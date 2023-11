Puente avanza su principal propósito como ministro: "Una transición a alta velocidad hacia una movilidad sostenible"

El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recibido este martes su cartera de manos de su predecesora, Raquel Sánchez. Puente ha asegurado que está en política "para hacer, no para estar" y se ha comprometo a aportar su "impronta" y su "granito de arena" en el departamento. Además, ha dejado claro su principal objetivo al frente del Ministerio. "España tiene que hacer una transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura lo antes posible, tiene que hacerlo a alta velocidad. Ese será mi propósito", ha afirmado, asegurando que en el resto de asuntos "las cosas están perfectamente encaminadas".

Puente ha señalado que aspira a "ser feliz" para "hacer felices" a quienes trabajan en el Ministerio y a los ciudadanos y ha hecho hincapié en la "responsabilidad y honor" de formar parte de un Gobierno "que tiene una misión fundamental, la justicia social". "Llego a este lugar feliz", ha afirmado. El exregidor ha reconocido que el desarrollo de infraestructuras no será tan rápido desde el Ministerio como cuando era alcalde y ha puesto el ejemplo de la Variante de Pajares.

"En unos días pondremos en marcha una infraestructura importantísima y yo llegaré a mesa puesta. En este lugar hay que ser menos ambicioso que en lo municipal, pero sobre todo hay que ser muy agradecido a las personas que han hecho que este Ministerio sea una cadena perfecta en el que los acontecimientos se van produciendo a través del tiempo", ha señalado.

El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras recibir su cartera, este martes. Juan Lázaro ICAL

El ministro ha agradecido su presencia al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a su familia, que ha definido como "el equipo de cualquiera que quiera progresar en la vida". "Una familia detrás es una herramienta de lo más poderosa", ha afirmado, agradeciendo su presencia también a amigos durante su carrera "de toda la vida", al secretario de Alcaldía, concejales, compañeros de partido y amigos. "Les agradezco que estén arropándome en este día tan especial", ha señalado.

Puente, que ha agradecido a sus predecesores su trabajo, se ha mostrado como "un firme y ferviente defensor de lo público". "Todo el mundo lo sabe, y aún más creo en la profesionalidad de la gente de este Ministerio. He tenido oportunidad de tratar en infinidad de ocasiones con trabajadores de esta casa y siempre he observado el trabajo con asombro, el conocimiento técnico, el rigor, la capacidad de trabajo y el esfuerzo", ha señalado, asegurando que su despacho estará "abierto" al diálogo "fluido" con todos. "Me gusta que haya equipo y que la gente se sienta partícipe", ha zanjado.

Sánchez: "La transformación que has liderado en Valladolid la vas a llevar al Ministerio"

"La transformación que has liderado en Valladolid la vas a llevar al Ministerio", ha afirmado con rotundidad su predecesora en el cargo, Raquel Sánchez, visiblemente emocionada y entre lágrimas en su discurso de despedida, asegurando que Puente ha sido "un extraordinario alcalde" que ha convertido Valladolid "en un referente de la movilidad sostenible y de las oportunidades que están por venir".

Sánchez ha asegurado que Puente "es un ejemplo claro de como la lucha contra el cambio climático comienza en las ciudades". "Esa transformación que has liderado en tu ciudad y que ha sido un referente para el país la vas a hacer posible también en el Ministerio", ha asegurado.

La exministra ha agradecido "el inmenso honor" de haber formado parte del Gobierno de España. "Me llevo de este Ministerio todo el reconocimiento y la gratitud que voy a intentar expresar en mis palabras", ha señalado, y ha asegurado que ha procurado siempre "trabajar por el bien común" y contribuir "a cimentar un futuro mejor guiada por un solo criterio, la defensa del interés general".

"Me enorgullece haber formado parte de un Gobierno que ha protegido a los más vulnerables y que nunca ha perdido de vista que las personas no son números y que tienen que estar en el centro de cualquier acción política", ha señalado Sánchez.

Puente, además, ha publicado un tuit en su cuenta de la red social X asegurando que trabajará para hacer "un país y un planeta mejor" y ha actualizado su biografía en esa red social con la frase "I'm back" ("Estoy de vuelta"). "Ya estamos aquí de nuevo. A trabajar para hacer un país y un planeta mejor. Desde un ámbito que, a diferente escala, conozco bien. Con valentía y con rigor, para aprovechar una palanca de transformación tan poderosa como son las infraestructuras y el transporte", ha publicado.

