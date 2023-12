Ayuso, a los catalanes en Barcelona: '¿Están de acuerdo con que se negocie en su nombre en Ginebra?'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado este martes a los catalanes "si están de acuerdo con las negociaciones en Ginebra, si se les ha consultado... porque estoy convencida de que, como todos, aman su tierra y sus barrios, sus paisajes, sus recuerdos, su niñez, sus calles, monumentos... ¿Comparten que ahora una minoría hable en su nombre, ayudados por un mediador especializado en guerrillas terroristas? ¿Consideran que merecemos que Cataluña y el resto de España soporten esta humillación?".

Según la líder autonómica esta situación lo que provoca es que "nos metan en un agujero negro mientras otras regiones de España y especialmente del resto del mundo siguen avanzando hacia alianzas, nuevos trabajos, atrayendo el talento y políticas liberales incentivadoras". Así se ha expresado Ayuso en el encuentro informativo 'Madrid, región abierta' organizado este martes por La Vanguardia en Barcelona.

"Yo les pregunto aquí abiertamente, en el periódico que ha sido referencia para generaciones enteras de catalanes, si comparten ustedes que una minoría esté hablando en su nombre para humillarnos", ha continuado. "¿Vamos a callar mientras nos están distrayendo con discusiones estériles, mientras las oportunidades pasan de largo y las generaciones de jóvenes continúan esperando los problemas reales?", ha interpelado a los presentes.

Ayuso niega que exista la catalanofobia

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid "todo esto no va de izquierda o derecha ni va de resultados electorales que se asumen o no se asumen... Todo esto es una ignominia. Esto va de defender la igualdad de todos ante la ley, la democracia y la libertad porque lo que Sánchez ha entregado a los separatistas no le pertenece".

Ayuso ha dedicado palabras muy duras al presidente del Gobierno y ha asegurado que "no está legitimado para sacrificar ni el Estado de derecho ni la Constitución ni la unidad de la nación". Ha ido incluso un paso más allá y ha recalcado que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos es evidente "que van por ese camino".

La líder popular ha subrayado que Sánchez "ha entregado todo lo que le han pedido: la amnistía, el referéndum y los relatores, los presupuestos... lo han cerrado todo: la criminalización de los jueces, la humillación de los policías y los tributos", ha sentenciado.

"Vienen del futuro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que no existe la catalanofobia en nuestro país, y ha insistido en que este concepto es "propaganda independentista victimista". Para Ayuso, el 'procés' "no está engrandeciendo a ningún pueblo, todo lo contrario, lo agota, lo empequeñece, lo empobrece y lo aísla".

La líder madrileña ha revelado que le duele la situación en Cataluña porque "esa fractura que vivimos de la mano del separatismo se está extendiendo ahora desde las familias catalanas al resto de España".

"El separatismo es un engaño muy parecido al que llevó a los británicos a cometer el error del que ya tantos se arrepienten, que es el 'brexit'. Vienen del futuro, escuchémosles", ha sostenido.

Preguntada por si el régimen fiscal de la Comunidad de Madrid podría calificarse de 'dumping' fiscal o de trampas, Ayuso ha respondido: "Háganlo aquí. Yo lo hago dentro de mi autonomía fiscal", en declaraciones recogidas por Europa Press. Y ha añadido que ella ha decidido estimular la creación de empleo en lugar de multiplicar embajadas y destinar dinero público a mantener una causa política, en alusión al Govern catalán.

Al acto han asistido el líder del PP catalán, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes; el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP); el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y los diputados en el Parlament Lorena Roldán y Daniel Serrano, entre otros.

