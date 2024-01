Rueda: "Cada gallego va a tener que pagar 400 euros más para saldar la deuda de los catalanes"

El líder del PP en Galicia, presidente de la Xunta y candidato a los comicios autonómicos, Alfonso Rueda, ha iniciado desde el Hotel Monumento San Francisco su precampaña electoral. El candidato del PP gallego ha asegurado que se presenta a las elecciones del 18-F para que Galicia "no sea una sucursal de 'serie B' del independentismo".

En esa clave nacional, el gallego ha criticado al Gobierno de Sánchez porque "van a aprobar una ley de amnistía antes que los presupuestos" y ha destacado que "lo único que sabemos es que cada gallego tendrá que aportar 400 € más para pagar la deuda de Cataluña".

El candidato popular no ha rehuido las comparaciones y ha desempolvado la lista de agravios del Gobierno central para con Galicia, "que no es más que nadie, pero no quiere ser menos", como el recurso por la ley de gestión del litoral, los fondos Next Generation de la UE o la deuda con el Estado.

"Todas esas reclamaciones a las que Galicia tiene derecho y llevamos haciendo se van a convertir en promesas en estos 40 días" que "se irán a la cesta de la basura del cambio de opinión de Moncloa, a la cesta de las hipotecas con otros sitios", en referencia a País Vasco y Cataluña. "Yo defiendo la política de la confianza, y en ellos no se puede confiar, con todo lo que han hecho e incumplido".

Rueda ha afirmado que es el comienzo del sprint final hasta llegar al 18-F. "Galicia no para, el PP no para, vamos a por todas y a ganar", ha dicho el próximo candidato a la Xunta que ha destacado a Galicia como un "territorio leal, trabajador, con identidad propia y a mucha honra, sin depender de nadie".

Ante más de 1.500 simpatizantes, Rueda se ha mostrado confiado en poder revalidar la actual mayoría absoluta aunque ha recordado que "no está ganado". Ha reiterado que quiere ganar porque lo avala "un balance" de buenas gestiones de gobiernos 'populares' durante 14 años.

Centrándose en Galicia, el presidente gallego ha enumerado hitos de su etapa al frente de la Xunta como el gasto en infraestructuras, tener una de las deudas publicas más bajas de España, la única educación infantil de España gratuita entre los 0 y 3 años o las tasas universitarias más bajas del Estado. "Tenemos ideas y ganas de seguir", ha dicho.

Ha tenido palabras para la oposición a la que atribuye "insultos, demagogia, manipulación, promesas absurdas" y frente a eso, Rueda ha destacado la "responsabilidad "de su Gobierno y "una Galicia "con personalidad propia" y "abierta" frente "al nacionalismo enfurruñado" del BNG.

"Quiero que esa Galicia de la que la izquierda reniega y habla mal, que nunca nos reconoce nada, siga siendo la Galicia que defendemos, con 'sentidiño', tranquilidad y firmeza", ha resumido. "De esto va la campaña electoral", ha subrayado.

Pero Rueda no ha eludido hablar de una posible derrota y ha recordado que "somos un grupo imparable pero si este grupo no está activo y no está convencido tenemos serias posibilidades de que Galicia pegue un cambio y nos arrepentiremos de eso", afirmó el candidato del PP.

