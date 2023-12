Feijóo ante la amnistía: 'Si van a regalar impunidad a cambio de votos, no en nombre de España'

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes al presidente Pedro Sánchez que si pretende regalar a los independentistas "impunidad a cambio de votos", no lo haga "en nombre de España".

Feijóo interviene este martes como presidente del Grupo Popular del PP durante el Pleno que va a debatir la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, que el PSOE ha pactado con sus socios de Junts y ERC.

Antes del inicio de la sesión, Feijóo se ha mostrado orgulloso del trabajo de los parlamentarios del PP y ha incidido en que todos ellos van a estar a la altura del primer partido de España porque estamos ante un momento crucial, en un día en el que arranca un “pleno lamentable” para nuestro país. "Que nadie espere de nosotros que agachemos la cabeza cuando nos estamos jugando la democracia en nuestro país", ha asegurado.

Fuentes oficiales del PP señalan que, durante el Pleno, Feijóo explicará por qué la amnistía "revienta" la Constitución y resquebraja la idea de Justicia. "Hay algo peor que darle a los delincuentes la impunidad. Y es darles la razón. Eso es lo que hace esta amnistía, y es lo que nunca aceptaremos ni el Partido Popular, ni la inmensa mayoría de españoles", ha subrayado.

"Si van a regalar impunidad a cambio de votos, no en nombre de España", ha advertido Feijóo, "si van a corromperse, no en nombre de España. Y para decir que no en nombre de España, nosotros hablaremos en nombre de los millones de españoles que nos han votado. Y también en nombre de muchos millones que no lo hicieron, pero quieren una respuesta democrática, legal y moral a esta ley de amnistía. Este es nuestro papel hoy. Y lo será todas las veces que sea necesario", ha recalcado.

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el PP denunciará cualquier ataque que perpetre Sánchez contra la Constitución, defenderá la igualdad cada vez que la pisotee el Gobierno y derribará cualquier centímetro que construya este Ejecutivo en su muro del odio contra media España.

