectivas", recalcó.

[Bildu y PNV buscan cómo beneficiar a etarras tras cruzar el PSOE su "línea roja" sobre el terrorismo]

Jon Iñarritu (Bildu)

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu censuró los "movimientos oscuros" de la extrema derecha "en el ámbito judicial, político y en medios de comunicación", dentro de una actuación con jueces "[16] prevaricadores, tal y como estamos viendo [...] coordinados y organizados".

A ojos del diputado independentista, los jueces han intentado "entrometerse en el proceso, [17] retorciendo los hechos hasta el ridículo [para] cargarse a este Gobierno y a esta mayoría plurinacional que lo sustenta". Todo ello, añadió, dirigido por "[18] la extrema derecha judicial, política y policial" que "se está moviendo" contra el independentismo de cualquier color.

Néstor Rego (BNG)

El diputado del BNG fue el que hizo un ejercicio de síntesis más sorprendente: tres ataques diferentes en menos de dos minutos de intervención (reducido por ser la fuerza minoritaria del Grupo Mixto). En ellos, Néstor Rego se estrenó con un discurso sobre el "[19] aparato judicial al servicio de la derecha política".

"[20] Un juez tira del comodín del terrorismo y, cuando percibe que no puede funcionar, aparece otro con el relato delirante de la trama rusa", acusó Rego, dando a entender una persecución coordinada de los jueces García-Castellón y Aguirre para imputar a la cúpula de Junts.

"[21] Es una evidencia del ridículo que es capaz de hacer el aparato judicial al servicio de los más reaccionarios del régimen del 78", incidió.

Gerardo Pisarello (Sumar)

El representante de Sumar, socio del Gobierno y con un asiento en la Mesa del Congreso, fue en algunos casos más duro que los independentistas en su diatriba a los jueces.

Sobre García-Castellón, ya al principio, le acusó de encubrir las informaciones contrarias al PP e investigar con ahínco las que tenían indicios contra la izquierda y/o el independentismo.

"Es llamativo que [22] este juez ciego ante la corrupción del PP haya sido tan incisivo a la hora de descubrir irregularidades en Podemos sobre las que no tenía pruebas y acabaron archivadas", precisó Pisarello, que ya no forma parte del mismo grupo parlamentario que Podemos.

"[23] Estamos ante un juez parcial [...] que merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa", añadió.

El diputado de los comunes acuñó su propio término, "[24] terrorismo retrospectivo", para referirse a las investigaciones de los jueces "desde que ha habido investidura". "Lo ven por todas partes", dijo con ironía, "después de que la causa de Tsunami Democràtic estuviera cuatro años durmiendo el sueño de los justos en el despacho de García-Castellón".

"[25] Con jueces de partido, dispuestos a todo, no hay seguridad jurídica posible", incidió sobre este caso.

Paco Aranda, el diputado socialista que defendió la proposición de ley de amnistía, y que intervino después del vapuleo al Poder Judicial de Nogueras, de Vallugera, de Velarde, de Iñarritu, de Rego y de Pisarello, se limitó a decir: "[La ley de amnistía] es una ley hecha desde el Estado de derecho y con todas las garantías del Estado de derecho, respetando la separación de poderes. Por cierto, para defender a esta Cámara y a este Parlamento, no necesitamos ni descalificar al Poder Judicial ni entrar en alusiones personales". Punto final.

