Juanma Moreno sobre el pacto PSOE-Junts: "Es un despropósito colosal y la defunción del PSOE"

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido hoy tajante sobre las consecuencias del acuerdo suscrito este jueves entre el PSOE y Junts para que Pedro Sánchez pueda ser de nuevo presidente del Gobierno.

"Este acuerdo supone la defunción del Partido Socialista Obrero Español tal como lo hemos conocido a lo largo de su historia, como un partido de corte nacional, un partido de corte constitucional, un partido, en definitiva, de Estado. Eso hoy desaparece", ha asegurado Juanma Moreno minutos antes de la inauguración del Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga.

El líder del PP andaluz ha recalcado que "de las 120 líneas que ha marcado el acuerdo, 119 son de reivindicación y, por tanto, de cesión y humillación para el Estado y para España. Y una, que es de concesión para el señor Sánchez, para ser presidente del Gobierno de España".

En este sentido, Moreno ha insistido en que "esto es un acuerdo exclusivamente en beneficio del señor Sánchez y por puro egoísmo del señor Sánchez. Y a cambio se remontan a figuras históricas de hace ya más de 200 años, se hacen cesiones que van en contra de la propia naturaleza de nuestro país, de nuestra Constitución y de nuestras normas".

El presidente andaluz ha hecho hincapié en que con este pacto "no se respeta ni la división de poderes, no se habla de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se desprecia y ningunea a más de la mitad de la población de Cataluña". "En definitiva, me parece un despropósito colosal, un paso más en ese deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas, y una ruptura de esa separación del poder que es básica para que cualquier democracia funcione. Parecía que no iba nunca a ser posible y desgraciadamente hoy estamos viendo que es evidente", ha añadido.

Moreno Bonilla considera que con este acuerdo que facilitará la investidura de Pedro Sánchez "se humilla al Estado, a los españoles y a una parte importantísima de los catalanes única y exclusivamente por el sillón de la Moncloa".

Por otra parte, las concesiones a Cataluña que representan este acuerdo son, en opinión del presidente de la Junta de Andalucía, "una ruptura del principio de igualdad entre comunidades autónomas, entre territorios y, por tanto, entre españoles. La ruptura más grave y más preocupante que se ha producido en la historia democrática de nuestro país".

Sigue los temas que te interesan