Alfonso Rueda rechaza las protestas en Ferraz: "Son imágenes que no deberían producirse"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP en las próximas elecciones autónomicas gallegas, Alfonso Rueda, ha lamentado las protestas en Nochevieja frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, donde los manifestantes apalearon una piñata con el rostro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No me gustó, son imágenes que no deberían producirse en ningún caso", ha afirmado este martes el líder del PP gallego. Rueda ha pedido "tranquilidad, moderación y no crispación, pero en todas partes" para luego señalar que Sánchez también provoca "crispación" al "hablar de levantar muros". El presidenta de la Xunta ha sido el primer dirigente del PP en pronunciarse sobre las protestas en Ferraz de este pasado domingo.

El candidato del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exigió este lunes a Rueda "condenar de forma expresa la violencia" frente a la sede del PSOE de Ferraz y "desmarcarse" así del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tal y como informa EL ESPAÑOL, el PSOE pedirá a la Fiscalía identificar a todos los "organizadores, convocantes, presentadores" del evento conocido como Uvas en Ferraz, en el que los manifestantes ahorcaron y apalearon un muñeco de Sánchez.

Los socialistas también han criticado al PP y concretamente a Feijóo por no posicionarse ni con unos ni con otros en los actos de Ferraz.

Este lunes la Policía Nacional citó a declarar al convocante de la protesta de Nochevieja en Ferraz, organizada por Revuelta, un grupo juvenil cercano a Vox.

"Tras las campanadas, dos manifestantes colgaron una piñata gigante del golpista Pedro Sánchez, que había pasado los habituales controles policiales en las entradas a Ferraz, rellena de turrones para golpearla. Fin de la historia", declaró la organización juvenile en su cuenta de X.

