Abascal incita a la "pelea" y critica a Feijóo mientras sus cachorros apalean en efigie a Pedro Sánchez

"Feliz año de pelea y reconquista". Son las palabras con las que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pronosticado la deriva de un 2024 que, al menos en la calle Ferraz, arrancó con los ánimos crispados. El motivo, una nueva edición de las protestas frente a la sede del PSOE, piñata incluida, que los socialistas están estudiando denunciar. En el punto de mira están tanto el partido de extrema derecha como sus cachorros, la organización juvenil Revuelta.

No obstante, la efigie de Pedro Sánchez apaleada en Nochevieja no fue la única en recibir por parte de "Vox y sus organizaciones satélites". Tanto Abascal como fuentes socialistas han señalado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no posicionarse ni con unos ni con otros.

El líder de Vox le acusa de "legitimar el cambio de régimen" y la "liquidación del Estado de derecho" con sus silencios. Más aún, Abascal desliza la existencia de un presunto plan entre PP y PSOE para demonizar a Vox y de "confundir a su propio electorado, que le exige oponerse al golpe mientras él pacta con los golpistas", en referencia a Junts y ERC.

Cuando Abascal dice que el PP "pacta con los golpistas" no se refiere exactamente a que Feijóo haya llegado a acuerdos con Puigdemont o Junqueras, sino que el partido de derecha radical cree que lo correcto es votar en contra de todo lo que estos dos líderes independentistas defienden, sea lo que sea.

Por ejemplo, Vox se posiciona radicalmente en contra del acuerdo en el Congreso para eliminar de la Constitución el término "disminuidos" y sustituirlo por el de "personas con discapacidad", que es uno de los pocos consensos entre los partidos de la Cámara (salvo Vox). A eso se refiere.

"Muy al contrario de lo que contarán los altavoces del bipartidismo, la reforma constitucional pactada por el PP y el PSOE va mucho más allá que un simple cambio de terminología", acusó Abascal.

Cómplices

Por su parte, el PSOE tampoco se ha quedado corto a la hora de utilizar las Uvas en Ferraz como munición contra la derecha. Contra Vox ya estaba claro, y fuentes socialistas dicen estar estudiando "todas las vías legales" para acusar de delito de odio tanto a los organizadores como a los participantes de la fiesta ultra. Y contra el PP, dicen, por permitirlo.

"Sabemos que Vox y sus organizaciones satélites no sólo no condenan, avalan este tipo de actos, pero nos gustaría saber qué opina el Partido Popular, el Sr. Feijóo o la Sra. Ayuso. Queremos saber qué opinión tiene un partido que se autodenomina 'de Estado'. Cuando no se condena, se es cómplice", detallaban esta tarde fuentes de la dirección socialista.

Las ministras María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar Puente y Diana Morant fueron las primeras en denunciar públicamente la simulación de ahorcamiento de Sánchez a las puertas de su sede nacional.

"Cuando se da aire a la extrema derecha pasa esto. Un grupo de energúmenos insultando gravemente al Presidente del Gobierno a la puertas de Ferraz y sin que Feijóo haya hecho nada para impedirlo ni lo haya condenado aún", indicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

