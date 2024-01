El PP "condena" la piñata y acusa al PSOE de no hacer lo mismo con la quema de efigies del Rey o Feijóo

Sin dar ni una sola vuelta, la dirección nacional del Partido Popular expresa su "rechazo y condena" a lo que aconteció frente a la sede del PSOE, en Ferraz, la pasada Nochevieja, cuando en una concentración de protesta un grupo de radicales apaleó una efigie de Pedro Sánchez.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo se posiciona de forma clara: "No nos gusta lo que pasó esa noche". Eso sí, los populares, en una nota enviada a los medios, recriminan al PSOE una doble vara de medir.

Porque "acaba de decir que no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del Rey o la bandera de España", avalando en el Congreso una reforma legislativa que va en esa dirección, y justo después "se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez".

Para el PP, todo lo que "no entre dentro de los límites del respeto" no tiene un pase. Tampoco la última concentración organizada a las puertas de la madrileña sede de los socialistas, donde no sólo se apaleó el guiñol del presidente del Gobierno. Según recuerdan desde Génova, "también se insultó de extrema gravedad a cargos del PP".

En ese sentido, se preguntan los populares: "¿Qué opina el PSOE de los insultos a Almeida por parte de los mismos que golpearon la piñata? ¿Y de la quema de muñecos con la imagen de Feijóo en Galicia? ¿Y de la quema de imágenes del presidente del PP en la Diada?". Al respecto, añaden: "Nuestra postura es la misma en todos los casos. La suya, no".

Video 16.9 Año Nuevo Ferraz

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan