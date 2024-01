Feijóo lanza a los alcaldes del PP contra la amnistía: firmarán el sábado un manifiesto por la igualdad

Alberto Núñez Feijóo incorpora a los 3.361 alcaldes que el Partido Popular tiene repartidos por toda España a su estrategia contra la amnistía a los responsables del procés y las cesiones al independentismo. El próximo sábado, un día antes de que el PP protagonice una nueva protesta en Madrid, los regidores populares firmarán un manifiesto en defensa de "la igualdad" y para "denunciar el proceso destituyente" de Sánchez.

Lo ha anunciado el líder del PP este lunes, justo después de reunirse en la sede de Génova con los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes. "Vamos a intentar mantener la unidad del país, vamos a denunciar a todos aquellos que quieren dividirnos, que quieren levantar muros, que quieren trocear nuestro territorio", ha recalcado ante ellos.

A los primeros ediles del PP, Feijóo les ha pedido que no consientan con su "silencio" las "desigualdades" ni los "privilegios" entre territorios. "Si los alcaldes del PSOE van a seguir callando ante el trato de favor a costa de la mayoría, allá ellos; si los alcaldes del PSOE van a seguir incumpliendo con sus municipios para aceptar el mercadeo que se está viviendo en España, allá ellos; vuestra obligación es defender la igualdad", les ha espetado.

Con la amnistía a punto de superar la primera meta volante, el trámite parlamentario en el Congreso, la dirección nacional del PP vuelve a centrar sus esfuerzos en la calle, a fin de evidenciar que la medida de gracia sigue despertando un elevado rechazo social. Por primera vez desde la investidura de Sánchez, Feijóo implicará de forma directa a todos los alcaldes del partido en la ofensiva de desgaste al PSOE.

La intención es que el caudal político que cosechó el PP a nivel autonómico y local tras el 28-M eleve la voz contra las cesiones de Sánchez a sus socios independentistas. "Si los separatistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará, pero vosotros no podéis consentirlo; tenéis el deber de reaccionar ante cada injusticia económica, social y política", les ha arengado Feijóo.

Más allá del manifiesto y la convocatoria prevista para este domingo en la capital, Feijóo ha recordado que, en breves, el PP comenzará una "ruta por la igualdad" que "recorrerá ciudades y pueblos". Para "dar voz a esos vecinos que están perplejos de que la prioridad" del Gobierno sea "atender a un conjunto de partidos que no representan ni el 5% de los votos".

"Esa ruta es para decir a los ciudadanos que no se sientan abandonados. Nadie está solo en España: tiene la compañía de un partido que vino a servir España. No son moneda de cambio de nadie los ciudadanos. No se puede levantar un muro de ciudadanos a otros", ha explicado el presidente popular.

Más actividad en el Senado

Además, Feijóo ha desvelado que el Senado, que el PP busca reconvertir en un ariete contra el Gobierno de Sánchez, ofrecerá a "presidentes autonómicos, de diputación y alcaldes" todas las "posibilidades de hablar". Una iniciativa dirigida a "recuperar la dignidad del parlamentarismo" que se suma al incremento de Plenos en la Cámara alta anunciado por Feijóo hace unos días.

Una vez más, el jefe de la oposición ha cargado duramente contra la amnistía, "el hito fundacional de la legislatura". El epítome de un Gobierno "sometido a un chantaje", ante el que los "chantajistas", toda vez que "se ha doblegado", seguirán "subiendo la apuesta". En resumen, Feijóo ha dicho que la amnistía "inaugura la senda menos democrática".

Esta es: "Pisotear derechos de la oposición, ningunear a los alcaldes del PP, ignorar a los letrados del Congreso, señalar a aquellos jueces que dictan sentencias conforme a derecho". Una senda ante la que "los demócratas" de su formación, ha remarcado Feijóo, plantarán cara con acciones transversales desde todos los frentes. También, a partir del sábado, desde las alcaldías.

