PNV y Junts avisan a Sánchez sobre el decreto ómnibus: pone "en riesgo" la Ley de Amnistía

Primero fue Junts y ahora es el PNV quien avisa al Gobierno y a Pedro Sánchez sobre el llamado decreto ómnibus, publicado en el BOE el pasado 19 de diciembre, que incluye un artículo que pondría "en riesgo" la aplicación de la eventual ley que amnistiará los delitos cometidos en el marco del procés de Cataluña.

El sábado, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, avisó con dejar al Gobierno sin "mayoría" por la presencia de este artículo en el decreto. Y este martes ha sido el responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, quien ha advertido a Sánchez de no llevar "medidas ómnibus" al Congreso. Dos advertencias de dos partidos imprescindibles para la mayoría del Gobierno.

A juicio de los independentistas catalanes, el artículo 43 bis que incluye el decreto pone "en riesgo" la Ley de Amnistía, aún pendiente de aplicarse, porque prevé que los jueces españoles puedan consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de una norma.

"El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso", establece el artículo 43 bis del decreto ley, que aún debe aprobar el Congreso.

"Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento", añade. El real decreto, de hecho, establece que dicha modificación no entrará en vigor hasta el próximo 20 de marzo.

El PNV critica que se mezclen tantas medidas de diferentes índoles en un solo decreto. "Hace falta agudizar la capacidad de negociación, de diálogo e intentar simplificar los procedimientos y las medidas que se presentan", ha afirmado Koldo Mediavilla en Onda Vasca.

El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado día 19 de diciembre. Aborda varias cuestiones y lo componen casi 300 páginas. "Muchas modificaciones de temas que nada tienen que ver unos con otros, absolutamente inconexos, y que, por tanto, dificultan mucho el posicionamiento", reprochó Nogueras en una entrevista concedida a VilaWeb, un diario independentista.

"Si nos engañan, dejan de tener siete votos que necesitan. Los que salen perdiendo también son ellos", advirtió la portavoz de Junts en referencia al artículo 43 bis del decreto. Nogueras calificó el texto de "decreto macedonia".

"No puedes realizar un real decreto urgente en el que te dicen que nos jugamos 11.000 millones de euros de los fondos europeos e incluir algo que hasta el 20 de marzo no entra en vigor. ¡No es tan urgente! Y sí puede afectar a la ley de amnistía", manifestó Nogueras en VilaWeb.

En realidad, los dos párrafos que soliviantan a Junts no son, jurídicamente, muy novedosos. Lo que explicitan no es sino el comportamiento habitual de los jueces y tribunales españoles a la hora de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Hasta ahora, lo frecuente era que el procedimiento judicial se suspendiese a la espera de que la Justicia europea se pronunciase y avalase o no la norma en cuestión.

Sí precisa, por ejemplo, el artículo 42 bis del decreto ómnibus que la suspensión del procedimiento judicial "se acodará mediante auto motivado, previa audiencia por

