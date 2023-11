Puigdemont retrasa la investidura de Sánchez por desacuerdos sobre la ley de amnistía

Pedro Sánchez confiaba en ser investido de nuevo como presidente del Gobierno la semana que viene. De hecho, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tendría que haber convocado este mismo viernes el debate para los días 7 y 8 de noviembre, según el calendario manejado por Moncloa.

Sin embargo, Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, fugado en Bruselas desde octubre de 2017, ha enfriado las posibilidades de una investidura inminente por desacuerdos políticos y técnicos sobre el perímetro de la ley de amnistía. Armengol no ha anunciado ningún acuerdo y la norma siguen sin registrarse, pese a que ya ha sido acordada con Esquerra Republicana de Cataluña.

Después de dos jornadas caóticas en Bruselas, Junts y el PSOE han fracasado en su intento de lograr un acuerdo sobre la investidura. Y eso que la cúpula del partido de Puigdemont celebró este jueves una reunión presencial en la capital belga en la que tenía previsto dar luz verde al pacto.

Además, el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, había viajado de nuevo a Bruselas para firmar el contrato, pero al final ni siquiera se ha visto con el expresidente catalán pese a que ambos han coincidido en la sede de la Eurocámara. Cerdán no quería hacerse otra foto con Puigdemont con la imagen de la urna del 1-O como la del pasado lunes, que le ha costado muchas críticas.

Eso sí, las dos partes insisten en que "las negociaciones continúan: no se han roto ni ha habido ninguna pausa en ningún momento". Y señalan que "todavía queda tiempo" para cerrar un acuerdo antes del 27 de noviembre, la fecha límite en que se convocarían automáticamente elecciones anticipadas si no ha habido investidura. "Hay algunos problemas técnicos y políticos que todavía no se han resuelto, pero la voluntad es que se resuelvan", señalan fuentes conocedoras de las negociaciones.

El propio Puigdemont ya tiene experiencia en esperar hasta el último momento, ya que fue elegido presidente de la Generalitat el domingo 10 de enero de 2016, en el límite del plazo legal antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones catalanas. Pero el objetivo de las dos partes es no agotar todos los plazos. "No hay nada cerrado, pero seguimos en tiempo y forma", insisten las fuentes consultadas.

Ninguna de las dos partes quiere dar muchos detalles sobre cuál es el escollo concreto en la negociación de la ley de amnistía. Puigdemont insiste en que debe ser una amnistía total "de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014", tal y como dijo en su discurso del 5 de septiembre.

Los socialistas aseguran que no se está hablando de nombres concretos e insisten en que el redactado de la ley de amnistía es "complejo" tanto a nivel político como técnico y además tiene que ser una norma sólida que esté blindada frente a los más que seguros recursos del Partido Popular.

Las conversaciones y el intercambio de documentos entre Junts y el PSOE continuarán en las próximas horas y días. Lo que parece claro es que las dos partes apuestan por que al final habrá fumata blanca, pero la investidura de Pedro Sánchez podría acercarse peligrosamente hasta la fecha límite del 27 de noviembre.

