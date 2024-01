Feijóo desafía a Sánchez en Educación: cambia la EBAU en más de media España para mostrar su modelo

Las once comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, desde el año que viene, tendrán una prueba de acceso a la universidad (conocida como EBAU) más homogénea. Lo anunció este miércoles Alberto Núñez Feijóo, que desafía con este movimiento a Pedro Sánchez en una materia sensible: la Educación.

El líder del PP, al cambiar la prueba de Selectividad en un 70% del territorio, pretende exponer su "modelo de país". Así lo resumen en la cúpula popular: "Si esto lo conseguimos llevar a cabo, Feijóo va a gobernar y va a dar más oportunidades a los jóvenes que Pedro Sánchez siendo presidente del Gobierno; esto no había pasado nunca antes".

"El PP siempre ha defendido la igualdad de oportunidades. Ahora mismo, no todos los jóvenes tienen las mismas, porque tienen 17 modelos distintos para un distrito único universitario; allí donde tenemos competencias vamos a homogeneizar todo lo que podamos", recalcan las mismas fuentes.

Tanto en el programa electoral de las municipales y autonómicas del 28-M, como en el de las generales del 23-J, el PP se comprometió a establecer una única EBAU en toda España. Esta medida, avanzada en su momento por EL ESPAÑOL, no se podrá aplicar íntegramente hasta que Feijóo llegue a la Moncloa, porque el temario depende, en buena medida, del Estado.

Pero el PP dará un impulso importante en la consecución de este hito: a partir de 2025, los alumnos que se examinen donde gobiernan los populares lo harán bajo criterios comunes. De momento, en Génova no detallan el alcance de la propuesta. Entre otras cosas, porque todo está supeditado a un grupo de trabajo que se constituirá en los próximos días y que será el que elabore la propuesta, punto a punto.

"Homogeneizar"

En la Vicesecretaría de Educación del PP, que pilotará todo el proceso, evitan adelantar en qué consistirán todos los cambios. Tan sólo dejan algunas pistas: "Que la EBAU se produzca en los mismos días", o que se revierta la "disparidad de criterios" con las asignaturas "optativas que suben la nota". En definitiva: "Homogeneizar todo lo posible para hacer una prueba común".

En el PP afirman que esta iniciativa es la primera meta volante de un largo proceso que tiene por objeto garantizar que en España exista un único examen de Selectividad, y no 17. Eso sí, los populares abogan por mantener diferencias en los cuestionarios de algunas asignaturas, que estarán supeditadas a la particularidad de cada territorio.

"Lo que queremos es comenzar la fase para que en las CCAA del PP se constituya un modelo único de igualdad de oportunidades", insisten en la dirección de los populares, donde critican: "El PSOE cree en un modelo en el que hay 17 modelos distintos para un único distrito universitario".

No obstante, en el PP aseguran que si hay alguna comunidad socialista que se quiera "adherir" a la propuesta de EBAU de Feijóo, tiene las puertas abiertas. "Si a través de esta propuesta hay comunidades del PSOE que no quieren que sus jóvenes se queden fuera de esa igualdad de oportunidades, nosotros estamos encantados de que vengan, no somos excluyentes", señalan en la cúpula.

Este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Educación, Núñez Feijóo se desplazó hasta León para destacar la gestión de la Junta de Castilla y León en materia educativa. El último informe PISA puso en solfa la gestión del Gobierno y también evidenció que Castilla y León, a la cabeza del ranking, es una excepción.

En un coloquio con el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y la responsable de Educación del PP, Ester Muñoz, el líder de la oposición anunció la decisión acordada por sus comunidades autónomas. "Vamos a dar este paso en favor de la igualdad y la excelencia", celebró Feijóo, que se mostró "convencido" de que la medida marcará "un antes y un después" en España.

Durante su intervención, el presidente popular quiso remarcar que la política educativa se mantendrá "descentralizada" en las comunidades, pero que, desde el próximo año, habrá unos "nexos de unión en igualdad de acceso al sistema universitario español en todo el territorio".

El presidente del PP lleva tiempo perfilando el encaje de esta medida con sus comunidades. Pero ha decidido hacerla pública tres días después de que Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE, anunciara que el Gobierno va a promover un plan de refuerzo educativo tras el revés del último informe PISA.

En una primera reacción oficial, el Ministerio de Educación censuró que "realizar una prueba de acceso a la Universidad única e idéntica en todo el territorio es inviable, debido al respeto a las competencias autonómicas y dado que los currículos educativos no son iguales en todas las Comunidades".

