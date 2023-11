Adrián Barbón denuncia "amenazas" y un ambiente "pre-guerracivilista" tras el 'sí' al pacto con Junts

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, denuncia que está recibiendo "amenazas" junto a "tantos otros socialistas" por sus "ideas" tras el sí de la militancia del PSOE a los pactos con Junts y ERC, que incluyen, entre otras cuestiones, una ley de amnistía, la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña y el traspaso integral de Rodalies.

Barbón alerta del "tono crispado" y "pre-guerracivilista" en las afirmaciones lanzadas en los últimos días por dirigentes de PP y Vox, así como en las concentraciones a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz en las que se escucharon cánticos franquistas. Y pide a la derecha rebajar el tono de sus ataques que conducen, apunta, a la "radicalización y a la agresión".

En un mensaje en redes sociales, Barbón ha afirmado que "son convocatorias debidamente organizadas por organizaciones afines a la extrema derecha, como hemos podido ya comprobar" y deja claro que "nunca nos van a callar en nuestra defensa de la Democracia, la Libertad y la Igualdad" criticando, además, que "algunas personas no aceptan que vivimos en un Estado democrático".

Se están convocando concentraciones delante de las principales Casas del Pueblo, entre ellas las asturianas y de la sede de la Federación Socialista Asturiana.

"Traidor"

Barbón denuncia que entre los insultos recibidos está el que le ha dirigido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallado, que le ha llamado "traidor a tu tierra". Ante esto, el socialista le ha exigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, que desautorice al dirigente de la formación de extrema derecha "dada la gravedad de sus palabras, más allá del público señalamiento que me hace".

"Un señalamiento impropio de una democracia y que se parece a los que hacían en regímenes totalitarios para visibilizar a los objetivos. Se puede ser de extrema derecha y ser respetuoso con las instituciones. Pero el señor García-Gallardo opta por ser de extrema derecha y además faltar al respeto institucional desde su función como vicepresidente de una Comunidad Autónoma al Presidente del Principado de Asturias. Es gravísimo", ha escrito en redes sociales.

En esta línea Adrián Barbón ha pedido a los críticos con los pactos del PSOE con Junts y ERC que respeten la Constitución Española y, en concreto, el artículo 99 que establece la forma de elección del Presidente del Gobierno.

"Rechazo rotundamente y condeno los cercos a las Casas del Pueblo socialistas, el ataque sistemático a nuestra militancia, los insultos y las descalificaciones que están y estamos sufriendo. También rechazo las amenazas que se están haciendo", afirma.

Pide a la derecha rebajar el tono

Por último, hace un llamamiento a la derecha para que rebaje el tono por los pactos del PSOE con Junts y ERC. "La derecha puede perder el poder democráticamente, peroLa derecha puede perder el poder democráticamente pero no debería perder nunca la cabeza. Si lo hacen, si siguen por la senda de la radicalización y de la agresión a los demás, quedarán reducidos a la marginalidad política, porque la mayoría de la gente nunca va a aceptar ataques o agresiones, sean verbales o físicas", señala el presidente del Principado de Asturias.

"La derecha democrática no debería jamás de contribuir a crispar sino a entender que la defensa de la Constitución Española pasa por su cumplimiento -repito, lo que establece el artículo 99-. Que no hay españoles buenos y malos, que hay españoles y que todos merecen y merecemos el debido respeto. Que las diferencias políticas no deben servir para poner en riesgo la convivencia social. Porque así es: se está poniendo en riesgo la convivencia social. Y ante ese riesgo como demócrata, como persona que cree en la Libertad o la Igualdad, como socialista, no puede estar callado ni permanecer impasible. Respetémonos los unos a los otros, aunque discrepemos. No recorramos un camino que nos conduzca a la ruptura social", añade en redes sociales.

Me preocupan enormemente las afirmaciones con todo crispado y casi diría pre-guerracivista, que estamos escuchando estos días ante la investidura de Pedro Sánchez.



