Muere a los 91 años el padre de Juan Carlos Monedero, exvotante de Vox que 'rectificó' el 28-M

Salvador Monedero, padre del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha muerto a los 91 años. Así lo ha anunciado su hijo en su perfil de Twitter, en el que ha compartido cuatro imágenes de ambos y le ha dedicado un breve pero emotivo texto.

"Mi viejo y sus 91 años se han marchado. ¡Cuánto discutí con él! Una vez le robaron los regalos de Reyes del coche. No dijo nada y los compró de nuevo. Qué generación tan dura. Trabajó y trabajó. Hijo de la guerra. Le defraudó la democracia. Se equivocaba. Era honesto. Mi padre", ha escrito el político en la red social.

Tal y como dieron fe los medios de comunicación, Salvador Monedero manifestó su apoyo a Vox en el pasado, pese a que el partido liderado por Santiago Abascal estaba en las antípodas ideológicas del proyecto y trayectoria política de su hijo.

— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 22, 2023

Ahora bien, el pasado 28 de mayo, cuando se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, Monedero (hijo) reveló que su padre, ese domingo, en el que acudieron juntos a las urnas, había apostado "por la sanidad pública" y en contra de "la falta de decencia".

"Pues me he ido a votar con mi padre y mis hermanos. Mi voto está claro; el de mi padre es secreto, pero puedo decir que me he alegrado y he invitado yo al vermut. Con 91 años y muchos achaques entiende la necesidad de la sanidad pública y la falta de decencia. Nunca es tarde…", se congratuló el cofundador de Podemos el pasado 28-M en otro mensaje de Twitter.

No obstante, antes, en una entrevista con EL ESPAÑOL publicada en octubre de 2020, Salvador se expresaba así: "44 años han tardado en comerse la herencia que les dejamos, que era una herencia maravillosa. Teníamos una Seat, un Pegaso, un Barreiros, las Minas de Riotinto, los altos hornos de Vizcaya, los astilleros, la empresa-casa de aviones…". Y remataba: "Desde que murió el dictador, se ha ido todo al carajo".

"Vox es el único partido que no tiene intereses particulares. No tiene gente enchufada ni en Diputaciones ni en alcaldías ni en televisiones. Parte de la labor que Santiago [Abascal] profesa a España y que lo hace contagioso", admitía Monedero (padre), que no ocultó su simpatía por Vox. De hecho, el líder de este último, Santiago Abascal, le visitó en su bar para agradecerle su apoyo.

