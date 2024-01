Patxi López exige al PP condenar el 'apaleamiento' a Sánchez: "Eran fascistas, no les justifiquemos"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha exigido este martes al PP que "sea muy claro y contundente" contra las protestas de esta Nochevieja en la sede del PSOE en la calle Ferraz en las que se apaleó a un muñeco que simulaba a Pedro Sánchez. Más de 24 horas después de estos hechos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha mostrado públicamente su condena.

López ha asegurado que lo ocurrido "fue un acto de violencia cargado de odio" que se veía en la "saña" y la "rabia" con la que los manifestantes apaleaban al muñeco y que responde a la "hipérbole permanente del discurso" de la política española. También ha considerado que esta acción, convocada por Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, "puede estar incluida dentro de un delito de odio".

Por ello, ha pedido al PP que se deje de "peros" y muestre de manera muy "contundente" su "rechazo" a la violencia de los manifestantes en Ferraz. "Ya no nos valen los peros porque son justificativos de las acciones", ha añadido para dejar claro que "los que apalearon el muñeco en Ferraz eran fascistas que llevaban símbolos fascistas, tenían consignas fascistas y que usaban violencia fascista".

[Abascal incita a la "pelea" y critica a Feijóo mientras sus cachorros apalean en efigie a Pedro Sánchez]

Video 16.9 Año Nuevo Ferraz

"Hemos pedido al PP que sea muy claro y contundente en el rechazo a esos actos y no nos valen los peros, porque los peros alimentan esto. Si se dice todo el rato que Pedro Sánchez es un dictador, que gobierna con terroristas... algunos seguidores de esos partidos piensan que hay que ir a por él de cualquier manera. Por tanto, no valen peros, hay que ser muy consciente que lo que decimos en la tribunas no es gratis y que siempre va a ver quien lo utilice como justificante. No les justifiquemos con discursos", ha opinado.

En este sentido, ha insistido en que "el PP tiene que entender de una vez por todas que tiene que ser tajante" porque esos ataques contra Sánchez también son ataques "contra los socialistas" y "contra la propia democracia y el propio sistema".

Identificar a los organizadores

Tal y como publica este martes EL ESPAÑOL, el PSOE pedirá a la Fiscalía identificar a todos los "organizadores, convocantes, presentadores" del evento conocido como Uvas en Ferraz, en el que varios manifestantes apalearon una piñata con el rostro del presidente del Gobierno.

Fuentes de la dirección del PSOE detallan que la formación también solicitará identificar a los "colaboradores de los medios de comunicación" y canales de YouTube que difundieron el evento. Uno de los presentadores de la retransmisión fue el youtuber InfoVlogger (alias de Isaac Parejo), que llamó "hijo de puta" al presidente del Gobierno.

Al respecto, Patxi López ha recordado que el equipo jurídico del partido está estudiando "todas las vías legales" frente a la concentración en Ferraz de Nochevieja, ya que para el PSOE esos actos están "dentro de lo que es el delito de odio".

"Queremos que los culpables de esto comparezcan ante la justicia y si es un delito que paguen. Queremos cortar estas acciones", ha agregado, admitiendo no obstante que "ahí hay una línea muy fina" y que los socialistas han abierto un debate sobre la libertad de expresión, que como "cualquier libertad en democracia tiene que tener límites".

Poniendo como ejemplo el debate que el Congreso acogerá sobre la despenalización de las injurias a la Corona o del enaltecimiento del terrorismo, el portavoz del PSOE ha recordado que no son partidarios de este último pero que quieren que haya "un debate serio en este país" sobre "esas cuestiones", ya que es necesario saber "dónde están de verdad los límites de la libertad de expresión".

Sigue los temas que te interesan