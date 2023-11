Los olvidados deberes que Castilla y León le pone a Óscar Puente: autovías, soterramientos y transporte rural

“Querido Óscar Puente”. Al más puro estilo de una carta a los Reyes Magos, se presentan ya las nueve provincias de Castilla y León para exigir al flamante nuevo ministro de Movilidad y Sostenibilidad Urbana de cara a los próximos presupuestos y a los cuatro años de legislatura. La suya es una de las carteras más complicadas de gestiona: infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de competencia estatal; de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de transporte correspondientes. Es decir, carreteras, trenes, aviones…Sus antecesores José Luis Abalos y Raquel Sánchez han dejado muchos deberes por hacer, que ahora tendrá que asumir, nunca hubo feeling entre ellos y Castilla y León, donde son muchos los que esperaban reuniones que nunca llegaron.

Y aunque no afecta a la Comunidad, el vallisoletano será también la persona que tenga que lidiar con la negociación del traspaso de la red de Rodalies (las Cercanías catalanas) a la Generalitat durante esta legislatura. Una de las muchas exigencias de los partidos separatistas, o lo que es lo mismo, será el encargado de dar el OK al abono de casi 6.000 millones de euros a Rodalies para que después sea entregado a Cataluña como competencia suya. Por suerte para él, no tendrá que enfrentarse al pago de peajes por circular por autovías ya que Unión Europea ya lo negó.

Puente, con muchos años en la política municipal, es conocedor de todas las carencias que tiene Castilla y León y todas las deudas históricas que los diferentes gobiernos que han pasado (de cualquier color) han ido dejando con la Comunidad. Por eso, el exalcalde de Valladolid ha adquirido una manzana envenenada de manos de su amigo Pedro Sánchez, que tras el papelón realizado en la fallida investidura de Feijóo se lo devuelve en forma de cartera. En la mente de todos están una serie de infraestructuras que pasan los años y siguen sin llegar. Por ejemplo, finalizar los dos tramos en Valladolid de la Autovía del Duero (A-11), entre Tudela de Duero, Olivares de Duero y Quintanilla de Arriba, unos 35 kilómetros que deberían estar ya terminados. Una de las carreteras que más accidentes tiene y donde cada año mueren más personas. Son muchos años los que nadie ha movido un dedo por ella.

Puente sabe muy bien lo que ocurre con la conexión entre Valladolid y León, hay varios tramos pendientes de la Autovía A-60 entre Villanubla, Medina de Rioseco y Santas Martas, ya en la provincia leonesa. Zamora pedirá lo suyo con la A-11 entre Zamora y la frontera portuguesa; y los bercianos con el primer tramo en suelo berciano de la A-76 (Ponferrada-Orense) o el tercer carril de la A-62 (Autovía de Castilla), de Tordesillas y Venta de Baños, entre otros. Como se puede comprobar, muchos deberes por hacer.

También tendrá que ocuparse del proyecto de unir de la Variante de Aranda de Duero (Burgos) con la N-122 en el entorno de Castrillo de la Vega, mediante un vial de 2,4 kilómetros. Tendrá que afrontar la licitación de nuevo del tramo Langa-Aranda de la A-11, prometido para este verano, pero que no ha visto la luz.

Autovías como la A-60, A-11, A-15, A-73, A-76, A-63 o la reapertura del viaducto de O Castro en la A-6, estarán en las listas de promesas a cumplir para Oscar Puente.

El Corredor Atlántico es la gran apuesta de muchas comunidades de diferentes colores y donde la Junta de Castilla y León ha puesto muchas de sus esperanzas de progreso. Falta la presentación y muchos detalles por saber. Todo depende de que Europa dé el OK a su reglamento de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T). En Zamora también se acuerdan del desarrollo del proyecto logístico Puerta del Noroeste en Benavente.

