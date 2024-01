El PSOE imita a Podemos y Vox vetando a medios pero Congreso y Senado no ven viable quitar credenciales

El PSOE ha encendido la polémica al anunciar este jueves que va a vetar el acceso a su sede y a los actos organizados por el partido a una serie de medios de comunicación que califica como "pseudomedios". Se trata de una decisión similar a la que antes llevaron a cabo tanto Podemos como Vox.

Además, los socialistas van más lejos y solicitan que se retiren las credenciales a los trabajadores de estas empresas para que no puedan acceder ni al Congreso, ni al Senado, ni a los Parlamentos autonómicos. Sin embargo, fuentes de la Cámara Baja y del Senado consultadas por EL ESPAÑOL no lo ven viable.

Según estas fuentes, las credenciales se conceden bajo criterios estrictos y objetivos, y no se entra a evaluar la praxis de los medios. "No podemos entrar a intervenir en la relación entre los políticos, sus jefes de prensa y los periodistas", aseguran.

En un comunicado emitido por el PSOE, el partido anunció este jueves que vetaría de su sede y sus actos a los medios que participaron en la retransmisión de los actos que tuvieron lugar la pasada Nochevieja ante su sede en Ferraz, donde se apaleó una piñata que representaba a Pedro Sánchez. Les acusa de practicar el "discurso de odio" contra el partido.

Aunque no los menciona directamente, se trata de okdiario, EDATV, La Gaceta de la Iberosfera, Informaradio, Periodista Digital y Herqles. Además, el partido aseguró que estudiaría "con detenimiento" tomar la misma decisión contra el periódico The Objective por una entrevista que hizo a los presentadores del acto de Nochevieja y la cobertura que se realizó del mismo.

El PSOE también solicitó el apoyo de las principales asociaciones de periodistas –FAPE, APM y APP– para que suscriban una solicitud que la formación hará al Congreso, al Senado y a los Parlamentos autonómicos para que se les retiren las credenciales a los periodistas de los medios citados anteriormente y que trabajan en las cámaras.

"No queremos que nadie confunda a los periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad, con los pseudomedios que han proliferado en el ámbito de la extrema derecha y que sólo alimentan una prensa de odio que provoca crispación y ataques hacia diferentes colectivos vulnerables", aseguran los socialistas en su comunicado.

Esto se parece a lo que han hecho en varias ocasiones otros partidos. Podemos llegó a vetar de un acto a varios periodistas en 2017 y el año pasado pidió sacar a algunos medios del Congreso. Vox, directamente, no deja pasar a las ruedas de prensa que ofrece en su sede ni a seguir las noches electorales a otros medios, entre ellos EL ESPAÑOL.

Aunque el PSOE no explica por qué quiere echar a estos medios del Parlamento, recurre a las asociaciones tras haber tenido conocimiento de quejas de periodistas por la forma de trabajar de aquellos. Según estas quejas, estarían priorizando generar polémica antes que desarrollar una labor informativa.

Según fuentes del PSOE, "tiene que haber unanimidad muy clara de las asociaciones para que pidan al Congreso que se retiren las credenciales". Sin embargo, esa unanimidad no parece cercana y las asociaciones han mostrado recelos a la hora de vetar a medios de comunicación.

La tarde de este jueves, las tres asociaciones emitieron un comunicado conjunto. En el mismo, aseguran que han conocido la noticia por los medios, no porque el PSOE les haya pedido "amparo" directamente y, si bien ofrecen la Comisión de Arbitraje de la FAPE para "evaluar el comportamiento informativo", piden a los socialistas que se dirijan a las instituciones para tomar la decisión de retirarles las credenciales o no.

Las Cámaras no lo ven

Según explican fuentes parlamentarias, el asunto de retirar las credenciales es muy complejo por los criterios con los que se otorgan. Entre ellos, está que la empresa en cuestión figure en el registro como informativa, que tenga una sede social física, teléfono y correo corporativo y que se produzca una actualización periódica de contenidos.

El Congreso o el Senado no pueden entrar a valorar la calidad o no de la información, no pueden aplicar criterios subjetivos como la ideología y tampoco pueden mediar en las relaciones entre los periodistas y los partidos, aseguran las fuentes.

Consideran que es un asunto complejo porque afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de información y no hay una legislación específica que regule la profesión como tal. Ni siquiera hay un Colegio Oficial de Periodistas y los distintos códigos deontológicos son de asunción propia.

Según las fuentes, algunas de las asociaciones de periodistas y algunos grupos parlamentarios sí llegaron a pedir en la pasada legislatura que se actúe. Pero no se llegó a elaborar ningún informe de los letrados del Congreso, sino que se limitaron a dar a conocer los criterios para otorgar las credenciales.

Estos criterios se aplican a todos los medios por igual y se llevan aplicando mucho tiempo, explican. Si los "pseudomedios" que el PSOE denuncia cumplen esos requisitos, no hay demasiado que se pueda hacer al respecto.

