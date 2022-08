Quiénes son Vovan y Lexus, los youtubers rusos que habrían gastado una broma pesada a Almeida

Se ha hecho público el vídeo de una videollamada del falso alcalde de Kiev a Martínez Almeida, que ya denunció el Ayuntamiento de Madrid. Lo inesperado del vídeo ha recorrido las redes como la pólvora, pillando a muchos usuarios de España por sorpresa. En el vídeo se ve al alcalde de la capital de España hablando en una falsa entrevista con el supuesto regidor de la capital de Ucrania, Vitali Klitscko. El tema es tan variado que hasta se menciona el mote de mal gusto del regidor español, momento en el que la conversación pasa de ser extraña a completamente surrealista. La gran incógnita es quién está detrás de la broma.

Nada tiene que ver con Klitscko. Todo lo contrario; al otro lado del teléfono se encontraban supuestamente los humoristas rusos Vladimir Kuznetsov y Aleksei Stolyarov, o también conocidos como Vovan y Lexus. Unos cómicos especializados en llamadas telefónicas falsas a personalidades relevantes de todo el mundo.

El alcalde de Madrid se dispuso a realizar una entrevista por Zoom con el supuesto alcalde de Kyiv para hablar sobre el traslado de refugiados ucranianos. Todo apunta a que el metraje de 17 minutos subido a YouTube fue obra de ellos, y en él se puede ver cómo los humoristas (o en su defecto los actores de la broma) faltan al respeto en reiteradas ocasiones a Martínez Almeida.

Una broma pesada

Almeida accedió a charlar con el que se suponía iba a ser su equivalente en Kyiv vía videoconferencia. La idea era simple; tratar el tema de los refugiados ucranianos en Madrid y facilitar su traslado, bajo la premisa de luchar en el frente de la invasión rusa. Es en ese entonces que Almeida contacta con el regidor en un vídeo que estaba manipulado.

Según recogen medios como Bild, los atacantes usaron una dirección de correo que imitaba a la que usan las organizaciones gubernamentales de Kyiv. En la llamada se estaba usando un vídeo manipulado de Klitscko, con la idea de hacerse pasar por el homólogo de Almeida en la capital ucraniana. El resultado: 17 minutos de bromas de mal gusto contra el alcalde madrileño.

Videollamada a José Luis Martínez-Almeida

En todo momento Almeida cree seguir hablando con el regidor, por lo que responde con total normalidad a las estrambóticas preguntas de su interlocutor. El momento más surrealista llega cuando desde la videollamada, el supuesto alcalde le pregunta a Almeida sobre el famoso meme de 'Almeida carapolla', que ha estado rondando las redes sociales prácticamente desde el inicio de su mandato en Madrid. Almeida, de nuevo con normalidad, responde a la pregunta sin percatarse de lo que ocurre.

Pasado un tiempo de la entrevista, cuando desde la alcaldía se dieron cuenta de lo sucedido, cortaron la transmisión. El vídeo dura 17 minutos y tiene cortes en el metraje, lo que indica que la conversación podría haber sido todavía más larga.

Perfiles de alto nivel

Aunque no se ha confirmado específicamente que Vovan y Lexus estén detrás de esta broma, todo apunta a ello, tal y como revelan las descripciones de los vídeos subidos al canal Stars Save the Earth. Lo más llamativo es que Almeida no es ni mucho menos la única víctima de estos humoristas, que buscan siempre perfiles de alto nivel.

Solo en el canal de YouTube se pueden ver bromas equivalentes al alcalde de Viena, Michael Ludwig, al alcalde de Budapest, Gergely Karacsony e incluso al escritor Stephen King. También sufrieron el mismo destino otras personalidades como Franziska Giffey, alcaldesa de Berlín. El ayuntamiento de Berlín mostró imágenes sobre la supuesta videoconferencia, especificando que la imagen usada por los humoristas para hacerse pasar por Klitschko era un deepfake.

Kunetsov es un abogado de 30 años y Stolyarov un economista de 28, y aseguran estar haciendo estas bromas durante más de 10 años. En esta entrevista de Moscow Times hablan sobre la inseguridad de las líneas telefónicas de los presidentes y alcaldes a los que llaman. "A menudo recibimos ayuda de sus asistentes y ayudantes", aseguran, y se jactan de que no piensan parar de hacer estas bromas.

El historial de Vovan y Lexus tiene nombres de todo tipo. Desde Elton John hasta el líder soviético Mikhail Gorbachev, pasando por caras como la de John McCain e incluso la de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Una de sus últimas actuaciones, por ejemplo, pasó por enviar una carta falsa firmada supuestamente por Petro Poroshenko al oficial ucraniano Nadezhda Savchenko para que parase su huelga de hambre. Cosa que Savchenko hizo, según informa The Moscow Times.

No obstante, el dúo ha sido acusado en numerosas ocasiones de ser actores a sueldo del Kremlin, más específicamente del Servicio Federal de Seguridad o FSB, ya que varias de sus víctimas se han mostrado frontalmente en contra del ejecutivo de Putin, algo que los humoristas niegan.

En pleno contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania y a tenor de las sanciones contra administraciones de Putin, YouTube bloqueó el canal del dúo humorístico desepués de haber subido varias bromas realizadas a políticos del Reino Unido. Más concretamente, contra Ben Wallace, secretario británico de Defensa y a la responsable del Ministerio del Interior, Priti Patel.

