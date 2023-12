Los propalestinos que boicotearon a Albares en el Congreso son militantes de IU invitados por Sumar

Los dos activistas que boicotearon la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este martes en el Congreso de los Diputados son militantes de Izquierda Unida. Además, acudieron a la Tribuna de la Cámara Baja invitados por Sumar, socio de coalición del Ejecutivo al que pertenece el ministro, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL en fuentes parlamentarias.

Albares compareció este martes en el Congreso para explicar la posición del Gobierno con respecto al conflicto en Gaza y las relaciones diplomáticas con Israel. A los pocos minutos de su intervención, los dos activistas empezaron a proferir gritos desde la Tribuna de invitados y mostraron una bandera palestina.

Interrumpieron el discurso del ministro lanzando consignas como "el pueblo palestino no es terrorista" y "viva la libertad, abajo el sionismo". Como no está permitido interrumpir el Pleno ni mostrar símbolos políticos desde la Tribuna, los servicios de Seguridad del Congreso procedieron a expulsarles, ante lo que los activistas respondieron con una resistencia pasiva, negándose a abandonar.

Los activistas son Julio Rodríguez, presidente de la organización Paz Ahora, y Jaldia, una mujer palestina cuya familia vive en Gaza y que asegura que parte de sus familiares han sido asesinados por los bombardeos de Israel.

Desde Izquierda Unida, que está integrada dentro de Sumar, reconocen que son militantes y que les habían pedido acudir al Congreso, como hacen habitualmente distintas organizaciones según el tema sobre el que verse el Pleno. Sin embargo, en el registro no aparecen invitados por Izquierda Unida directamente, sino por el grupo parlamentario de Sumar.

Socios contra socios

Las fuentes parlamentarias consultadas aseguran que ambos militantes no habían avisado de que iban a interrumpir al ministro Albares ni de que iban a sacar la bandera de Palestina.

En el hemiciclo, no pasó inadvertida entre los diputados la paradoja de que un socio del Gobierno de coalición permita acceder al Congreso a dos activistas para boicotear la intervención de un ministro del otro partido del Ejecutivo.

Tras ser expulsados del Hemiciclo, los dos activistas fueron identificados por la Policía Nacional y, posteriormente, atendidos por el diputado de Sumar y secretario general de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que intentó tranquilizarlos y les acompañó a las afueras del perímetro del Congreso. Santiago afirmó a la prensa que él personalmente no les había invitado.

A su salida, ambos activistas se identificaron y explicaron que habían acudido para exigirle al Gobierno que diera pasos más firmes con respecto a la situación en Gaza. "El Gobierno está haciendo cosas positivas, pero queremos que haga más, que rompa con Israel, que deje de venderle armas a Israel y que Netanyahu vaya a la Corte Penal Internacional", aseguró Julio Rodríguez.

"Los palestinos no son terroristas. Los españoles, cuando lucharon contra la invasión francesa, no eran terroristas. Los palestinos se están defendiendo contra un Estado genocida", añadió Jaldia, que no indicó su apellido, pero que es una persona relativamente conocida, ya que ha dado entrevistas explicando la situación de su familia en Gaza.

Sin embargo, la irrupción de los dos activistas no fue el único elemento que interrumpió la comparecencia de Albares. Mientras el ministro estaba hablando, Podemos anunció que rompía con Sumar y que se pasaba al Grupo Mixto. El motivo, que los de Yolanda Díaz impidieron que hablara Ione Belarra, una de las figuras políticas que más se ha volcado con la defensa de los palestinos en los últimos meses.

