El portavoz del PSOE en la Transición Cosculluela se da de baja del partido: "Me causáis vergüenza"

El exministro socialista Javier Sáenz Cosculluela se ha dado de baja del PSOE y ha remitido una carta al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la que manifiesta su "vergüenza" por los pactos de investidura con grupos como Junts y ERC y lo acusa de propiciar un "decaimiento de la democracia".



En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Cosculluela -que fue ministro en los gobiernos de Felipe González y portavoz del PSOE durante la Transición- se dirige al propio Sánchez y a los miembros de la Ejecutiva Federal y del Comité Federal del PSOE para criticar unos "actos políticos insensatos" que asegura que "ponen en riesgo el modelo de Estado" de la Constitución".

"Ante ello, tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza", ha añadido.

Además, ha acusado a Sánchez y al resto de dirigentes socialistas de estar apartándose de los valores que caracterizaban al PSOE y de propiciar "un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones, promoviendo una ley de amnistía" que, a su juicio, coloca al PSOE "en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador".



"Rechazáis la posibilidad de acuerdos, pactos y voluntad de entendimiento con la derecha, actitud que nada bueno propicia para nuestro futuro colectivo. Veis el abrazo de un oso en los pactos internos de la derecha y, podemizados, no alcanzáis a ver al otro oso que nos está apresando", ha añadido Cosculluela, que ha pedido convocar elecciones para "salir del actual marasmo".

Javier Sáenz de Cosculluela (Logroño, octubre de 1944) fue nombrado portavoz del grupo socialista en el Congreso. En 1986, ascendió al Gobierno como ministro de Obras Públicas y Urbanismo, cargo que ocupó hasta 1991, cuando regresó a la Cámara Baja.

