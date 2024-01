El 69% no ve delito en la piñata de Sánchez en Ferraz, incluido un 58% de votantes del PSOE

El PSOE presentó el pasado viernes una denuncia ante la Fiscalía por el apaleamiento de la piñata que representaba a Pedro Sánchez la pasada Nochevieja en Ferraz. Sin embargo, el 68,9% de los españoles no considera que dicho acto deba ser considerado un delito. Llama la atención que el 58,1% de los votantes del PSOE tampoco lo ven constitutivo de delito.

Así lo demuestra el último barómetro de SocioMétrica elaborado para EL ESPAÑOL. Añade, además, que el 57,1% de los ciudadanos españoles ni siquiera cree que haya que multar a los participantes del apaleamiento de la piñata.

Tras conocerse el acto de Nochevieja en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE en Madrid, los socialistas comenzaron a preparar una denuncia que acabaron presentando el viernes, acusando a los organizadores de los delitos de amenazas, injurias, delito de odio, desórdenes públicos, manifestación ilícita e injurias graves contra el presidente del Gobierno.

A pesar de la insistencia de los socialistas, ni sus socios del Gobierno de coalición ni sus socios habituales en el Congreso consideran que se tratase de un acto delictivo. Numerosos juristas también se han pronunciado en contra de que sea algo punible.

Esa misma opinión es la mayoritaria en la sociedad y sólo el 26% de los encuestados por SocioMétrica consideran que tenga que ser un delito. Atendiendo a la variable de los partidos, segmentando a los encuestados según a quién votaron el pasado 23-J, se nota que los ciudadanos de centroderecha son más proclives a rechazar el delito.

El mayor rechazo viene por parte de los votantes del PP: un 81,5% considera que no es un delito, frente al 15,5% que cree que sí. En Vox, sólo el 5,5% ve un delito, el porcentaje más bajo de todas las formaciones, sin embargo, sólo el 77,7% cree que no lo es.

Si el rechazo de Vox no llega a los niveles del PP, se debe a que los votantes de la formación de Santiago Abascal son los que más dudan al respecto, con el 16,8% de los encuestados que votaron a este partido el 23-J respondiendo que no saben cómo posicionarse ante la piñata.

Frente a la pregunta de si se debería multar a los que participaron en los actos de Nochevieja, en el PP crece el sí hasta el 25% y el no baja al 71,7%. En el caso de Vox se reproducen las mismas dinámicas, con el sí creciendo al ínfimo 7,1% y el no bajando sólo unas décimas, al 77,4%.

Los partidos nacionalistas, independentistas y regionalistas son los siguientes en no ver delito. El 64% de los votantes de estos partidos, la mayoría socios de investidura de Pedro Sánchez, creen que la piñata no fue un acto punible. Además, el 59,7% considera que no habría que multar a quienes apalearon la piñata.

La lógica de esta respuesta se debe a que los seguidores de algunos de estos partidos han participado en actos parecidos. Es, por ejemplo, el caso de algunos independentistas quemando las fotos del Rey. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó en 2018 que quemar fotos es parte de la libertad de expresión, siempre que se trate de una crítica política, a raíz de que dos ciudadanos catalanes fueran condenados en España por quemar fotos de los reyes en 2008.

En cuanto a los votantes de los dos partidos del Gobierno de coalición, ninguno de ellos ve un delito. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya dijo que "odiar no es un delito" y el 51,9% de los votantes de su formación opinan así, frente al 41% que cree que sí.

Es especialmente llamativo que el porcentaje de votantes de Sumar que no ve un delito de odio es menor que el porcentaje de los votantes del PSOE que piensan así. A fin de cuentas, los socialistas son los principales afectados por el asunto. Sin embargo, el 58,1% de sus votantes cree que no lo es, frente al 38,9% que opina que sí.

Sólo en el caso de PSOE y Sumar se produce el hecho de que sus votantes consideran que haya que multar a los que apalearon la piñata de manera mayoritaria: el 65,1% de los votantes socialistas opinan así, algo que hace el 56,1% de los de Yolanda Díaz.

