Belarra, Mónica García y otros líderes de Sumar se manifiestan con entidades que apoyan a Hamás

Numerosos dirigentes de la coalición Sumar (entre ellos, la ministra Ione Belarra) han participado este domingo en Madrid en una manifestación convocada por dos asociaciones, Samidoun y el Movimiento Revolucionario Alternativo Palestino, que apoyan abiertamente el terrorismo de Hamás y piden extenderlo a Europa.

El Gobierno alemán ha anunciado esta misma semana su intención de ilegalizar las actividades de la primera de estas entidades, Samidoun, por celebrar en las calles de aquel país los "brutales actos de terrorismo" de Hamás.

La marcha ha contado con la participación de Ione Belarra (ministra de Derechos Sociales), Íñigo Errejón (líder de Más País), Mónica García (portavoz de Más Madrid), Tesh Sidi (diputada de Sumar), Elizabeth Duval (portavoz de Sumar), Isa Serra (portavoz de Podemos), Julio Rodríguez y Pablo Fernández (Podemos), entre otros representantes de la coalición.

Mónica García asiste a la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino que se celebra en Madrid y critica el "genocidio programado" de Netanyahu en Gaza: "No vamos a ponernos del lado de quienes defienden una barbarie. No en nuestro nombre" https://t.co/MUInKdtI40 pic.twitter.com/ccHN5VzbpI — Europa Press (@europapress) October 15, 2023

Los manifestantes han portado lemas como "Israel genocida, aprendió de nazis", "EEUU ampara y Israel arrasa y mata" y "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

Dos de las cuatro asociaciones que convocan la manifestación han aplaudido y mostrado abiertamente su apoyo a los terroristas de Hamás: la red de solidaridad con los presos palestinos Samidoun (cuyas actividades acaban de ser prohibidas en Alemania por este motivo) y Masar Badil (Movimiento Revolucionario Alternativo Palestino).

[La agresividad de Belarra contra Israel y EEUU debilita la posición del Gobierno en el conflicto]

Tan sólo tres días después de la brutal matanza perpetrada por Hamás en el sur de Israel, esta última asociación difundió un manifiesto en el que amenaza a Occidente y llama a "los jóvenes palestinos, árabes y musulmanes" de todo el mundo a que "participen activamente en la Batalla de la Tormenta de Al-Aqsa en la Franja de Gaza por todos los medios".

Los terroristas de Hamás denominaron "Tormenta de Al-Aqsa" a su operación contra Israel del pasado día 7 (que incluyó el asesinato de más de un millar de israelíes, el secuestro de familias para utilizarlas como rehenes y el lanzamiento de 5.000 cohetes desde Gaza) en alusión a la mezquita de al Aqsa de Jerusalén, que ha sido constante motivo de disputa entre israelíes y palestinos.

El comunicado difundido por Masar Badil (Movimiento Revolucionario Alternativo Palestino) el martes, tres días después de los atentados de Hamás en Israel.

La asociación convocante de la marcha a la que han acudido varios dirigentes de Sumar, Masar Badil, también lanzó en su manifiesto una amenaza abierta a EEUU y a las principales naciones europeas por apoyar a Israel.

La declaración publicada por esta entidad el pasado día 10 arranca con las siguientes palabras: "Masar Badil, el Movimiento Revolucionario Alternativo Palestino, afirma que el Occidente imperialista racista pagará el precio de los crímenes de la entidad sionista [Israel] desde 1917 a lo que está sucediendo en Gaza".

Y detallaba que los aliados occidentales de Israel, entre los que se encuentra España, "pagarán ese precio en todas las ciudades y capitales y en sus intereses económicos y de seguridad. Gaza no se quedará sola, y los crímenes del imperialismo occidental no prescribirán".

Además de esta amenaza directa a la "seguridad" de Europa, entre otras acciones Masar Badil llamaba a los musulmanes de todo el mundo a llevar a cabo "la ocupación y el asedio de las embajadas del régimen sionista [Israel] y limpiar las embajadas palestinas de los agentes de la marioneta Autoridad Palestina".

[La Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por Mahmoud Abbas (del partido Fatah, partidario de un entendimiento pacífico con Israel) gobierna en la actualidad Cisjordania, mientras que Hamás mantiene el control de Gaza desde que, en 2007, expulsó de este territorio a Fatah. Ambas entidades han mantenido una larga rivalidad].

En cuanto a otra de las asociaciones convocantes de la manifestación celebrada este domingo en Madrid, la red de solidaridad con los presos palestinos Samidoun, el Gobierno alemán ha anunciado esta misma semana su decisión de ilegalizar sus actividades, por apoyar el terrorismo de Hamás.

"Una organización como Samidoun cuyos miembros celebran en la calle brutales actos de terrorismo será prohibida en Alemania", anunció el jueves el canciller Olaf Scholz.

El canciller alemán, que ha apoyado sin fisuras a Israel junto a EEUU, Francia, Alemania e Italia, ha advertido al respecto: "Quienes celebran el terror de Hamás y utilizan sus símbolos cometen un delito. Quien justifica asesinatos o llama a cometerlos comete un delito. Quien quema banderas israelíes comete un delito. Quien apoya a Hamás comete un delito", advirtió.

Samidoun difundió el pasado 7 de octubre un comunicado (aún accesible en su web) en el que describía la matanza perpetrada por los terroristas de Hamás en Israel con tintes heroicos: "Al amanecer del 7 de octubre de 2023, la resistencia está aumentando en toda la Palestina ocupada, rompiendo el asedio de Gaza con una ofensiva integral que enfrenta al ocupante por tierra, mar y aire, tomando el control de tierras palestinas, apoderándose de los colonos y soldados de ocupación y lanzando miles de misiles mientras las fuerzas de resistencia palestinas luchan por avanzar en el retorno y la liberación de Palestina".

La Unión Europea incluyó a Hamás en el listado de organizaciones terroristas en 2003.

Varios líderes de Podemos han animado durante el fin de semana a participar en la manifestación de Madrid organizada por estas entidades. "No somos indiferentes ante el genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza. No en nuestro nombre", ha escrito en las redes sociales la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, "esta tarde todos y todas salimos a las calles por el pueblo palestino".

No somos indiferentes ante el genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza. No en nuestro nombre.



Esta tarde todos y todas salimos a las calles por el pueblo palestino ✊🇵🇸 pic.twitter.com/E2v8JVS4ic — Ione Belarra (@ionebelarra) October 15, 2023

También ha animado a participar en la manifestación el ex Jemad Julio Rodríguez: "Hay políticos que no se mueven, si no se mueve la ciudadanía. La mejor herramienta para que algunas cosas cambien es la movilización ciudadana. Hoy nos movilizamos en Madrid, contra el #GenocidioEnGaza. Allí estaremos".

Bdía,

Hay políticos que no se mueven, si no se mueve la ciudadanía.

La mejor herramienta para que algunas cosas cambien es la movilización ciudadana.

Hoy nos movilizamos en Madrid, contra el #GenocidioEnGaza.

Allí estaremos. Nos vemos 👇🏻 pic.twitter.com/4DehxdwVE4 — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) October 15, 2023

