Óscar Puente afirma que si no necesitasen la amnistía para la investidura "no la adoptaríamos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que si el PSOE no hubiera necesitado aceptar la amnistía para conseguir la investidura "probablemente no la hubiera adoptado". "Lo he dicho claramente cuando se me pregunta", ha afirmado, añadiendo que está "convencido de que a lo largo de la legislatura esta medida hubiera acabado imponiéndose".

En una entrevista en La Noche en 24 Horas, Puente ha justificado el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la Ley de Amnistía afirmando que hay que dichos cambios "tienen coherencia con el momento que se está viviendo".

"A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento inevitablemente se vincula con la formación de Gobierno. Es decir, sin esta medida la investidura no hubiera sido imposible", ha subrayado.

El secretario general del PSOE en Valladolid ha pedido que "pongamos las luces largas y miremos al horizonte temporal de los próximos cuatro años" porque "¿qué es mejor, que nos veamos en un corto plazo con un montón de juicios, una extradición de Puigdemont y que volvamos otra vez a la tensión del año 2017; o cerrar este capítulo y avanzar en el entendimiento?".

Huelga de Renfe

Nada más tomar posesión de la cartera de Transportes, Puente se enfrenta a un primer conflicto por la huelga convocada por los comités de Renfe y Adif debido al traspaso de Rodalies acordado entre el PSOE y ERC. A este respecto, el ministro ha calificado la huelga de "injustificada" y ha reclamado a los trabajadores de las compañías "tranquilidad" porque sus derechos "van a ser absolutamente respetados y salvaguardados".

Puente ha señalado que su departamento trabaja para desconvocar la huelga, recalcando que el traspaso de Rodalies es "complejo" y "va a conllevar un procedimiento que no va a ser corto". "Empezar con una huelga sin que ni siquiera hayamos empezado la negociación para el traspaso, creo que no es procedente", ha criticado.

El ministro ha asegurado que van a tener en cuenta a los trabajadores y "de hecho, hay un compromiso que voy a reiterar aquí públicamente, de que van a formar parte de las mesas de negociación".

Sobre la negociación del traspaso de la gestión de Rodalies, Puente ha declarado que "se va a hacer lo que la ley permite", aclarando que, en todo caso, no será una cesión íntegra porque no se puede. "De lo que se está hablando es de transferir tramos, no redes completas (...) Solamente se pueden transferir las redes que son estrictamente intracomunitarias, pero no sólo en Cataluña, es que esto se puede hacer en otras comunidades", ha dicho.