Ferrocarriles y soterramiento

Más suerte va a tener Puente con el servicio de ferrocarril, llega justo a tiempo para hacerse la foto el próximo 29 de noviembre. Después de 19 años, llega la apertura de la Variante de Pajares se refiere, una de las infraestructuras más complejas del país. Los trenes tardarán unos 15 minutos en atravesarla, lo que supondrá un recorte de 37 kilómetros respecto al actual itinerario del siglo XIX por el puerto de Pajares, que separa el Principado y la provincia leonesa.

El nuevo ministro tendrá casi hecha la duplicación de la vía del AVE en la provincia de León y también licitado el aumento de la capacidad de la estación Valladolid Campo Grande, en la salida norte hacia Palencia.

El político vallisoletano tendrá que decidir sobre la posible apertura de la Ruta de la Plata, tras encargarse hace unos meses el estudio, que ya es solicitada por muchas asociaciones. También conoce bien a la denominada ‘U’ de Olmedo (Valladolid), una apuesta que siempre defendió siendo alcalde de Valladolid para conectar las líneas de Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia que ahora, desde su nuevo puesto podría impulsar.

Aunque la patata caliente se llamará soterramiento. Valladolid, su ciudad, se lo reclama a través del nuevo alcalde, Jesús Julio Carnero (PP)m para que pague el 50% del proyecto, como ha ocurrido en otras ciudades de España. Sin embargo, él siempre se negó apostando por la integración. Veremos qué ocurre porque también llegará Palencia, con alcaldesa socialista (Miriam Andrés) y pedirá lo suyo e incluso el municipio leonés de San Andrés de Rabanedo.

Por supuesto, la siempre activa Asociación de Usuarios del Ave van a seguir exigiendo mejoras en las frecuencias y descuentos en abonos para los muchos castellanos y leoneses que cada día tienen que tomar esta forma de trasporte para ir a Madrid a trabajar.

Autobuses

Otro asunto que tendrá pronto sobre la mesa será la del mapa de líneas de transporte de viajeros por carretera. La gestión de la anterior ministra ha dejado muchas carencias hasta el punto de que la Junta de Castilla y León se ha quejado de la supresión de paradas en el medio rural, casi 350. Puente no tendrá que hacer nada con el nuevo corredor de proximidad entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo, así como con la conexión entre Soria y Calatayud, para conectar con el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona, porque eso ya está en marcha.

Comienzan las reclamaciones

Son muchos los que ya reclaman a Puente eso de ‘qué hay de lo mío’. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, que ya ha solicitado una reunión también exige para Castilla y León un mejor trato que los anteriores ministros.

Por ejemplo. Soria Ya, gran damnificado con la dejadez de Abalos y de Sánchez con la A-11, recuerda a Óscar Puente, que es un “profundo conocedor de las carencias en infraestructuras que tienen Soria y Castilla y León” por eso, le exige que priorice las obras de autovías que acumulan décadas de retrasos, como la Autovía del Duero y la Autovía de Navarra, y sea durante su mandato cuando se finalicen. Soria YA también le exige que actúe en infraestructuras ferroviarias de la provincia, como la reapertura de la línea Soria-Castejón y la reducción de tiempos y mejora del servicio de la línea Soria-Torralba-Madrid.

Desde León, su alcalde, el también socialista José Antonio Diez, que ha tenido más de una rencilla con el propio Puente, espera que llega más dinero para el proyecto de integración ferroviaria que el alcalde presentó a Adif, la agilización de la adjudicación del soterramiento del cruce de La Granja, completar la prolongación de la ronda norte y buscar un solución al ferrocarril de vía estrecha.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, del PP, también le solicita que recuerde proyectos “importantes” para la ciudad del Tormes, como la rotonda de Buenos Aires o el proyecto de entrada desde el estadio Helmántico o el desarrollo del Puerto Seco.

Esto sobre Transportes, pero en su cartera también se incluye movilidad sostenible, y eso supone sacar adelante una ley con la que se pretende descarbonizar el sector e incorporar el aumento del tráfico de mercancías por tren. Aunque esto será a medio largo plazo.

Todos van a solicitar ya una reunión con el nuevo ministro.

