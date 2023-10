Los cómicos rusos que se burlaron de Almeida dicen haber 'cazado' a Sánchez: Moncloa no lo desmiente

Los imitadores Vladímir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, más conocidos como Vovan y Lexus en Rusia, han publicado este jueves varios audios de una conversación que mantuvieron, presuntamente, con Pedro Sánchez. El dúo cómico, que ya le jugó una mala pasada a José Luis Martínez Almeida el año pasado, se habrían hecho pasar por "un presidente africano" que estaría interesado en negociar sobre el acuerdo de comercio de cereales en Ucrania.

Diversas fuentes del Gobierno consultadas por este periódico han echado balones fuera y han evitado confirmar o desmentir la "broma". Habitualmente, Vovan y Lexus estiran el chicle con sus víctimas para hacerlas caer en contradicciones o situaciones incómodas, como hicieron al burlarse del alcalde de Madrid, pero Sánchez habría salido airoso.

Siempre según los audios publicados en el canal de Telegram del dúo, los falsarios consiguieron contactar con el presidente y sortear los controles de la Moncloa haciéndose pasar por "un presidente africano" que solicitaba una audiencia para discutir los acuerdos del cereal ucraniano. Estos pactos, que regulan su exportación a través del Mar Negro, existen en la realidad para mitigar el impacto de la guerra en el mercado de la alimentación.

Al mismo tiempo, Sánchez se habría opuesto también a readmitir a Rusia dentro del sistema de pagos internacionales SWIFT, del que fue desconectado como parte de las sanciones de la UE. En los últimos meses, Vladímir Putin ha demandado que se reconecte SWIFT a cambio de mantener el citado pacto de los cereales.

A partir de esta premisa, Vovan y Lexus habrían intentado sacar a Sánchez alguna contradicción o declaración comprometida pero, según han publicado medios rusos, el presidente habría mantenido todo el rato la postura oficial del Gobierno, la Unión Europea y la OTAN. Los audios publicados, con doblaje ruso por encima de la pista original, también cuentan cómo el líder del PSOE se opone a que los militares europeos abandonen Níger "para no dejar que Rusia controle la región".

Perfiles de alto nivel

Aunque no se ha confirmado específicamente que Vovan y Lexus estén detrás de esta broma, todo apunta a ello, tal y como revelan las descripciones de los vídeos subidos al canal Stars Save the Earth. Lo más llamativo es que Almeida no es ni mucho menos la única víctima de estos humoristas, que buscan siempre perfiles de alto nivel.

Solo en el canal de YouTube se pueden ver bromas equivalentes al alcalde de Viena, Michael Ludwig, al alcalde de Budapest, Gergely Karacsony e incluso al escritor Stephen King. También sufrieron el mismo destino otras personalidades como Franziska Giffey, alcaldesa de Berlín.

Kunetsov es un abogado de 30 años y Stolyarov un economista de 28, y aseguran estar haciendo estas bromas durante más de 10 años. En esta entrevista de Moscow Times hablan sobre la inseguridad de las líneas telefónicas de los presidentes y alcaldes a los que llaman. "A menudo recibimos ayuda de sus asistentes y ayudantes", aseguran, y se jactan de que no piensan parar de hacer estas bromas.

