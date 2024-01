Tellado acusa de mala fe al letrado mayor del Congreso por retener el informe sobre la amnistía

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, de retener seis días el informe de los letrados de la Comisión de Justicia que "invalida" la ley de amnistía. Además, cree que ese documento "lo tenía también" la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dada la "trascendencia" del mismo y sabiendo que lo poseía Galindo.

Tellado ha señalado que los letrados de la Comisión de Justicia "han emitido un informe que es demoledor" para el Gobierno, ya que, "deja claro que la ley de amnistía es inconstitucional" y por tanto se invalida "todo lo que se está haciendo en el Congreso durante este mes de enero".

El 'popular' reconoce en una entrevista en Parlamento, que "los letrados de la comisión asumieron el retraso" del informe que tiene fecha del día 10 de enero y no se supo de él hasta el 16, "pero no es menos cierto que desde el día 10 el letrado mayor, el señor Galindo, al servicio de la señora Armengol disponía de ese informe".

"Por lo tanto, yo estoy seguro de que si ese informe lo tenía el señor Galindo, lo tenía también la señora Armengol, no tengo ninguna duda, dada la trascendencia del informe", ha apostillado Tellado que cree que para tramitar una norma así hay que recurrir a una reforma de la Constitución.

Por eso, ha insistido en que el PP no entiende cómo ese "demoledor" documento no se pone a disposición "de los 350 diputados" desde el momento en que se recibe. "¿Hay mala fe por parte del letrado mayor? No tengo ninguna duda. ¿Que lo sabía la señora Armengol? Tampoco lo dudo", ha enfatizado.

Tellado ha resaltado que aprobar la ley de amnistía es "un error histórico" y "sin precedentes" para España que, a su juicio, "demuestra los pocos escrúpulos de un PSOE que cree que la política está por encima del derecho y que el fin justifica los medios".

Críticas de Ribera

Por otra parte, Tellado ha cargado duramente contra la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por señalar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga a Carles Puigdemont.

"Cuando era Podemos el que criticaba a los jueces desde el PSOE desmarcaban y criticaban a Podemos. Ahora vemos que son ministros socialistas los que critican a los jueces y no respetan la independencia judicial y la actuación de la Justicia", ha proclamado.

Para el portavoz del Grupo Popular, las declaraciones de Ribera "la equiparan" al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien esta semana "hizo exactamente lo mismo" al "criticar a los jueces asegurando que hacen política desde los juzgados". "Es tremendamente grave, es inadmisible y por eso nosotros le pedimos al ministro Bolaños que diga si está de acuerdo con su compañera de Consejo de Ministros", ha agregado.

Tellado ha asegurado que "en una democracia moderna" y "madura" como la española, las declaraciones de Ribera "están fuera de lugar y demuestran que el PSOE vive una deriva sin precedentes". Según ha añadido, era un "partido de Estado y hoy no lo conoce absolutamente nadie".

En este sentido, ha recalcado que el PSOE "ya no es lo que era" y, por lo tanto, es "muy difícil" alcanzar acuerdos con él, dado que "miente" y llega a acuerdos con "los que quieren debilitar al Estado".

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tellado ha señalado que plantearon un "verificador que debía ser la Comisión Europea". "Y entendíamos que debía ser el señor Reynders", ha dicho, en alusión al comisario de Justicia de la UE.

Dicho esto, ha indicado que están "pendientes" de que la Comisión Europea "acepte esa invitación para mediar entre el PSOE, el Gobierno y el principal partido de la oposición para cumplir las exigencias de Europa" y "despolitizar la Justicia".

Tellado ha afirmado que Sánchez "no quiere renovar el CGPJ" sino que quiere "controlarlo", como ha hecho con otras instituciones. "Y nosotros para eso ya le hemos dicho que no cuente con nosotros. Ya trataron de engañarnos una vez y no estamos dispuestos a que nos engañen una segunda", ha avisado.

No obstante, ha señalado que si esa negociación se produce con la "participación de la Comisión Europea como verificador", con el objetivo de "caminar en la senda marcada por Europa de mayor calidad democrática y despolitización de la justicia", el PP no cerrará la puerta a un acuerdo. "Pero la realidad es que confiamos muy poco, muy poco en el Partido Socialista", ha finalizado.

