PSOE y Junts anunciarán "en las próximas horas" su acuerdo: las negociaciones entran en la fase final

La investidura de Pedro Sánchez está cada vez más cerca. Junts y el PSOE han intensificado las negociaciones y podrían anunciar un acuerdo "en las próximas horas o como mucho mañana".

Las dos formaciones han reanudado y reconducido el "desencuentro" que se produjo el viernes por discrepancias sobre el alcance de la amnistía para avanzar hacia un acuerdo que permita a Sánchez ser investido presidente. Para ello, el expresident Carles Puigdemont ha citado este lunes a la cúpula de Junts de nuevo en Bruselas para cerrar el pacto con el PSOE. Del lado socialista, su número tres, Santos Cerdán, también está en la capital belga.

El acuerdo con Junts, que incluye la ley de amnistía, se está alargando más de lo esperado por los socialistas pero las negociaciones ya "están llegando a su fin", según ha confirmado este lunes el dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens.

[Siga en directo la última hora de las negociaciones para la investidura de Sánchez]

"En próximas horas o mañana"

Asens ha indicado que no ve "ningún obstáculo importante" para que el acuerdo se anuncie lo más pronto posible y que la investidura de Pedro Sánchez se celebre "esta misma semana". "Creo que esta semana, en las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo", ha dicho en RNE.

En este sentido, ha explicado que se está "afinando la letra pequeña" y "cerrando los últimos flecos" de la ley de amnistía para que "no haya ambigüedad" y que "los jueces no impongan su voluntad al legislador y se limiten a aplicar la ley". "Hay que ser muy precisos en la redacción para que no haya margen de actuación para los jueces", ha señalado.

Asens ha explicado que están intentando ser muy rigurosos y precisos al redactar la ley "para que no haya margen de interpretación" ni "confusión". En su opinión, la cúpula judicial es mayoritariamente conservadora, actúa como si fuera un partido político influenciada por el PP y ha practicado "guerra sucia" en algunos casos, sin aclarar si se refería al procés.

A pesar de las dificultades de los últimos días, Jaume Asens ha confirmado que la negociación "ha sido difícil pero está llegado a su fin" y ha revelado que en las negociaciones de la amnistía no se menciona personas concretas porque "sería asimilarlo a un indulto general", algo que no autoriza la Constitución.

"Lo que se hace son definiciones globales, generales, precisas que permitan englobar diferentes casos pero no con nombres y apellidos, no hay una lista" y se piensa más en grupos que en personas concretas, ha indicado Asens, antes de explicar que la primera propuesta de ERC sí enumeraba casos concretos.

Puigdemont reúne a Junts

Tras el stand by de las negociaciones, PSOE y Junts han activado las conversaciones y, para ello, Puigdemont ha citado a los líderes de su partido de nuevo en Bruselas.

Hasta allí han viajado en las últimas horas la presidenta de Junts, Laura Borràs, el secretario general Jordi Turull y el presidente de la formación en el Parlament, Albert Batet. También la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras.

En la capital belga también se encuentra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

