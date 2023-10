Mónica García atará su liderazgo en Más Madrid entre los rumores de que será ministra de Sanidad

Mónica García va a atar su liderazgo dentro de Más Madrid en su próximo Congreso Regional que se celebrará a mediados de noviembre. La que fuera médica del Hospital 12 de Octubre, pese a sonar como futura ministra de Sanidad, pretende seguir al frente del partido regional.

Así se desgrana si se analizan las tres candidaturas que concurren al congreso autonómico de Más Madrid: dos del círculo más próximo a Mónica García y una tercera sin nombres reseñables, que es la única crítica con la actual dirección.

Según se ha conocido esta semana, las tres propuestas son la de Mónica García, denominada 'Vamos a Más', la llamada 'Más Madrid Abierto', de corte más crítico con la organización, y 'Más Comunidad Más Ciudad', una lista que se presenta desde "el entendimiento y la cooperación" con la candidatura de la diputada autonómica. Es decir, afines a García.

Fuentes internas dentro de Más Madrid dan por sentado el éxito de Mónica García y rechazan que tenga que salir por su hipotético futuro ministerial. Aunque nadie dentro del partido quiera dar por válidas las informaciones que posicionan a García como próxima ministra de Sanidad, no son pocas las voces que lo dan por hecho.

El perfil tampoco es alocado. Mónica García ha perdido dos elecciones contra Isabel Díaz Ayuso y, aunque lidera la oposición, el PSOE de Juan Lobato estuvo a punto de sorpasar a su partido como líder de la oposición durante las elecciones del 28-M.

Además, el Ministerio de Sanidad tuvo importancia durante la gestión de la pandemia de la Covid-19, pero, a efectos prácticos, no tiene apenas competencias. La gestión de la sanidad la ejecutan las regiones, el ministerio tiene labor de coordinación en algunos aspectos que, en sí mismos, también están 'externalizados' como es la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) y la futura Agencia de Salud Pública.

El perfil de Mónica García es atractivo, además, como órdago a Podemos. La anestesista entró en la Asamblea de Madrid como diputada en 2013 y terminó abandonando a Pablo Iglesias de la mano de Íñigo Errejón.

Los apoyos de Más Madrid, a nivel nacional, han sido muy rentables para Sumar. La coalición de partidos de Yolanda Díaz debe mucho a García y en el Congreso, esa 'deuda' no se ha transformado en ninguna portavocía ni similar.

Todavía no hay fecha para la sesión de investidura. Lo que es seguro es que el Congreso de Más Madrid se va a celebrar antes de saber si García será ministra o no. Según el reloj parlamentario, si a finales de diciembre Sánchez no ha sacado adelante la investidura, se repetirían las elecciones.

Si, por el contrario, consigue los apoyos, todo ocurriría a mediados de noviembre y harían falta unos días para terminar de perfilar su Gobierno de coalición con Sumar. ¿Eso que quiere decir? Que Mónica García seguiría liderando la candidatura a dirigir Más Madrid sin haber sido nombrada ministra.

Del 13 al 16 de noviembre se celebrará la campaña y el 18 y 19 del mismo mes se elegiría la candidatura ganadora para definir su hoja de ruta política y organizativa de cara a los siguientes cuatro años.

Candidaturas

A este plenario concurrirán tres candidaturas. La previsiblemente ganadora, liderada por Mónica García, incluye como 'número dos' a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y le siguen los diputados autonómicos Manuela Bergerot, Javier Padilla y Loreto Arenillas, además del portavoz adjunto en el grupo municipal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

Se incluye además a la candidata al Congreso de los Diputados por la lista de Sumar Alda Recas, a la ya diputada nacional Tesh Sidi, a la concejala de la capital Lucía Lois, al exedil Miguel Montejo o a los diputados regionales Héctor Tejero y Jorge Moruno.

La otra candidatura, que es de la cuerda de Mónica García, la encabeza la exconcejala del Ayuntamiento de la capital, Pilar Perea. "Nos presentamos desde el entendimiento y la cooperación con la candidatura de Mónica García 'Vamos a Más' con la intención de apoyar la senda continuista que representa, en la que Más Madrid atienda las diferentes realidades de las madrileñas y madrileños en todos y cada uno de sus territorios", exponen.

Los críticos, por el contrario, que tienen pocas oportunidades, se agrupan en torno a la candidatura 'Más Madrid Abierto'. Son perfiles poco conocidos, aunque, entre ellos, está Ritama Muñoz Rojas, asesora de Carme Chacón y exdirectora de comunicación en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

