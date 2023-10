Investidura de Pedro Sánchez, en directo | Artur Mas considera que no habrá un referéndum de independencia ni a "corto ni a medio plazo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este sábado la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los representantes en Madrid de EH Bildu y dijo que "es una foto muy dañina para la imagen internacional del Gobierno (...) y para todos los españoles".



"Eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera les llama la atención, nos da la imagen de un país en el que no se puede confiar, donde no se respeta no solo a las víctimas, sino al Estado de Derecho, ni a los jueces", dijo la presidenta madrileña durante un encuentro con estudiantes españoles en la Universidad de Columbia, en Nueva York.